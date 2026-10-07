«يوروليغ» ترفض عرضاً من الدوري الأميركي لتأسيس كيان أوروبي موحد

رفضت «يوروليغ» لكرة السلة عرضاً رسمياً مقدماً من رابطة الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) للاندماج في كيان أوروبي موحد، وذلك عقب اجتماع لملاك الأندية عُقد في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية.

وأكد نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، أن الأندية الـ13 المساهمة في «يوروليغ» قررت عدم قبول المقترح الأميركي، ضمن مجموعة من القرارات المتعلقة بمستقبل البطولة.

وتضم قائمة الأندية المساهمة في «يوروليغ» كلاً من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وبايرن ميونيخ الألماني، وأولمبياكوس اليوناني، وميلان الإيطالي، وأسفيل الفرنسي المملوك لتوني باركر، إلى جانب ناديين يتخذان من إسطنبول مقراً لهما.

وكانت «يوروليغ» قد أعلنت في بيان رسمي أن ممثلي الأندية اجتمعوا لمناقشة وتنسيق القرارات الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة بمستقبل ملكيتهم الجماعية، من دون أن تشير بشكل مباشر إلى العرض المقدم من «إن بي إيه».

لكن برشلونة أكد، رداً على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس»، أن رفض العرض الأميركي كان من بين القرارات التي اتخذها ملاك الأندية خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس النادي الكاتالوني خوان لابورتا.

وأوضح برشلونة أن الباب لم يُغلق نهائياً أمام المشروع، إذ يمكن للأندية و«يوروليغ» إعادة النظر في موقفهما في حال تقديم «إن بي إيه» عرضاً معدلاً في المستقبل.

ولم تكشف «يوروليغ» عن تفاصيل تصويت الأندية أو موقف كل نادٍ بشكل منفصل، واكتفت بالإعلان عن القرارات المتعلقة بمستقبل المسابقة.

وتضم «يوروليغ» حالياً 20 فريقاً، بينها 13 نادياً مساهماً تتمتع بحصانة من الهبوط، فيما تحصل بقية الفرق على مقاعدها من خلال نتائجها في الدوريات المحلية أو عبر دعوات للمشاركة في البطولة.

وفي المقابل، يعمل الدوري الأميركي للمحترفين، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، على مشروع جديد لإطلاق مسابقة أوروبية تضم 16 فريقاً.

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عرضت رابطة الدوري الأميركي مبلغاً يصل إلى 400 مليون يورو (448 مليون دولار) على كل نادٍ يوافق على الانضمام إلى الكيان الجديد.