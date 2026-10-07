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«يوروليغ» ترفض عرضاً من الدوري الأميركي لتأسيس كيان أوروبي موحد

«يوروليغ» ترفض عرضاً من «إن بي إيه» للاندماج في كيان أوروبي موحد (رويترز)
«يوروليغ» ترفض عرضاً من «إن بي إيه» للاندماج في كيان أوروبي موحد (رويترز)
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«يوروليغ» ترفض عرضاً من الدوري الأميركي لتأسيس كيان أوروبي موحد

«يوروليغ» ترفض عرضاً من «إن بي إيه» للاندماج في كيان أوروبي موحد (رويترز)
«يوروليغ» ترفض عرضاً من «إن بي إيه» للاندماج في كيان أوروبي موحد (رويترز)

رفضت «يوروليغ» لكرة السلة عرضاً رسمياً مقدماً من رابطة الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) للاندماج في كيان أوروبي موحد، وذلك عقب اجتماع لملاك الأندية عُقد في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية.

وأكد نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، أن الأندية الـ13 المساهمة في «يوروليغ» قررت عدم قبول المقترح الأميركي، ضمن مجموعة من القرارات المتعلقة بمستقبل البطولة.

وتضم قائمة الأندية المساهمة في «يوروليغ» كلاً من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وبايرن ميونيخ الألماني، وأولمبياكوس اليوناني، وميلان الإيطالي، وأسفيل الفرنسي المملوك لتوني باركر، إلى جانب ناديين يتخذان من إسطنبول مقراً لهما.

وكانت «يوروليغ» قد أعلنت في بيان رسمي أن ممثلي الأندية اجتمعوا لمناقشة وتنسيق القرارات الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة بمستقبل ملكيتهم الجماعية، من دون أن تشير بشكل مباشر إلى العرض المقدم من «إن بي إيه».

لكن برشلونة أكد، رداً على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس»، أن رفض العرض الأميركي كان من بين القرارات التي اتخذها ملاك الأندية خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس النادي الكاتالوني خوان لابورتا.

وأوضح برشلونة أن الباب لم يُغلق نهائياً أمام المشروع، إذ يمكن للأندية و«يوروليغ» إعادة النظر في موقفهما في حال تقديم «إن بي إيه» عرضاً معدلاً في المستقبل.

ولم تكشف «يوروليغ» عن تفاصيل تصويت الأندية أو موقف كل نادٍ بشكل منفصل، واكتفت بالإعلان عن القرارات المتعلقة بمستقبل المسابقة.

وتضم «يوروليغ» حالياً 20 فريقاً، بينها 13 نادياً مساهماً تتمتع بحصانة من الهبوط، فيما تحصل بقية الفرق على مقاعدها من خلال نتائجها في الدوريات المحلية أو عبر دعوات للمشاركة في البطولة.

وفي المقابل، يعمل الدوري الأميركي للمحترفين، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، على مشروع جديد لإطلاق مسابقة أوروبية تضم 16 فريقاً.

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عرضت رابطة الدوري الأميركي مبلغاً يصل إلى 400 مليون يورو (448 مليون دولار) على كل نادٍ يوافق على الانضمام إلى الكيان الجديد.

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الرياضة رياضة عالمية

أرقام ميسي ورونالدو دولياً... سباق أسطورتين امتد لأكثر من عقدين

ميسي في مباراته الوداعية أمام منتخب بنين (د.ب.أ)
ميسي في مباراته الوداعية أمام منتخب بنين (د.ب.أ)
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أرقام ميسي ورونالدو دولياً... سباق أسطورتين امتد لأكثر من عقدين

ميسي في مباراته الوداعية أمام منتخب بنين (د.ب.أ)
ميسي في مباراته الوداعية أمام منتخب بنين (د.ب.أ)

أعاد اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي دولياً، والغموض الذي يحيط بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، تسليط الضوء على الأرقام الاستثنائية التي حققها النجمان خلال مسيرتين امتدتا لأكثر من عقدين.

وبينما أنهى ميسي، البالغ 39 عاماً، مشواره الدولي بتسجيل هدف وصناعة هدفين في الفوز 3-0 على بنين ودياً في بوينس آيرس، لا يزال رونالدو، البالغ 41 عاماً، مستمراً على المستوى الدولي، رغم الأزمة الأخيرة التي أعقبت مغادرته معسكر منتخب البرتغال.

واستعرضت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أرقام النجمين مع منتخبي بلديهما، في مقارنة تظهر تفوق رونالدو في عدد المباريات والأهداف ومعدل التسجيل، مقابل تقدم ميسي في صناعة الأهداف وإجمالي المساهمات التهديفية.

وسجل ميسي 126 هدفاً خلال 206 مباريات بقميص الأرجنتين، بينها 11 ثلاثية، في مسيرة دولية امتدت لأكثر من 21 عاماً، فيما أحرز رونالدو 146 هدفاً في 234 مباراة مع البرتغال، بينها 10 ثلاثيات، خلال مسيرة تجاوزت 23 عاماً.

وعلى مستوى المعدل التهديفي، سجل ميسي هدفاً كل 136 دقيقة، ويرتفع الرقم إلى هدف كل 172 دقيقة عند استبعاد ركلات الجزاء. في المقابل، سجل رونالدو هدفاً كل 127 دقيقة، وهدفاً كل 151 دقيقة من دون احتساب ركلات الجزاء.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)

لكن الكفة تميل إلى ميسي في صناعة الأهداف، إذ قدم 69 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 195، بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 88 دقيقة.

أما رونالدو، فصنع 45 هدفاً، ليبلغ مجموع مساهماته التهديفية مع البرتغال 191، بمعدل مساهمة تهديفية كل 97 دقيقة.

ويمتد التنافس الرقمي بينهما إلى كأس العالم، بعدما شارك كل منهما في ست نسخ من البطولة أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026. وخاض ميسي 34 مباراة في المونديال سجل خلالها 21 هدفاً، مقابل 11 هدفاً لرونالدو خلال 27 مباراة.

وكانت بداية النجمين دولياً في سن مبكرة، إذ ظهر ميسي للمرة الأولى مع الأرجنتين بعمر 18 عاماً و24 يوماً أمام المجر عام 2005، بينما سبق رونالدو غريمه بعامين، عندما خاض مباراته الأولى مع البرتغال أمام كازاخستان عام 2003، بعمر 18 عاماً و6 أشهر و15 يوماً.

ولا تقتصر المقارنة على الأرقام الفردية، إذ توج ميسي مع الأرجنتين بكأس العالم 2022، إلى جانب لقبي كوبا أميركا عامي 2021 و2024، فيما أحرز رونالدو مع البرتغال كأس أمم أوروبا 2016، ولقبي دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.

وبعد أكثر من عقدين من المنافسة، توقف عداد ميسي الدولي عند 206 مباريات و126 هدفاً، بينما لا يزال عداد رونالدو مفتوحاً عند 234 مباراة و146 هدفاً، في انتظار ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من مسيرته مع منتخب البرتغال.

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ميسي كريستيانو رونالدو البرتغال الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

رونالدو مثنياً على ميسي: صنعت تاريخاً سيبقى إلى الأبد

كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
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رونالدو مثنياً على ميسي: صنعت تاريخاً سيبقى إلى الأبد

كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو بغريمه التاريخي ليونيل ميسي، الأربعاء، عقب إعلان النجم الأرجنتيني اعتزاله اللعب الدولي، واضعاً جانباً واحدة من أشهر المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم.

وكتب رونالدو تعليقاً على رسالة ميسي الوداعية عبر «إنستغرام»: «ليو، بعد كل هذه السنوات التي دافعت فيها عن ألوان بلدك، صنعت تاريخاً سيبقى إلى الأبد. أكن لك أقصى درجات الاحترام لما حققته مع الأرجنتين. عناق».

وجاءت رسالة رونالدو بعدما خاض ميسي، البالغ 39 عاماً، مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين، وسجّل هدفاً وصنع هدفين في الفوز على بنين 3 - 0 ودياً، أمام أكثر من 85 ألف مشجع في ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس، في أمسية تحولت إلى احتفال بمسيرته الدولية التي امتدت 21 عاماً.

ونشر ميسي عقب المباراة رسالة مطولة، قال فيها: «كانت مباراة الأمس الأخيرة لي، وقد بدأت بالفعل أفتقد ارتداء القميص الأزرق والأبيض. أعلم أنني أتخذ القرار الصحيح. لقد كانت رحلة لا تصدق، مليئة بالفرح وأيضاً ببعض الحزن، لكنني متأكد أن كل خطوة خطوتها كانت تستحق ذلك».

وحرص قائد الأرجنتين السابق على استذكار دييغو مارادونا، قائلاً: «لا أريد أن أنسى دييغو، الذي وضع بلادنا في المكانة التي تستحقها، والذي، كما أقول دائماً، أعلم أنه ساعدنا، سواء بوجوده معنا أو بروحه التي ظلت ترافقنا في كل خطوة خطوناها».

كما شكر ميسي الأندية التي لعب لها على احترام ارتباطه بمنتخب بلاده وإتاحة الفرصة له للانضمام إلى المنتخب كلما تم استدعاؤه، قبل أن يختتم رسالته قائلاً: «أشعر بالامتنان. أحبكم جميعاً كثيراً. سأفتقدكم، وسأظل أشكركم دائماً على وقوفكم إلى جانبنا وإلى جانبي».

وأنهى ميسي مسيرته الدولية بعدما قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022، ولقبي كوبا أميركا عامي 2021 و2024، إضافة إلى كأس «فيناليسيما» عام 2022.

وتأتي رسالة رونالدو إلى ميسي في وقت يعيش فيه قائد البرتغال، البالغ 41 عاماً، خلافاً مع مدرب منتخب بلاده خورخي خيسوس، عقب مغادرته معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي.

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كأس العالم ميسي كريستيانو رونالدو البرتغال الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

رايس يقترب من توقيع عقد جديد مع آرسنال

ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال ومنتخب إنجلترا (رويترز)
ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال ومنتخب إنجلترا (رويترز)
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رايس يقترب من توقيع عقد جديد مع آرسنال

ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال ومنتخب إنجلترا (رويترز)
ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال ومنتخب إنجلترا (رويترز)

اقترب ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال ومنتخب إنجلترا، من التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النادي اللندني.

وأصبح رايس أحد أبرز العناصر في صفوف آرسنال منذ انتقاله من وست هام مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في يوليو (تموز) 2023.

وينتهي عقد اللاعب الحالي في نهاية الموسم المقبل، وكانت المفاوضات بشأن تمديده قد بدأت منذ عدة أشهر، قبل أن تصل حالياً إلى مرحلة متقدمة.

وشارك اللاعب، البالغ 27 عاماً، أساسياً في أكثر من 150 مباراة مع آرسنال، كما يعد من الركائز الأساسية في المنتخب الإنجليزي، إذ وصفه المدرب توماس توخل هذا الأسبوع بأنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا.

ومن المنتظر أن يحصل رايس بموجب العقد الجديد على زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي، الذي يبلغ حالياً نحو 240 ألف جنيه إسترليني، ليصبح قريباً من بوكايو ساكا، الأعلى أجراً في صفوف الفريق، والذي يتقاضى نحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان آرسنال، الأربعاء، توقيع مدربه ميكيل أرتيتا عقداً جديداً لمدة أربعة أعوام مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

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