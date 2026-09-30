برشلونة يكتسح روما بسداسية في دوري أبطال أوروبا للسيدات

واصل برشلونة الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، عروضه القوية، بعدما اكتسح مضيفه روما الإيطالي بسداسية نظيفة، الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدماً بهدفين، بعدما افتتحت كارولين هانسن التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن تضيف شوكورات أولاديبو الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أضافت كلاوديا بينا هدفين في الدقيقتين 54 و75، فيما سجلت هانسن هدفها الشخصي الثاني والخامس لبرشلونة في الدقيقة 60، قبل أن تختتم إيفا بايور مهرجان الأهداف في الدقيقة 85.

ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة، بعدما استهل مشواره بالفوز على باريس إف سي الفرنسي 5-2، بينما تجمد رصيد روما عند نقطة واحدة، حصدها من تعادله مع لوفين البلجيكي في الجولة الأولى.

كارولين هانسن لاعبة برشلونة خلال مواجهة روما (أ.ف.ب)

وفي مباراة أخرى، حقق يوفنتوس الإيطالي انتصاره الأول في البطولة، بتغلبه على مضيفه هاكن السويدي بثلاثية نظيفة.

وسجلت تاتيانا بينتو وإيما جودو وألبا ريدوندو أهداف يوفنتوس في الدقائق 57 و77 و88، ليعوض الفريق الإيطالي خسارته 1-2 أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الأولى.

في المقابل، تلقى هاكن خسارته الثانية توالياً، بعدما كان قد سقط أمام إنتر ميلان الإيطالي في مباراته الأولى.

وفي مواجهة ثالثة، فرض باريس إف سي الفرنسي التعادل 2-2 على آرسنال الإنجليزي.

وتقدم آرسنال بهدفين عن طريق أليسيا روسو وجورجيا ستانواي في الدقيقتين 41 و50، قبل أن يعود الفريق الفرنسي ويدرك التعادل بهدفَي كلارا ماتيو وميلين ميندي في الدقيقتين 72 و87.

وحصد باريس إف سي نقطته الأولى بعد خسارته أمام برشلونة في الجولة الافتتاحية، فيما رفع آرسنال رصيده إلى أربع نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على كوج الدنماركي.