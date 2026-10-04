باتريك فييرا يدافع عن كوليبالي وإدريسا غاي

دافع باتريك فييرا مدرب منتخب السنغال، عن لاعبيه خاليدو كوليبالي لاعب الهلال، وإدريسا غاي لاعب الدرعية عقب الفوز 1 - صفر على جزر القمر في مباراة ودية أقيمت في مدينة مرسيليا، الأحد.

وتحدث فييرا بلهجة حادة، ودخل في مشادة مع صحافي وصف الثنائي إدريسا وكوليبالي بأنهما «لاعبان انتهى زمنهما».

ورد المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي، قائلاً: «ما تقوله يفتقد للاحترام، لا يجب أن تتحدث بلهجة الجماهير في الخارج، لأنك تتحدث عن لاعبين قدما الكثير ويصنعان تاريخ السنغال».

وأضاف: «من غير المقبول أن نلجأ لهذه التعبيرات حتى إذا تحدث بها الناس في الخارج، لأنه من واجب الصحافيين تصحيح المفاهيم للجماهير العادية».

وتابع مدرب أسود التيرانغا: «وصف الثنائي بأنه انتهى زمنهما أمر غير مقبول، أرفض هذا السؤال، إنه قلة احترام، فهما نموذج ومثال رائع لكل اللاعبين داخل الملعب أو خارجه».

وطالب مدرب نيس السابق الصحافي بتغيير صيغة السؤال، مضيفاً: «لسنا في حالة حرب، ولكن هذه اللهجة مرفوضة، لأننا نتحدث عن لاعبين كبيرين، ووجودهما يعني أنه بإمكانهما تقديم المزيد للسنغال».

وبفوزه على جزر القمر بهدف إليمان ندياي، حقق منتخب السنغال انتصاره الثاني على التوالي، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم تحت قيادة باتريك فييرا، وذلك بعد التعادل مع موزمبيق والفوز على إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.