فيدال: خيسوس ارتكب خطأ فادحا بحق رونالدو

عبر لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة السابق، عن دعمه للبرتغالي كريستيانو رونالدو، في أزمته التي يعيشها مع منتخب بلاده، والتي أدت لانسحابه من معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك بدوري الأمم الأوروبية.

وعاش منتخب البرتغال حالة من الاضطراب، عقب قرار رونالدو بمغادرة المنتخب في منتصف مشوار البطولة، مما أثار جدلا واسعا على مستوى العالم، بينما أبدى فيدال والذي لم يسبق له اللعب إلى جوار كريستيانو دعمه للاعب، مؤكدا أن مدرب البرتغال خيسوس ارتكب خطأ فادحا.

وقال فيدال في تصريحات نقلتها إذاعة "كادينا سير": المدرب مخطئ، أنا أدعم كريستيانو تماماً. إنه لأمر مؤسف حقاً أن يغادر لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، الذي يُعد واحداً من أفضل أربعة لاعبين في تاريخ كرة القدم، المنتخب البرتغالي في ظل هذه الظروف، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي أوضح فيه حقيقة ما يجري وعرض الخيارات المتاحة، ثم يأتي المدرب ويدلي بمثل هذه التصريحات.

وأضاف: أعتقد أن ذلك يعطي صورة سيئة للغاية عن المدرب. إنه مخطئ تماماً. علينا أن نعتني برونالدو وأن نحميه؛ فهو من قاد البرتغال إلى قمة العالم، وهو من ارتقى بكرة القدم والبرتغال إلى مستوى آخر .

وتابع: لا يمكن للاعب مثله أن يغادر المنتخب الوطني بهذه الطريقة. كريستيانو له كل الحق في فعل ما يشاء، نظراً لما قدمه لكرة القدم وللمنتخب البرتغالي من نقلة نوعية وارتقاء بالمستوى. كل دعمي لكريستيانو رونالدو؛ فهو استثنائي فيما يقدمه.

وأضاف: هناك مدربون لا يحترمون أموراً معينة.

ويلعب فيدال حاليا في صفوف فريق كولو كولو بالدوري التشيلي، وسبق أن مثل أندية برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ في أبرز محطات مسيرته الاحترافية.