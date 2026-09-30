إيطاليا تقدم 14 ملعباً مرشحاً لاستضافة يورو 2032

قدّم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، إلى الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» ملفات 14 ملعباً مرشحاً لاستضافة مباريات كأس أمم أوروبا 2032، التي تنظمها إيطاليا وتركيا بصورة مشتركة.

ومن المقرر أن يخضع ملف كل ملعب للدراسة والتقييم من جانب الاتحاد الأوروبي، على أن يختار الاتحاد الإيطالي في نهاية العملية خمسة ملاعب فقط لاستضافة مباريات البطولة على الأراضي الإيطالية.

وتتوزع الملاعب الـ14 المرشحة على 13 مدينة إيطالية، هي باري، بولونيا، كالياري، فلورنسا، جنوى، ليتشي، ميلانو، نابولي، باليرمو، روما، ساليرنو، تورينو وفيرونا.

وتُعد العاصمة روما المدينة الوحيدة التي تضم ملعبين ضمن القائمة المقدمة إلى «ويفا»، رغم أن أحدهما لا يزال مشروعاً ولم يُبنَ حتى الآن، وهو ملعب بيتريلاتا الجديد المقترح لنادي روما.

كما تشمل قائمة الملاعب المرشحة ملعب سان سيرو في ميلانو بعد إعادة بنائه، ومن المقرر أن يتقاسمه قطبا المدينة ميلان وإنتر.

وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ عملية التحقق من مدى استيفاء الملاعب المرشحة للشروط المطلوبة لاستضافة مباريات البطولة، وهي عملية تقييم تستند إلى 11 محوراً مختلفاً، إلى جانب 120 متطلباً تشغيلياً.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيانه: «سيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عمليات التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة، والتي تستند إلى 11 محوراً، إلى جانب 120 متطلباً تشغيلياً».

وأضاف أن الاتحاد الإيطالي سيعلن، عقب انتهاء عملية التقييم والتحقق، أسماء الملاعب الخمسة التي سيقع عليها الاختيار لاستضافة مباريات كأس أمم أوروبا 2032.