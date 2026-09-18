فليك: برشلونة في مستوى مختلف عن الموسم الماضي

يأمل هانسي فليك، مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن يحافظ فريقه على صدارة الدوري الإسباني، عندما يحلّ ضيفاً على إشبيلية، غداً السبت، في الجولة السابعة، لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام فريقٍ ألحق ببرشلونة خسارة ثقيلة 4-1، الموسم الماضي.

وقال فليك، في المؤتمر الصحافي، عشية المباراة: «نحن في مستوى مختلف حالياً عما كنا عليه قبل عام، وكل مباراة تبدأ بالتعادل السلبي».

وعن مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، قال المدرب الألماني: «نركز على مبارياتنا. هذه وظيفتنا. إشبيلية فريق قوي على ملعبه، ومن المهم لنا أن نلعب بثقة».

وأكد فليك أن حارس المرمى خوان غارسيا سيغيب عن المباراة من أجل الراحة، بعدما تبيَّن أنه يعاني مشكلة طفيفة في الركبة منذ مواجهة راسينغ سانتاندير.

ولم يكشف فليك عن الحارس الذي سيبدأ أساسياً، وقال: «من المهم أن تكون لديك المهارة في هذا المركز. فويتشيك تشيزني يعلم الطريقة التي نريد أن نلعب بها ويفهم فلسفتنا، بينما انضم دومينيك ليفاكوفيتش إلى الفريق حديثاً وما زال يتأقلم».

وأضاف فليك، في إشارة إلى الخطأ الذي ارتكبه تشيزني أمام راسينغ: «الجميع يرتكب أخطاء. تشيزني أيضاً، وهو يعلم ذلك».

ويبدو باو كوبارسي اللاعب الوحيد الذي ضَمِن مكانه في التشكيلة الأساسية أمام إشبيلية، إذ قال فليك: «كان من المهم أن يحصل على قسط من الراحة أمام راسينغ»، مؤكداً أن المُدافع سيبدأ المباراة أساسياً، قبل أن يشير إلى أن «هناك تغييرات ستحدث في التشكيلة الأساسية».

وأشاد فليك بالمستوى الذي يقدمه رافينيا حالياً في مركز المهاجم الصريح، وقال: «عندما نبدأ عملية الضغط، فإننا نبدأها من عند المهاجم، ويمتلك رافينيا الشغف والحدة الذهنية والروح القتالية اللازمة للقيام بذلك. وحين يرى زملاؤه قيامه بهذا الدور، فإنهم يحذون حذوه جميعاً، فالمهمة لا تقتصر على تسجيل الأهداف».