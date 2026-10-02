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فيدال: خيسوس ارتكب خطأ فادحا بحق رونالدو

رونالدو اثار ضجة عالمية بخروجه من معسكر البرتغال (أ.ف.ب)
رونالدو اثار ضجة عالمية بخروجه من معسكر البرتغال (أ.ف.ب)
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فيدال: خيسوس ارتكب خطأ فادحا بحق رونالدو

رونالدو اثار ضجة عالمية بخروجه من معسكر البرتغال (أ.ف.ب)
رونالدو اثار ضجة عالمية بخروجه من معسكر البرتغال (أ.ف.ب)

عبر لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة السابق، عن دعمه للبرتغالي كريستيانو رونالدو، في أزمته التي يعيشها مع منتخب بلاده، والتي أدت لانسحابه من معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك بدوري الأمم الأوروبية.

وعاش منتخب البرتغال حالة من الاضطراب، عقب قرار رونالدو بمغادرة المنتخب في منتصف مشوار البطولة، مما أثار جدلا واسعا على مستوى العالم، بينما أبدى فيدال والذي لم يسبق له اللعب إلى جوار كريستيانو دعمه للاعب، مؤكدا أن مدرب البرتغال خيسوس ارتكب خطأ فادحا.

وقال فيدال في تصريحات نقلتها إذاعة "كادينا سير": المدرب مخطئ، أنا أدعم كريستيانو تماماً. إنه لأمر مؤسف حقاً أن يغادر لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، الذي يُعد واحداً من أفضل أربعة لاعبين في تاريخ كرة القدم، المنتخب البرتغالي في ظل هذه الظروف، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي أوضح فيه حقيقة ما يجري وعرض الخيارات المتاحة، ثم يأتي المدرب ويدلي بمثل هذه التصريحات.

وأضاف: أعتقد أن ذلك يعطي صورة سيئة للغاية عن المدرب. إنه مخطئ تماماً. علينا أن نعتني برونالدو وأن نحميه؛ فهو من قاد البرتغال إلى قمة العالم، وهو من ارتقى بكرة القدم والبرتغال إلى مستوى آخر .

وتابع: لا يمكن للاعب مثله أن يغادر المنتخب الوطني بهذه الطريقة. كريستيانو له كل الحق في فعل ما يشاء، نظراً لما قدمه لكرة القدم وللمنتخب البرتغالي من نقلة نوعية وارتقاء بالمستوى. كل دعمي لكريستيانو رونالدو؛ فهو استثنائي فيما يقدمه.

وأضاف: هناك مدربون لا يحترمون أموراً معينة.

ويلعب فيدال حاليا في صفوف فريق كولو كولو بالدوري التشيلي، وسبق أن مثل أندية برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ في أبرز محطات مسيرته الاحترافية.

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كرة القدم كريستيانو رونالدو تشيلي

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منتخب بوركينا فاسو يعلق في المغرب قبل يوم من ودية الأرجنتين

ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)
ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)
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منتخب بوركينا فاسو يعلق في المغرب قبل يوم من ودية الأرجنتين

ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)
ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)

أعلن الاتحاد البوركينابي لكرة القدم أن منتخب بلاده كان عالقاً مساء الجمعة في مدينة الدار البيضاء المغربية بسبب عدم توفر وسيلة نقل، وذلك عشية مباراة دولية ودية يفترض أن يخوضها أمام الأرجنتين في بوينس آيرس.

وبقي منتخب "الخيول" في العاصمة الاقتصادية المغربية بعد فوزه على جمهورية إفريقيا الوسطى 1-0 الاثنين ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكان من المقرر أن يتوجه بعدها إلى بوينس آيرس، إلا أن "سفر المنتخب الوطني تعرض لاضطراب إثر إلغاء الرحلة المبرمجة أصلا ليوم 30 (أيلول) سبتمبر (الأربعاء) من قبل الجهة المستأجرة للطائرة ومن دون إشعار مسبق"، بحسب ما أفاد الاتحاد في بيان.

وأضاف الاتحاد "تمت دراسة خيارات مختلفة لإعادة تنظيم موعد جديد للمغادرة، لكن قيودا مرتبطة خصوصا بمدة السفر أثارت تحفظات لدى اللاعبين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل أو القدرة على تأكيد ما إذا كان المنتخب سيتمكن من الوصول إلى الأرجنتين في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة السبت عند الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (02:00 فجر الأحد بتوقيت باريس).

وكانت هذه المباراة ستشكل الثانية ضمن سلسلة من ثلاث مباريات ودية للأرجنتين، بعد فوزها على بوليفيا 4-0 مساء الأربعاء في قرطبة، وقبل الموعد المرتقب أمام بنين الثلاثاء المقبل على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، والذي سيمنح الجماهير الأرجنتينية فرصة لتوديع أسطورتها ليونيل ميسي.

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ميسي كرة القدم بوركينا فاسو
الرياضة رياضة عالمية

توخيل: لن أتوقف عن ضم لاعبي السيتي للمنتخب حتى لو هبط ناديهم

توخيل خلال المؤتمر (د.ب.أ)
توخيل خلال المؤتمر (د.ب.أ)
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توخيل: لن أتوقف عن ضم لاعبي السيتي للمنتخب حتى لو هبط ناديهم

توخيل خلال المؤتمر (د.ب.أ)
توخيل خلال المؤتمر (د.ب.أ)

قال توماس توخيل مدرب إنجلترا قبل مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم السبت، إن حكم إدانة مانشستر سيتي بانتهاكات اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز أصبح موضوع نقاش رئيسي داخل معسكر المنتخب الإنجليزي.

ويضم منتخب إنجلترا بين صفوفه لاعب الوسط إليوت أندرسون وقلب الدفاع مارك جيهي من سيتي بينما عاد الظهير الأيسر نيكو أورايلي إلى النادي بسبب الإصابة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان اللاعبون يناقشون القرار وما إذا كان قد تحدث مع لاعبي سيتي، قال توخيل: «أعتقد ذلك. حظينا ببعض الوقت للراحة بين المباريات وهو موضوع كبير وبارز. الجميع يتحدث عن هذا الأمر، لذلك لا حاجة لصوت آخر. أنا سعيد لأنني لست هذا الصوت. لا أحد بحاجة لمعرفتي المحدودة بهذا الموضوع. بالطبع يتحدث اللاعبون عن الأمر. لاعبو سيتي يتحدثون عنه. نتحدث معهم ولكن باختصار شديد. إنهم جاهزون لخوض مباراة الغد، لكنه بالطبع موضوع رئيسي في المعسكر".

وسُئل توخيل أيضا عما إذا كان سيستمر في اختيار لاعبي سيتي لتشكيلة المنتخب إذا هبط النادي من الدوري الممتاز، وقال المدرب الألماني "هناك إمكانية دائما. سأحاول دائما اختيار أفضل تشكيلة للمعسكر والمناسبة والبطولة. لن أستبعد ذلك أبدا لمجرد أنهم لا يلعبون في دوري الأضواء في بلادهم. علينا تقييم كل حالة على حدة».

وقال توخيل «أحدث حصولنا على ثلاثة أيام فاصلة فرقا كبيرا لنا مما أتاح لنا الاعتناء باللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا مثل أندرسون وجوردون على سبيل المثال. تدرب الجميع اليوم باستثناء أورايلي الذي اضطر لمغادرة المعسكر لتلقي العلاج والمغادرة في أسرع وقت ممكن. كان شعوره بالانزعاج مؤلما للغاية ولم يكن بوسعه الوجود في الملعب. أما بقية اللاعبين فقد بدأوا وأنهوا تدريب اليوم بمستوى عال».

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«دوري الأمم»: دي بروين يقود بلجيكا للفوز بثلاثية على تركيا

دي بروين محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (أ.ب)
دي بروين محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (أ.ب)
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«دوري الأمم»: دي بروين يقود بلجيكا للفوز بثلاثية على تركيا

دي بروين محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (أ.ب)
دي بروين محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (أ.ب)

فاز المنتخب البلجيكي على ضيفه التركي 3/صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، بفارق نقطة خلف المنتخب الفرنسي المتصدر.

وكان المنتخب البلجيكي قد حقق الفوز في المباراة الأولى بالمجموعة على حساب إيطاليا 2/صفر، لكن الفريق خسر في الدقائق الأخيرة أمام فرنسا بهدف نظيف في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب تركيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.

وكان المنتخب التركي قد خسر أمام فرنسا بهدف نظيف ثم أمام إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.

وتقدم المنتخب البلجيكي عن طريق كيفن دي بروين في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 75 سجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي.

وسيلتقي منتخب بلجيكا في الجولة المقبلة مع مضيفه فرنسا يوم الأثنين القادم، وهو نفس اليوم الذي يحل فيه المنتخب التركي ضيفا على إيطاليا في الجولة الرابعة.

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