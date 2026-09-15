دوغاري: عقد دي زيربي مع توتنهام «سرقة واضحة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5318729-%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9
الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب توتنهام الإنجليزي (د.ب.أ)
انتقد النجم الفرنسي السابق كريستوف دوغاري، المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، مشككاً فيما إذا مؤهلاً لتدريب فريق بحجم توتنهام الإنجليزي، وملمحاً إلى أن عقده أشبه بعملية سرقة.
ووفقاً لشبكة «راديو مونت كارلو» فقد أدلى مهاجم ميلان وبرشلونة ومارسيليا السابق بهذه التصريحات، حيث قال: «لم أفهم يوماً حقيقة مستواه الفني، يخبرونني بأنه قدم أداءً جيداً مع برايتون وساسولو وأندية أخرى، لكن بالنسبة لي، لا يزال لا يمثل خياراً مضموناً تماماً لتدريب الفرق الكبرى».
ثم تطرق دوغاري إلى مدة العقد قائلاً: «لقد وقع عقداً لمدة 5 سنوات. إن ما فعله يُعد عملية سطو حقيقية، ودون الحاجة حتى لارتداء قناع، إنه أمر لا يُصدق».
ويأتي هذا التصريح في توقيت غير مناسب للمدرب الإيطالي، فقد حصد فريق «توتنهام» نقطتين فقط من 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يسجل أي هدف، وهي سلسلة عجز تهديفي تجاوزت الآن 400 دقيقة، تضمنت تعادلين 0 - 0، متتاليين أمام نوتنغهام فورست وإيفرتون، حيث انتهت المباراة الأخيرة بصيحات استهجان من جماهير الفريق المضيّف ضد اللاعبين عند صافرة النهاية.
وتتناقض هذه الحصيلة المتواضعة بشكل لافت مع الإنفاق الصيفي الذي ناهز 350 مليون يورو، إذ يُعد هذا الإنفاق هو السبب الحقيقي وراء حالة التدقيق والمساءلة، وليس العقد في حد ذاته.
غير أن الفشل في تسجيل أي هدف خلال 4 مباريات في الدوري هذا الموسم لا يمنح المدرب سوى هامش ضئيل جداً من الصبر في أي مكان، وينعدم هذا الصبر تماماً في نادٍ دأب على تغيير مدربيه بالوتيرة التي عرفها توتنهام.
يدرك خوسيه ألبرتو، مدرب راسينغ سانتاندير، صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه عند مواجهة برشلونة، الأربعاء، على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.
«الشرق الأوسط» (برشلونة)
سندرلاند يستهل مشواره القاري بمواجهة ألكمار... وقمة بين ميلان وبنفيكاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5318751-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%A7
سندرلاند يستهل مشواره القاري بمواجهة ألكمار... وقمة بين ميلان وبنفيكا
لاعبو بنفيكا يتأهبون لخوض تحدٍّ صعب في سان سيرو معقل ميلان (إ.ب.أ)
يستهل سندرلاند أحد ممثلي إنجلترا الثلاثة في دوري المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، مشاركته القارية الأولى منذ 53 عاماً، بمواجهة ألكمار الهولندي ضمن 9 مباريات بالجولة الأولى اليوم، ويبرز منها لقاء ميلان الإيطالي أمام بنفيكا البرتغالي.
وبعد عقود من التراجع، يعود سندرلاند للمشاركات الأوروبية على ملعبه «ستاديوم أوف لايت» في محطة جديدة ضمن مسيرة تعافٍ استثنائية لنادٍ أمضى عقوداً طويلة في دوامة التراجع.
فقبل ما يزيد قليلاً على أربعة أعوام، كان الفريق الملقب بـ«القطط السوداء»، يقبع في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزية (ليغ وان).
لكن الفريق صعد إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) عام 2022، ثم عاد إلى الدوري الممتاز عبر الملحق في مايو (أيار) 2025، قبل أن يحقق مفاجأة بحلوله في المركز السابع خلال موسمه الأول بعد العودة إلى دوري الأضواء.
ويملك نادي شمال شرقي إنجلترا تاريخاً عريقاً؛ إذ لا يتفوق عليه في عدد ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز سوى 6 أندية فقط، إلا أن لقبه السادس والأخير يعود إلى عام 1936.
وكان سندرلاند مرادفاً للبريق في خمسينيات القرن الماضي، حتى أطلق عليه لقب «نادي بنك إنجلترا» بسبب إنفاقه السخي، لكن النادي لم يجنِ الكثير مقابل تلك النفقات، وكان آخر تتويج كبير له عام 1973 عندما تغلب على ليدز يونايتد في نهائي كأس إنجلترا.
ورغم سنوات الركود الطويلة، ظل النادي الواقع على بُعد نحو 12 ميلاً (19 كلم) من غريمه اللدود نيوكاسل يونايتد، من بين الأكثر جماهيرية في إنجلترا؛ إذ كان يستقطب أكثر من 30 ألف متفرج حتى عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثالثة.
أما الآن، فيستضيف ملعب «ستاديوم أوف لايت» الذي يتسع لـ49 ألف متفرج وافتُتح عام 1997، مباريات الدوري الممتاز مجدداً، ويستعد لاستقبال كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى.
وتُعدّ هذه الرحلة الأوروبية مكافأة كبيرة للسويسري الفرنسي كيريل لويس دريفوس، نجل مالك مرسيليا الراحل والملياردير روبير لويس دريفوس الذي اشترى حصة في النادي عام 2021، وزاد منذ ذلك الحين من نسبة ملكيته.
كما أن تعيين ريجي لو بري مدرباً للفريق في يونيو (حزيران) 2024، أثبت أنه قرار موفق جداً، بعدما أعاد الفرنسي النادي إلى الدوري الممتاز من أول محاولة، قبل أن يتحدى الفريق كل التوقعات في الموسم الماضي.
ويستعد سندرلاند، بقيادة قائده الملهم الدولي السويسري غرانيت تشاكا، لمواجهة ألكمار الهولندي بعد بداية متذبذبة للموسم.
وقال لو بري: «تشاكا رمز للنادي. نحن نتحسن، والزخم كبير، وبصراحة ستكون تجربة جنونية بالنسبة إلى جماهيرنا».
وأضاف: «نحن فخورون جداً بوجودنا في هذا الموقع. نستحق هذه الفرصة بفضل موسم رائع العام الماضي. مررنا بلحظات صعبة، لكننا حافظنا في النهاية على ثبات مستوانا، من المهم أن نظهر رغبتنا، وأن نظهر للمدينة وحدتنا وترابطنا وعلاقتنا بجماهيرنا».
يذكر أن سندرلاند هو أحد 3 فرق إنجليزية مع بورنموث وكريستال بالاس في البطولة الأوروبية.
صدام سابع بين ميلان وبنفيكا
تتجه الأنظار إلى ملعب سان سيرو، حيث يستهل ميلان مشواره أمام جماهيره ضد بنفيكا، في أقوى لقاءات الجولة الافتتاحية.
ويسعى ميلان لاستغلال اللعب أمام جماهيره لمواصلة سجله التاريخي الخالي من الهزائم أمام بنفيكا. والتقى الفريقان 6 مرات قارياً، ولم يخسر ميلان في أي منها (4 انتصارات وتعادلان) بينها الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 1963 (كان تحت اسم كأس الأندية البطلة) و1990. إلا أن هذه ستكون المواجهة الأولى بينهما منذ عام 2007.
وعاد ميلان من تأخره بهدفين في الشوط الأول وخرج بتعادل أمام لاتسيو 2 - 2 نهاية الأسبوع الماضي، في نتيجة سمحت له بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإيطالي هذا الموسم (فوزان وتعادلان)، قبل عودته إلى المنافسات الأوروبية بعد غياب موسم واحد.
وسيشارك النادي في الدوري الأوروبي بدلاً من مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبها 7 مرات، بعدما فرط في فرصته بالجولة الأخيرة المثيرة من الموسم الماضي.
ويملك البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان الجديد خبرة واسعة في هذه البطولة، بعدما قاد سبورتينغ لشبونة إلى ثمن النهائي في موسم 2023 - 2024، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى النهائي في موسم 2024 - 2025.
وقد يكون استهلال المشوار على أرضه مثالياً لبدء سعيه نحو اللقب بنتيجة إيجابية، لا سيما أن ميلان لم يخسر في آخر 4 مباريات أوروبية خاضها على ملعب سان سيرو (3 انتصارات وتعادل).
من جانبه، فاز بنفيكا على جيل فيسنتي 3 - 1 نهاية الأسبوع الماضي، محققاً انتصاره السابع توالياً في جميع المسابقات.
وتتضمن هذه السلسلة فوزاً بمجموع المباراتين على آرهوس الدنماركي 6 - 2 في الملحق المؤهل للمسابقة القارية الثانية، كما رفعت عدد انتصارات الفريق إلى 4 في آخر 5 مباريات تأهيلية هذا الموسم (تعادل واحد).
وبعد أن بدأ مشواره من الدور التمهيدي الثاني، حجز فريق المدرب ماركو سيلفا مقعده في النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي بنظام مرحلة الدوري.
ويخوض «النسور» هذه الرحلة بعدما فازوا في آخر 4 مباريات خارج أرضهم، لكن سجلهم المتباين خارج الديار خلال التصفيات الأوروبية (فوز وتعادل وخسارة) يوحي بأن المهمة في ميلانو قد لا تكون سهلة على الفريق البرتغالي.
ويعوّل ميلان على مهاجمه البرتغالي الوافد حديثاً من باريس سان جيرمان الفرنسي غونزالو راموس، الذي سيرصد تسجيل هدفه السادس عشر في مسابقات الاتحاد الأوروبي، علماً بأن 8 من أهدافه الـ15 السابقة جاءت بقميص بنفيكا. أما رافا سيلفا فقد يفسد أجواء العودة إلى ملعبه السابق ببداية قوية؛ إذ سجل 3 من أهدافه الأربعة الأخيرة هذا الموسم خلال أول 15 دقيقة من المباريات، مانحاً بنفيكا التقدم، أو معززاً تفوقه.
وفي لقاء آخر لا يخلو من أهمية، يصطدم يوفنتوس الإيطالي بضيفه نيميخن الهولندي على ملعب «أليانز ستاديوم». وبعد بلوغه الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين، يحوّل العملاق الإيطالي تركيزه إلى ثاني أهم المسابقات الأوروبية، آملاً في إحراز أول لقب قاري كبير له منذ عام 1996.
ويتطلع يوفنتوس لمصالحة جماهيره بعد خسارة الأحد (الأولى له بالدوري الإيطالي) أمام ساسولو 2 - 3، فيما يسعى الضيوف إلى تجاوز فترة تراجع في النتائج.
ومع معاناة الخسارة بعد فوزين وتعادل، يتطلع لوسيانو سباليتي مدرب يوفنتوس، للوصول إلى حلول تعوض الإصابات العدة في صفوفه أبرزها لقائده مانويل لوكاتيلي والدولي الأميركي ويستون ماكيني.
من جهته، يعود نيميخن إلى إحدى المسابقات الأوروبية الكبرى للمرة الأولى منذ موسم 2008 - 2009، لكنه يتوقع اختباراً صعباً في تورينو.
ويشارك النادي الهولندي في الدوري الأوروبي بعد خروجه المخيب من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا أمام بودو-غليمت، كما أنه حقق فوزاً واحداً فقط في آخر 6 مباريات رسمية.
وضمن برنامج اليوم، يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع دينامو سيليي السلوفيني، في مباراة تبدو في متناول الأول الذي يعود إلى المسابقة التي وصل إلى مباراتها النهائية موسم 2023 - 2024، قبل أن يخسر أمام أتالانتا الإيطالي.
ويسعى ليفركوزن إلى تجنب أي مفاجأة في بداية مشواره أمام بطل سلوفينيا الغامض للمنافسين. ولم يقدم ليفركوزن البداية المأمولة في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط، وكان قد استهل الموسم بهزيمة مفاجئة أمام الصاعد إلفرسبيرغ.
وفي باقي المباريات، يلتقي أندرلخت البلجيكي مع ليون الفرنسي، ويحلّ رين متصدر الدوري الفرنسي ضيفاً على شتورم غراتس النمساوي، ومواطنه مرسيليا ضيفاً على بشيكتاش التركي.
سندرلاند يظهر للمرة الأولى في البطولات القارية الأوروبية منذ 53 عاماً متطلعاً لبداية قوية
كأس الرابطة: يونايتد لمداواة جراحه ومصالحة جماهيره أمام برايتون اليومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5318750-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
كأس الرابطة: يونايتد لمداواة جراحه ومصالحة جماهيره أمام برايتون اليوم
لاعبو يونايتد مطالبون بالارتقاء بمستواهم أمام برايتون بعد البداية المتواضعة في الدوري (إ.ب.أ)
بعد تحقيقهما نتائج متباينة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الأسبوع، يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه برايتون، اليوم، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن منافسات الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ويسعى يونايتد لمداواة جراحه، حيث يخوض المباراة بعد خسارته لقاء الديربي رقم 100 أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي، الأحد، بهدف مثير للجدل أمام منافس لعب نحو 70 دقيقة منقوصاً بعشرة لاعبين.
جاء هدف فوز مانشستر سيتي، الذي سجله المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في الشوط الثاني رغم تداخل زميله الأرجنتيني إنزو فرنانديز في اللعب وهو في موقف تسلل. ومن حق مانشستر يونايتد أن يشعر بالظلم جراء الاعتراف بـ«خطأ في التقدير» من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لكن الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» فشل في النهاية في استغلال التفوق العددي الذي حظي به لأكثر من ساعة. وافتقر خط هجوم المدرب مايكل كاريك، المتعثر بشدة، إلى الحلول الإبداعية، وهو ما جعل الإيطالي جيانلويغي دوناروما، حارس مرمى سيتي، لا يتعرض إلا لتصدٍّ واحد مؤثر فقط في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر المباراة، التي شهدت طرد زميله فيل فودين في الدقيقة 23.
وبعدما أنهى الموسم الماضي بقوة في الدوري الإنجليزي، بدأ مانشستر يونايتد الموسم الجديد بشكل باهت للغاية، حيث حقق انتصاراً وحيداً فقط من مبارياته الأربع الأولى في الدوري، مقابل تعادل واحد وخسارتين، وأخفق في الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة، واستقبلت شباكه 7 أهداف.
ويتأخر مانشستر يونايتد بالفعل بفارق 8 نقاط عن كل من آرسنال ومانشستر سيتي، اللذين يتقاسمان صدارة الترتيب، فيما يبدو أن آمال المنافسة على اللقب هذا الموسم تلاشت تماماً في وقت مبكر للغاية.
وقبل التوجه لمواجهة فولهام -الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن- في مباراته المقبلة بالدوري يوم الأحد المقبل، سيسعى يونايتد لتصحيح المسار أمام برايتون في كأس الرابطة، وهي البطولة التي فازوا بلقبها ست مرات (ثالث أكثر الفرق تتويجاً)، والتي كان آخرها في موسم 2022 - 2023.
وتعرَّض يونايتد للهزيمة في آخر مواجهة جمعته ببرايتون في مسابقات الكأس، حيث خسر بنتيجة 1 - 2 على أرضه في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يثأر من الفريق الملقب بـ«طيور النورس»، بالتغلب عليه بنتيجة 3 - صفر ببطولة الدوري خلال اليوم الختامي للموسم الماضي.
على جانب آخر، يقدم برايتون أداءً رائعاً في بطولة الدوري، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 7 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل تعادل واحد وخسارة وحيدة. وأحرز لاعبو برايتون 13 هدفاً في مباريات الفريق الأربع الأولى هذا الموسم بالمسابقة، وهو أعلى معدل تهديفي في الدوري، مما يمثل أفضل حصيلة لهم في هذه المرحلة من الموسم عبر تاريخ مشاركاتهم الـ14 في دوري الأضواء.
وقدم فريق المدرب الألماني فابيان هورزيلر، أداءً هجومياً كاسحاً أمام كوفنتري سيتي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، الأحد، حيث اكتسح مضيفه الصاعد حديثاً بنتيجة 5 - صفر، محققاً ثاني أكبر انتصار له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وبينما أبدى هورزيلر سعادته بالأداء الهجومي لناديه في هذا الفوز «الاستثنائي»، الذي شهد تسجيل خمسة لاعبين مختلفين أهداف الفريق، فقد أشاد أيضاً بـ«رجل المباراة» حارس المرمى الهولندي بارت فيربروخن، الذي تصدى لست كرات وحافظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة في ست مباريات خاضها الفريق بجميع البطولات هذا الموسم.
وبعد لقاء الكأس، ينتظر برايتون مواجهة صعبة بالدوري على أرضه أمام آرسنال (حامل اللقب).
ورغم ذلك، يمكن لبرايتون الحصول على الثقة من سجل المواجهات المباشرة الأخيرة ضد مانشستر يونايتد، حيث حقق الفريق 7 انتصارات في آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين في كل المنافسات، مقابل أربع هزائم، وسجل لاعبوه هدفين على الأقل في ستة من تلك الانتصارات، علماً بأن أربعة من هذه الانتصارات تحققت في معقل يونايتد.
وفي الدور الثالث أيضاً يلتقي إيفرتون مع ولفرهامبتون، وأستون فيلا ضد كوفنتري، وشيفيلد يونايتد أمام فليتوود، اليوم.
إنتر ميامي يعلن وصول المدرب الجديد كيلي غونزاليسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5318731-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3