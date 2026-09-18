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الرياضة رياضة عالمية

فليك: برشلونة في مستوى مختلف عن الموسم الماضي

هانسي فليك مدرب برشلونة (رويترز)
هانسي فليك مدرب برشلونة (رويترز)
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فليك: برشلونة في مستوى مختلف عن الموسم الماضي

هانسي فليك مدرب برشلونة (رويترز)
هانسي فليك مدرب برشلونة (رويترز)

يأمل هانسي فليك، مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن يحافظ فريقه على صدارة الدوري الإسباني، عندما يحلّ ضيفاً على إشبيلية، غداً السبت، في الجولة السابعة، لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام فريقٍ ألحق ببرشلونة خسارة ثقيلة 4-1، الموسم الماضي.

وقال فليك، في المؤتمر الصحافي، عشية المباراة: «نحن في مستوى مختلف حالياً عما كنا عليه قبل عام، وكل مباراة تبدأ بالتعادل السلبي».

وعن مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، قال المدرب الألماني: «نركز على مبارياتنا. هذه وظيفتنا. إشبيلية فريق قوي على ملعبه، ومن المهم لنا أن نلعب بثقة».

وأكد فليك أن حارس المرمى خوان غارسيا سيغيب عن المباراة من أجل الراحة، بعدما تبيَّن أنه يعاني مشكلة طفيفة في الركبة منذ مواجهة راسينغ سانتاندير.

ولم يكشف فليك عن الحارس الذي سيبدأ أساسياً، وقال: «من المهم أن تكون لديك المهارة في هذا المركز. فويتشيك تشيزني يعلم الطريقة التي نريد أن نلعب بها ويفهم فلسفتنا، بينما انضم دومينيك ليفاكوفيتش إلى الفريق حديثاً وما زال يتأقلم».

وأضاف فليك، في إشارة إلى الخطأ الذي ارتكبه تشيزني أمام راسينغ: «الجميع يرتكب أخطاء. تشيزني أيضاً، وهو يعلم ذلك».

ويبدو باو كوبارسي اللاعب الوحيد الذي ضَمِن مكانه في التشكيلة الأساسية أمام إشبيلية، إذ قال فليك: «كان من المهم أن يحصل على قسط من الراحة أمام راسينغ»، مؤكداً أن المُدافع سيبدأ المباراة أساسياً، قبل أن يشير إلى أن «هناك تغييرات ستحدث في التشكيلة الأساسية».

وأشاد فليك بالمستوى الذي يقدمه رافينيا حالياً في مركز المهاجم الصريح، وقال: «عندما نبدأ عملية الضغط، فإننا نبدأها من عند المهاجم، ويمتلك رافينيا الشغف والحدة الذهنية والروح القتالية اللازمة للقيام بذلك. وحين يرى زملاؤه قيامه بهذا الدور، فإنهم يحذون حذوه جميعاً، فالمهمة لا تقتصر على تسجيل الأهداف».

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الدوري الإسباني إسبانيا

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الرياضة رياضة عالمية

كوريا الجنوبية تتقدم على الهند في كأس ديفيس للتنس

كوون سون يقلب تأخره أمام داكشينيسوار سوريش (رويترز)
كوون سون يقلب تأخره أمام داكشينيسوار سوريش (رويترز)
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كوريا الجنوبية تتقدم على الهند في كأس ديفيس للتنس

كوون سون يقلب تأخره أمام داكشينيسوار سوريش (رويترز)
كوون سون يقلب تأخره أمام داكشينيسوار سوريش (رويترز)

باتت كوريا الجنوبية على بُعد فوز واحد من التأهل إلى نهائيات كأس ديفيس للتنس، التي تضم أفضل ثمانية منتخبات، بعدما تقدمت 2-0 على الهند في الجولة التأهيلية الحاسمة، اليوم (الجمعة).

وقلب كوون سون وو تأخره أمام داكشينيسوار سوريش ليفوز 3-6 و6-3 و6-4، قبل أن يحوّل هيون تشونغ تأخره أمام سوميت ناجال إلى فوز 2-6 و6-4 و7-5، في مركز التنس الأولمبي في سيول.

وتقام مباراتا الزوجي والفردي المعكوس، السبت، ضمن سلسلة تحسم بنظام الأفضل من خمس مباريات.

وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى النهائيات المقررة في بولونيا الإيطالية خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

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تنس غراند سلام اليابان الهند كوريا الجنوبية
الرياضة رياضة عالمية

بانكس يختار تمثيل ألمانيا في المستقبل

المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس (حساب اللاعب)
المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس (حساب اللاعب)
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بانكس يختار تمثيل ألمانيا في المستقبل

المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس (حساب اللاعب)
المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس (حساب اللاعب)

قال أنطونيو دي سالفو، المدير الفني للمنتخب الألماني تحت 21 عاما، اليوم (الجمعة)، إن المدافع الألماني-الأميركي نواكاي بانكس اختار تمثيل ألمانيا في المستقبل.

ووُلد بانكس، البالغ 19 عاماً، في هاواي ونشأ في ألمانيا، وسبق أن استدعاه المنتخب الألماني الأول العام الماضي، لكنه بقي على مقاعد البدلاء في مباراة ودية للمنتخب الأميركي أمام اليابان في أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح دي سالفو أن بانكس ولؤي بن فرحات، الذي خاض مباراتَين وديتَين مع تونس، اختارا تمثيل ألمانيا، بعدما ضمهما إلى قائمة المنتخب تحت 21 عاماً.

وقال دي سالفو: «كنا على تواصل معهما منذ فترة وركزنا جهودنا عليهما. سعيد للغاية، لأننا تمكنا من رسم مسار مستقبلي لهما مع ألمانيا، ولأنهما وافقا عليه».

ويستعد المنتخب الألماني تحت 21 عاماً لمواجهة لاتفيا ومالطا وجورجيا الأسبوع المقبل في تصفيات بطولة أوروبا.

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كأس العالم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا يضع مشاعره تجاه بورنموث جانباً في أول عودة إلى ملعب فيتاليتي

الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)
الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)
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إيراولا يضع مشاعره تجاه بورنموث جانباً في أول عودة إلى ملعب فيتاليتي

الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)
الإسباني أندوني إيراولا (رويترز)

سيضع الإسباني أندوني إيراولا مشاعره تجاه بورنموث جانباً عندما يعود إلى ملعب فيتاليتي، الأحد، ولكن هذه المرة مدرباً لليفربول، سعياً إلى قيادة فريقه للفوز على ناديه السابق في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغادر إيراولا بورنموث لتولي تدريب ليفربول في ملعب أنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما حقق نجاحاً لافتاً خلال ثلاثة أعوام قضاها مع فريق «تشيريز».

وستحمل عودة المدرب البالغ 44 عاماً إلى ملعب فيتاليتي طابعاً عاطفياً؛ إذ سيلتقي مجدداً باللاعبين وأفراد الجهاز الفني الذين ارتبط بهم خلال فترة عمله على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

لكن إيراولا يدرك أنه لا يستطيع السماح للعواطف بالتأثير على سعي ليفربول لتحقيق فوزه الثاني فقط في الدوري هذا الموسم.

وقال إيراولا للصحافيين، الجمعة: «على الصعيد الشخصي، أتطلع حقاً إلى لقائهم واحتضانهم، سواء اللاعبين الذين أحبهم أو أفراد الجهاز الفني الذين عملت معهم وأكن لهم تقديراً كبيراً».

وأضاف: «كنت أشجعهم أمس عندما خاضوا مباراتهم الأوروبية الأولى. أتمنى لهم كل التوفيق، لكن هناك جانباً آخر هو الأكثر أهمية الآن».

وتابع: «علينا أن نذهب إلى هناك ونفوز عليهم، وأن نكون بلا رحمة قدر الإمكان، ونؤجل كل الأحاديث إلى ما بعد المباراة».

وكان إيراولا قاد بورنموث إلى الفوز على ليفربول 3-2 عندما التقى الفريقان على ملعب فيتاليتي في يناير (كانون الثاني)، لكنه يسعى هذه المرة إلى تجنب تكرار النتيجة ذاتها مع فريقه الحالي.

ويعرف ليفربول بداية متعثرة في الدوري، بعدما تعادل في ثلاث من مبارياته الأربع الأولى. ورغم أن الفوز في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة مدد سلسلة إيراولا الخالية من الهزائم إلى ست مباريات، فإنه يحتاج إلى الفوز على فريقه السابق، الأحد، لتخفيف الانتقادات الموجهة إلى الفريق.

ويعرف إيراولا تشكيلة بورنموث جيداً بما يكفي لمحاولة استغلال نقاط ضعفها، لكنه يدرك في المقابل أن لاعبيه السابقين قد يستفيدون من معرفتهم بأسلوبه التكتيكي.

وقال: «أعرف إلى أين نحن ذاهبون وأعرف أرقامهم هناك. عندما تنظر إلى جميع المباريات التي خسروها خلال فترة طويلة، تدرك مدى صعوبة الفوز على بورنموث».

وأضاف: «أفترض أن لدي أفضلية لأنني أعرفهم جيداً جداً، لكن لديهم أيضاً أفضلية لأنهم يعرفونني جيداً جداً».

وتابع: «الأفكار الأساسية والفلسفة لم تتغير كثيراً. كنت محظوظاً أيضاً بالتحدث مع (الألماني) ماركو روزه، مدرب بورنموث الحالي، قبل رحيلي. لا يزالون فريقاً خطيراً جداً».

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