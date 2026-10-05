إصابة هالاند مع النرويج تثير القلق في معسكر مانشستر سيتي

أثار إرلينغ هالاند المخاوف بشأن تعرضه لإصابة، بعدما غادر الملعب وهو يعاني بعض الألم، خلال خسارة النرويج أمام البرتغال 1 / 2 في دوري الأمم الأوروبية، مساء الأحد. وطلب مهاجم مانشستر سيتي مغادرة الملعب في الدقيقة 67، وشارك يورغن ستراند لارسن بدلاً منه.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، سينتظر مانشستر سيتي معرفة مدى خطورة إصابة هالاند، قبل مواجهة ليفربول، الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن المهاجم النرويجي سجل 7 أهداف مع سيتي، منذ بداية الموسم.

وتقدمت النرويج بهدف في الدقيقة 36، عندما سيطر كريستوفر آيير، مدافع برينتفورد، على عرضية مارتن أوديجارد بصدره، قبل أن يُسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا.

لكن البرتغال أدركت التعادل بعد دقيقتين فقط عن طريق جواو كانسيلو، الذي سدد كرة رائعة من مسافة بعيدة، عقب رمية تماس طويلة من نونو مينديز.

وأهدر هالاند فرصة قبل خروجه، بينما سجل جونكالو راموس هدف الفوز للبرتغال في الدقيقة 79 من مسافة قريبة، مستغلاً تمريرة جواو فيليكس.

وأكملت البرتغال المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد فرنسيسكو كونسيساو في الدقيقة 87؛ لحصوله على إنذارين متتاليين بسبب الاعتراض.

وحققت البرتغال فوزها الرابع على التوالي في المسابقة، لتتصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الدنمارك، صاحبة المركز الثاني، في حين تتذيّل النرويج الترتيب.