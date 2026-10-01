فرستابن سائق «رد بول» يتطلع إلى انتصاره الأول هذا الموسم

أعرب ماكس فرستابن عن أمله في تحقيق «فوز واحد على الأقل هذا الموسم» بعدما وجد بطل العالم 4 مرات نفسه في مركز غير مألوف بترتيب بطولة العالم لسباقات «فورمولا ​1» للسيارات عقب 15 جولة، في موسم يعد من الأصعب في مسيرته خلال السنوات الأخيرة.

وبعد سنوات من الهيمنة على البطولة، اكتفى سائق «رد بول» هذا الموسم بالصعود إلى منصة التتويج سبع مرات، بينما لا يزال يبحث عن انتصاره الأول، رغم أنه اقترب من ذلك بحلوله ثانياً في آخر سباقين أُقيما في مدريد وباكو.

ويعد الهولندي من بين عدد محدود من السائقين الذين سبق لهم التسابق على حلبة سيبانغ، التي تعود إلى جدول «فورمولا 1» للمرة الأولى منذ ‌تسعة أعوام، بعدما ‌نقل سباق جائزة البحرين الكبرى إليها بسبب الصراع ​الدائر ‌في ⁠الشرق الأوسط.

ورغم ​تفوق ⁠«رد بول» على «فيراري» و«مكلارين» من حيث حصد النقاط في الجولات الثلاث الأخيرة، أقر فرستابن بأن الفارق لا يزال كبيراً مع «مرسيدس»، الذي يفرض هيمنته على بطولتي السائقين والصانعين هذا الموسم.

وقال: «للأسف، ما زلنا بعيدين عن (مرسيدس). فهم الأسرع، أو كانوا كذلك خلال معظم فترات الموسم».

وأضاف: «أبذل كل ما بوسعي، ومن الجيد أننا نعتلي منصة التتويج باستمرار، لكن هدفي هو الفوز. لهذا السبب أشارك في السباقات. أشعر بأننا نقترب ⁠من ذلك، وآمل أن ننجح في تحقيق فوز واحد ‌على الأقل قبل نهاية الموسم».

وكان فرستابن آخر سائق ‌يحقق الفوز على حلبة سيبانج، عندما سجل هناك الانتصار ​الثاني في مسيرته، لكنه اعترف ‌بأن العودة إلى الحلبة بعد نحو عقد من الزمن بدت غريبة بعض ‌الشيء.

وقال للصحافيين، اليوم (الخميس): «عندما دخلت منطقة ضيافة الفرق في الحلبة لم أكن أعرف حتى إلى أين أتجه. لقد مر وقت طويل بالفعل».

وأضاف: «لطالما استمتعت بالتسابق هنا. أحب تصميم الحلبة كثيراً، لكنها من الحلبات المرهقة بسبب الاستهلاك الكبير للإطارات والحرارة المرتفعة، ما يجعل السباق تحدياً ‌بدنياً حقيقياً».

ورأى فرستابن أن التحديثات التي أدخلها «رد بول» على السيارة في باكو تبدو واعدة، لكنه ⁠شدد على ⁠أن الحكم الحقيقي عليها يحتاج إلى مزيد من الوقت، خصوصاً أن خصائص تلك الحلبة كانت دائماً ملائمة للفريق.

وقال: «علينا انتظار السباقات المقبلة لمعرفة المستوى الحقيقي للسيارة. من المفيد لنا اختبارها على حلبات مختلفة لفهم نقاط القوة والضعف بشكل أفضل».

وأضاف: «نتعلم كثيراً في هذه المرحلة استعداداً للموسم المقبل. السباقات المقبلة ستمنحنا صورة أوضح لما نحتاج إليه وما الاتجاه الذي نريد تطوير السيارة نحوه. وبما أننا لسنا في دائرة المنافسة على اللقب هذا العام، فإن هذه الفترة تمثل فرصة مهمة جداً للتعلم والتطور».

وعن الغموض الذي لا يزال يحيط بإقامة آخر جولتين من الموسم في قطر وأبوظبي، أكد فرستابن ثقته بقدرة «فورمولا 1» والاتحاد الدولي للسيارات على ​اتخاذ القرار المناسب.

وقال: «أحب دائماً التسابق ​هناك، لكن الأهم أن تتخذ القرارات وفق الظروف المناسبة».

وأضاف: «أثق في أن (فورمولا 1) والاتحاد الدولي للسيارات يمتلكان معلومات أكثر منا، ولذلك أنا واثق من أنهما سيتخذان القرار الصحيح».