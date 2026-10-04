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باتريك فييرا يدافع عن كوليبالي وإدريسا غاي

الفرنسي باتريك فييرا مدرب منتخب السنغال (أ.ف.ب)
الفرنسي باتريك فييرا مدرب منتخب السنغال (أ.ف.ب)
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باتريك فييرا يدافع عن كوليبالي وإدريسا غاي

الفرنسي باتريك فييرا مدرب منتخب السنغال (أ.ف.ب)
الفرنسي باتريك فييرا مدرب منتخب السنغال (أ.ف.ب)

دافع باتريك فييرا مدرب منتخب السنغال، عن لاعبيه خاليدو كوليبالي لاعب الهلال، وإدريسا غاي لاعب الدرعية عقب الفوز 1 - صفر على جزر القمر في مباراة ودية أقيمت في مدينة مرسيليا، الأحد.

وتحدث فييرا بلهجة حادة، ودخل في مشادة مع صحافي وصف الثنائي إدريسا وكوليبالي بأنهما «لاعبان انتهى زمنهما».

ورد المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي، قائلاً: «ما تقوله يفتقد للاحترام، لا يجب أن تتحدث بلهجة الجماهير في الخارج، لأنك تتحدث عن لاعبين قدما الكثير ويصنعان تاريخ السنغال».

وأضاف: «من غير المقبول أن نلجأ لهذه التعبيرات حتى إذا تحدث بها الناس في الخارج، لأنه من واجب الصحافيين تصحيح المفاهيم للجماهير العادية».

وتابع مدرب أسود التيرانغا: «وصف الثنائي بأنه انتهى زمنهما أمر غير مقبول، أرفض هذا السؤال، إنه قلة احترام، فهما نموذج ومثال رائع لكل اللاعبين داخل الملعب أو خارجه».

وطالب مدرب نيس السابق الصحافي بتغيير صيغة السؤال، مضيفاً: «لسنا في حالة حرب، ولكن هذه اللهجة مرفوضة، لأننا نتحدث عن لاعبين كبيرين، ووجودهما يعني أنه بإمكانهما تقديم المزيد للسنغال».

وبفوزه على جزر القمر بهدف إليمان ندياي، حقق منتخب السنغال انتصاره الثاني على التوالي، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم تحت قيادة باتريك فييرا، وذلك بعد التعادل مع موزمبيق والفوز على إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

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جوين قائدة سيدات ألمانيا تغيب للإصابة

جوليان جوين قائدة منتخب سيدات ألمانيا (أ.ب)
جوليان جوين قائدة منتخب سيدات ألمانيا (أ.ب)
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جوين قائدة سيدات ألمانيا تغيب للإصابة

جوليان جوين قائدة منتخب سيدات ألمانيا (أ.ب)
جوليان جوين قائدة منتخب سيدات ألمانيا (أ.ب)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأحد، أن جوليان جوين قائدة منتخب السيدات ستغيب عن المباريات المقبلة للفريق بسبب الإصابة.

وأصيبت جوين، لاعبة بايرن ميونيخ، بالتواء في الكاحل خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي في الدوري الألماني (بوندسليغا)، ليتم استبدالها في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكانت جوين قد عادت إلى الملاعب قبل أسابيع قليلة، لتنهي غياباً طويلاً دام أكثر من 3 أشهر بسبب خضوعها لجراحة في الكتف.

واضطر كريستيان فوك، مدرب منتخب ألمانيا، لاستدعاء ساراي ليندر لاعبة فولفسبورغ مكان جوين.

ويفتتح المنتخب الألماني بقيادة مدربه فوك مشواره هذا الموسم باستضافة أستراليا واليابان في مباراتين وديتين بمدينتي كارلسروه وبريمن يومي 9 و13 أكتوبر (تشرين الأول) في إطار استعداده لبطولة كأس العالم التي ستقام في البرازيل في الفترة من 24 يونيو (حزيران) إلى 25 يوليو (تموز) 2027.

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الرياضة كرة القدم للسيدات بايرن ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

ليزارازو يحذر رونالدو: ستنتهي في «مقبرة الأفيال»

الفرنسي بيسنتي ليزارازو بطل العالم وأوروبا السابق (نادي بايرن ميونيخ)
الفرنسي بيسنتي ليزارازو بطل العالم وأوروبا السابق (نادي بايرن ميونيخ)
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ليزارازو يحذر رونالدو: ستنتهي في «مقبرة الأفيال»

الفرنسي بيسنتي ليزارازو بطل العالم وأوروبا السابق (نادي بايرن ميونيخ)
الفرنسي بيسنتي ليزارازو بطل العالم وأوروبا السابق (نادي بايرن ميونيخ)

وجّه الفرنسي بيسنتي ليزارازو، بطل العالم وأوروبا السابق، تحذيراً حاداً إلى كريستيانو رونالدو بشأن الطريقة التي قد تنتهي بها مسيرته مع المنتخب البرتغالي، معتبراً أن «الأنا» التي صنعت جانباً كبيراً من نجاحه قد تتحول في المرحلة الأخيرة من مسيرته إلى أكبر خصومه.

وبحسب صحيفة «ريكورد» البرتغالية، حمّل ليزارازو الأطراف الثلاثة؛ الاتحاد البرتغالي والمدرب خورخي خيسوس ورونالدو، مسؤولية الأزمة الحالية، مؤكداً أن استمرارها سيكون «خطأً جسيماً»، بالنظر إلى مكانة قائد النصر وما يمثله في تاريخ كرة القدم البرتغالية.

وقال ليزارازو إن نهاية العلاقة بهذه الصورة ستكون كارثية على مستوى الصورة، مشدداً على ضرورة إيجاد صيغة تحفظ مكانة رونالدو وتمنحه الوداع الذي يتناسب مع مسيرته الدولية.

وتوقف الدولي الفرنسي السابق عند التحدي الذي يواجه كبار اللاعبين مع تقدمهم في العمر، موضحاً أن الصعوبة بالنسبة إلى رونالدو تكمن في تقبل تراجع بعض القدرات البدنية، بعدما بنى طوال مسيرته صورة اللاعب الذي لا يُقهر.

وأضاف أن الحل يتطلب حواراً واضحاً بين رونالدو والمدرب والاتحاد، يعرف من خلاله اللاعب دوره بدقة، سواء بالمشاركة لفترات محددة أو الحصول على الراحة في مباريات أخرى، محذراً من أن إبلاغ اللاعب بأنه سيشارك، ثم الإبقاء عليه خارج الملعب من شأنه الإضرار بالثقة بين الطرفين.

وربط ليزارازو الأزمة بشخصية رونالدو التنافسية، موضحاً أن «الأنا» كانت أحد أسباب وصوله إلى القمة، بعدما دفعته إلى العمل بصورة استثنائية وتحطيم الأرقام القياسية، إلا أنها قد تتحول في نهاية المسيرة إلى عامل يعمل ضده.

وختم ليزارازو حديثه بتحذير لافت لرونالدو، قائلاً: «كانت هذه قوتك، لكنها الآن أسوأ عدو لك؛ لأنك بلغت العمر الذي بلغته، وستنتهي في (مقبرة الأفيال)، أضمن لك ذلك». ويُستخدم تعبير «مقبرة الأفيال» مجازياً للإشارة إلى المكان الذي ينتهي إليه الكبار بعدما يرفضون الاعتراف بأن زمنهم يقترب من نهايته.

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الرياضة كرة القدم نادي النصر كريستيانو رونالدو البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

مستقبل رونالدو مع البرتغال معلّق... ولا مفاوضات على «مباراة وداع»

مستقبل كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي مفتوح على جميع الاحتمالات (أ.ف.ب)
مستقبل كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي مفتوح على جميع الاحتمالات (أ.ف.ب)
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مستقبل رونالدو مع البرتغال معلّق... ولا مفاوضات على «مباراة وداع»

مستقبل كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي مفتوح على جميع الاحتمالات (أ.ف.ب)
مستقبل كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي مفتوح على جميع الاحتمالات (أ.ف.ب)

لا يزال مستقبل كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في أعقاب خلافه مع المدرب خورخي خيسوس ومغادرته معسكر المنتخب في كوبنهاغن، على أن تتضح الخطوات المقبلة بعد مواجهة البرتغال والنرويج، مساء الأحد، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب صحيفة «ريكورد» البرتغالية، لا توجد في الوقت الحالي أي محادثات أو مفاوضات بشأن إقامة مباراة وداع لقائد المنتخب البرتغالي، خلافاً لما طرحته صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن إمكانية عودة رونالدو لخوض مباراة أخيرة بقميص بلاده، إذ وصفت هذا السيناريو بأنه مجرد تكهنات لا تستند إلى خطوات فعلية حتى الآن.

وغادر رونالدو معسكر المنتخب في الدنمارك، مؤكداً أنه سيوضح في الوقت المناسب الأسباب التي دفعته إلى مغادرة التجمع. ورغم أن قراره أثار تكهنات بشأن احتمال نهاية مسيرته الدولية، فإن اللاعب البالغ 41 عاماً لم يعلن موقفاً نهائياً بشأن مستقبله مع المنتخب.

وعاد قائد النصر إلى الرياض، الأحد، قادماً من مدريد، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب البرتغالي لمواجهة النرويج على ملعب «دراغاو».

ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عقب المباراة، تحركات تهدف إلى احتواء الأزمة وإعادة فتح قنوات التواصل مع رونالدو، إذ يبقى السيناريو المفضل لدى الاتحاد هو المصالحة وعودة اللاعب إلى صفوف المنتخب.

وكان برونو فرنانديز قد أكد أن رونالدو لا يزال جزءاً من الفريق، معرباً عن أمله في ألا يتخذ زميله قراراً متسرعاً بإنهاء مسيرته الدولية، فيما ترك خيسوس بدوره الباب مفتوحاً أمام إمكانية المصالحة.

وبذلك يبقى مستقبل رونالدو الدولي دون حسم، وسط انتظار لما ستسفر عنه التحركات المرتقبة بين الاتحاد البرتغالي واللاعب بعد مواجهة النرويج.

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الرياضة كرة القدم كريستيانو رونالدو نادي النصر البرتغال