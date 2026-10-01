مانشيني: أمام فرنسا لا يمكننا اللعب إلا من أجل الفوز

أكد روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، أن فريقه سيدخل مواجهته المرتقبة أمام فرنسا، الجمعة، في دوري الأمم الأوروبية، بحثاً عن الفوز، مشيراً إلى أن التشكيلة ستشهد تغييرات أقل مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام تركيا.

وقدم المنتخب الإيطالي مستويات متباينة في البطولة حتى الآن، بعدما تلقى خسارة قاسية على أرضه أمام بلجيكا 0-2، قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير خارج ملعبه على تركيا بقيادة المدرب فينتشينزو مونتيلا بنتيجة 4-1.

ويواجه المنتخب الإيطالي اختباراً صعباً في باريس أمام المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة الأولى بفارق مريح عن منافسيه، بعدما نجح الأخير في تحقيق الفوز في مباراتيه خارج أرضه بنتيجة 1-0.

وقال مانشيني في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «ستكون بالتأكيد مباراة رائعة أمام فريق من الطراز الرفيع يضم لاعبين استثنائيين، لكننا نرغب دائماً في ترك انطباع جيد وسنبذل قصارى جهدنا».

وأضاف: «عندما تواجه فرقاً قوية كهذه، لا تلعب أبداً بنية عدم الفوز. من الطبيعي أن ندخل المباراة بحثاً عن الانتصار، وبعد ذلك يمكن أن يحدث أي شيء خلال اللقاء».

ويفتقد المنتخب الإيطالي خدمات جياكومو راسبادوري ونيكولو زانيولو بعدما غادرا المعسكر بسبب الإصابة، فيما بقي 9 لاعبين آخرين للتدريب في مركز «كوفرتشانو»، وهم صامويل إيناسيو، وأليساندرو رومانو، وأونيست أهانور، ونيكولو كامبيجي، ودييغو كوبولا، ودانييلي جيلاردي، وإيدي كواديو، ورولاندو ماندراجورا، وماسيمو بيسينا.

وأوضح مانشيني أنه لم يحسم تشكيلته بعد، قائلاً: «لدي بعض الشكوك بشأن التشكيلة، وسنقيّم الأمور صباح الغد لمعرفة مدى تعافي بعض اللاعبين بعد مباراة بورصة».

وحول خياراته الهجومية وإمكانية الاعتماد على بيو إسبوزيتو أو مويس كين، طرح مانشيني خياراً آخر قائلاً: «أو ربما سكاماكا؟ المؤكد أننا سنجري تغييرات أقل مما رأيناه في بورصة».