كلوب: لا سبب يدفعني للاكتئاب... ألمانيا ليست بهذا السوء

رفض يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، الانسياق وراء موجة الانتقادات المتصاعدة بعد تعثره في أول مباراتين له مع الفريق.

وتولّى كلوب تدريب منتخب ألمانيا خلفاً ليوليان ناغلسمان، بعد الخروج من دور الـ32 في كأس العالم 2026، لكن بدايته جاءت محبطة، إذ تعادل منتخب ألمانيا بهدف لمِثله مع نظيره الهولندي، الأسبوع الماضي، قبل أن يخسر بهدف دون رد أمام اليونان، أمس الأحد، في دوري الأمم الأوروبية.

وقال كلوب، عقب مباراة اليونان: «إذا كانت حالة التفاؤل قد اختفت الآن، فأنا آسف لذلك. لا يوجد أي سبب يجعلني أدخل في حالة اكتئاب، الآن، وأقول نحن بهذا السوء في النهاية، في الحقيقة لسنا كذلك».

وأضاف: «لكننا أيضاً لسنا بعدُ بالمستوى الذي نريد أن نكون عليه».

وأكد المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند: «كنت أعلم مسبقاً أن كرة القدم الألمانية ليست في أفضل حالاتها حالياً، وأن يورغن كلوب لن يأتي ويحل جميع المشكلات ببساطة بلمسة سحرية من يده. وإذا كان هناك من لم يكن يعرف ذلك، فهو يعرفه الآن».

وتحمّل كلوب مسؤولية البداية السيئة في «دوري الأمم»، قائلاً: «إذا كنتم تريدون توجيه اللوم إلى شخص أو انتقاد أحد، خلال هذه المرحلة، فوجِّهوا اللوم لي. انتقدوني واتركوا اللاعبين وشأنهم».

وأضاف: «الخطوات لا تكون كبيرة بما يكفي أبداً، والأمور لا تسير بالسرعة الكافية أبداً. لكن في النهاية، ستأتي لحظة في المستقبل القريب نكون فيها مستعدين لنكون منافساً أكثر صعوبة».