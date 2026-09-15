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قائمة جائزة الكرة الذهبية تكشف عن قصور هجومي في «الدوري الإنجليزي»

تضم عدداً قليلاً من المهاجمين الذين يلعبون في المسابقة

القائمة خلت من أي مهاجم من آرسنال الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (إ.ب.أ)
القائمة خلت من أي مهاجم من آرسنال الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (إ.ب.أ)
    لندن: جاكوب شتاينبرغ *
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قائمة جائزة الكرة الذهبية تكشف عن قصور هجومي في «الدوري الإنجليزي»

القائمة خلت من أي مهاجم من آرسنال الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (إ.ب.أ)
القائمة خلت من أي مهاجم من آرسنال الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (إ.ب.أ)

ضمت القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام 16 مهاجماً، لكنها لم تضم عدداً كبيراً من المهاجمين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي. ورغم وجود برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) وإيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، فإن كول بالمر - أحد المرشحين لعام 2025 - غاب عن القائمة بعد عام عانى فيه من الإصابات. كما خلت القائمة من أي مهاجم من أفضل فريق في إنجلترا (آرسنال)، وهو ما يلخص تحول كرة القدم الإنجليزية في الموسم الماضي نحو الأداء البدني والاعتماد على الكرات الثابتة.

أما الثلاثي الذي منح آرسنال حضوراً في القائمة - غابرييل ماغالهايس وديكلان رايس وويليام صليبا - فيتميزون جميعاً بطابع دفاعي. ورغم فوز آرسنال بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فإن مهاجميه لا يُصنفون ضمن فئة النخبة؛ إذ لعبت الإصابات دوراً في حرمان مارتن أوديغارد وكاي هافيرتز وبوكايو ساكا من تقديم أداء جيد وثابت، كما أن الأداء الذي قدمه آرسنال بقيادة المدير الفني ميكل أرتيتا، لم يحظَ بإعجاب المحايدين، حيث اعتمد على الصلابة الدفاعية في المقام الأول، ولم يكن يقدم أداء ممتعاً. وهناك وجهة نظر مفادها أن غياب الطموح الهجومي بعد التقدم بنتيجة هدف دون رد حال دون فوز آرسنال على باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي مثّل انتصاراً لكرة القدم الهجومية (أ.ب)

لقد كانت المباراة متكافئة، لكن فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، مثّل انتصاراً لكرة القدم الهجومية على أسلوب «الاستنزاف البدني» السائد في الدوري الإنجليزي. ويواصل العملاق الباريسي، بقيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، التفوق على الخصوم الإنجليز، وهو نمط مشابه لما شهدته بطولة كأس العالم؛ حيث اتسمت المباريات في مونديال أميركا الشمالية بسلاسة أكبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى صرامة الحكام في التعامل مع اللاعبين أثناء تنفيذ الكرات الثابتة.

أما بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، فقد فشلت خطة توماس توخيل في استغلال الطابع البدني القوي للدوري الإنجليزي؛ إذ تراجع أداء إنجلترا في المباراة التي خسرتها في نصف النهائي أمام الأرجنتين. ومن اللافت أيضاً أن أول هدف يسجله مهاجم إنجليزي - ممن شاركوا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي - في كأس العالم لم يأتِ إلا عن طريق أنتوني غوردون في مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين. يقول غوردون، الذي انتقل من نيوكاسل إلى برشلونة: «تتطلب كرة القدم الإسبانية مستوى مختلفاً من الذكاء التكتيكي والفني. ففي إنجلترا، قد تغطي الشراسة وقوة الأداء والاندفاع البدني أحياناً على الأخطاء؛ إذ يمكنك أن تفقد السيطرة على الكرة، ثم تتدارك الموقف بالفوز في الالتحام البدني التالي».

في الواقع، تستمد بطولة الدوري الإنجليزي جزءاً من جاذبيتها من طابعها البدني القوي والالتحامات العنيفة، لكن وتيرة اللعب الشاقة والمملة أحياناً تجاوزت الحدود المعقولة في الموسم الماضي؛ فكم مباراة «كلاسيكية» أو مميزة حقاً يمكنك تذكرها من ذلك الموسم؟ صحيح أن المستويات المخيبة للآمال من قبل بعض الفرق الكبرى لم تساعد في تحسين الصورة، إلا أن الشكاوى كانت عامة وشاملة بشأن الاعتماد المفرط على الكرات الثابتة، والالتحامات العنيفة التي يتعرض لها حراس المرمى أثناء تنفيذ الركلات الركنية المعقدة. وقد أشار أنتوني باري، مساعد توخيل، إلى أن اللعب كان يتسم بالجمود والبطء في منطقة وسط الملعب، مع التركيز على رميات التماس الطويلة وإضاعة الوقت، وهو ما جعل متابعة الدوري الإنجليزي أمراً شاقاً ومملاً.

والآن، نشهد تحولاً ملحوظاً؛ إذ تمثلت إحدى أبرز سمات الأسابيع الثلاثة الأولى من الموسم الحالي، في تسارع وتيرة اللعب. وقد استجابت الجهات المسؤولة عن القوانين لذلك؛ حيث أجبرت قواعد جديدة - مثل العد التنازلي لمدة 5 ثوانٍ والتهديد بتنفيذ الخصوم لركلة المرمى أو رمية التماس في حال التأخير - الفرقَ على إعادة التفكير ملياً قبل محاولة إضاعة الوقت. كما أسهم تحديد مهلة لمدة 10 ثوانٍ لمغادرة اللاعبين أرضية الملعب عند التبديل في تحسين الوضع، بالإضافة إلى تجربة «الوقت المستقطع التكتيكي»، التي تفرض خروج لاعب لمدة دقيقة على الأقل بعد استئناف اللعب إذا سقط حارس مرمى فريقه مصاباً.

بالطبع، لا يزال من المبكر للغاية الحكم على الأمور بشكل نهائي، لكن كرة القدم التي تلعبها أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم ممتعة والأرقام مشجعة للغاية؛ فقد شهد هذا الموسم 4 مباريات سدد فيها كلا الفريقين 14 تسديدة، مقارنة بمباراة واحدة فقط في المرحلة نفسها من الموسم الماضي. ووفقاً لبيانات شركة «أوبتا»، ارتفع متوسط الوقت الفعلي للعب (بقاء الكرة متحركة في الملعب) من 55 دقيقة و23 ثانية في موسم 2025 - 2026، إلى 57 دقيقة و14 ثانية، بينما انخفض متوسط فترات التوقف من 29.2 ثانية إلى 26.7 ثانية. وباستثناء ركلات الجزاء، تراجعت نسبة الأهداف المسجلة من الكرات الثابتة من 27.5 في المائة إلى 23.5 في المائة.

خطة توماس توخيل في استغلال الطابع البدني القوي للدوري الإنجليزي فشلت في «مونديال 2026» (د.ب.أ)

كما ارتفع معدل الهجمات المرتدة السريعة في المباراة الواحدة (من 1.94 إلى 2.27 هجمة)،. ويقدم تشيلسي - الذي أصبح يعتمد أكثر على أسلوب التحولات السريعة تحت قيادة تشابي ألونسو - أداءً سلساً ومثيراً للإعجاب في مباريات حافلة بالأحداث، بينما استبدل ليفربول بمديره الفني السابق أرني سلوت، أندوني إيراولا الذي كان يعتمد على أسلوب الضغط العكسي. علاوة على ذلك، يقدم نيوكاسل أداء سريعاً تحت قيادة ماتياس جايسل، الذي استغل نقاط قوة هارفي بارنز وأنتوني إيلانغا.

ويبدو المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي حالةً شاذةً في توتنهام، الذي يتعين عليه اللعب بسرعة أكبر. وقد يرغب مانشستر سيتي قريباً في المزيد من الفاعلية الهجومية من إنزو ماريسكا. ويفضل المدير الفني الإيطالي أسلوباً منهجياً منظماً للغاية، لكن حتى جوسيب غوارديولا كان يبتعد عن السيطرة المفرطة على كل شيء الموسم الماضي. هناك شعور بأن بعض المدربين أصبحوا أقرب في أسلوبهم إلى يورغن كلوب من غوارديولا في الوقت الحالي. لقد بدا أسلوب ألونسو مشابهاً جداً لأسلوب كلوب حتى الآن، كما أن استعداده لمنح فرصة للاعبين الموهوبين أصحاب المهارات الكبيرة يشبه إلى حد كبير كارلو أنشيلوتي؛ وقد تحدث بالمر عن منحه مزيداً من الحرية في التحرك تحت قيادة ألونسو.

ربما سيحدث تصحيح مع زيادة معرفة الفرق بعضها ببعض بمرور الوقت، وبدء المنافسات الأوروبية، وتأثير الإصابات. وتجب الإشارة هنا إلى أن آرسنال لا يزال متصدراً فيما يتعلق بتأخير تنفيذ الركلات الركنية (بمتوسط 43.2 ثانية). ومن ناحية أخرى، شهد يوم الأحد الماضي المواجهة الأولى هذا الموسم بين منافسين محتملين على اللقب - حيث التقى آرسنال وتشيلسي على ملعب الإمارات - وكانت المباراة مثيرة وحافلة بالندية والسرعة. ولم يكتفِ تشيلسي بالدفاع، وكان لافتاً أن آرسنال تفاعل مع هذا الأسلوب المفتوح الذي اتسم بتبادل الهجمات السريع.

وأظهر هافرتز قدراً كبيراً من الإبداع في الخط الأمامي، بينما فرض أوديغارد - عنصر الإبداع الرئيسي في آرسنال - هيمنته على اللعب. إنه تطور مثير للاهتمام حقاً؛ ففي الموسم الماضي، كان الدفاع هو نقطة القوة الأبرز لآرسنال، وكان رايس أكثر تأثيراً من أوديغارد في خط الوسط. أما الآن، فيبدو اللاعب النرويجي كأنه استعاد نشاطه وحيويته، بفضل استعادته لياقته البدنية، لكن منحه المزيد من الحرية لعب دوراً مهماً في ذلك أيضاً. ولم يغلق تشيلسي المساحات في المباراة، وهو ما أتاح لأوديغارد قيادة اللعب ببراعة؛ فلم يكن أفضل لاعب في أفضل فريق مدافعاً. وبهذا المستوى، يبدو أوديغارد في مستوى يضاهي برونو فرنانديز.

كول بالمر أحد المرشحين لعام 2025 غاب عن القائمة (رويترز)

هذا الأمر له أهمية بالغة؛ فلنضرب مثالاً بفلوريان فيرتز، نجم فريق باير ليفركوزن المتوج باللقب تحت قيادة ألونسو؛ فعندما انتقل إلى إنجلترا، وجد صعوبة في التأقلم مع نسق اللعب السريع بالدوري الإنجليزي. ويحتاج الدوري الإنجليزي إلى مواهب بارزة تشعر بأنها قادرة على التألق فيه. والجدير بالذكر أن 3 مهاجمين وجدوا في القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية - هاري كين ولويس دياز ومايكل أوليسيه - كانوا قد انتقلوا من فرق إنجليزية. كما أن عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) يتمتعان بالجاهزية البدنية للمراحل الحاسمة من دوري أبطال أوروبا، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم تعرضهما لضغوط بدنية هائلة في عطلات نهاية الأسبوع أمام فرق مثل برنتفورد وبورنموث. أما جود بيلينغهام، جوهرة كرة القدم الإنجليزية، فلم يسبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. كذلك، فكر فينيسيوس جونيور في الانتقال إلى آرسنال، لكنه فضل البقاء مع كيليان مبابي في ريال مدريد.

ويُعدّ الدوري الإنجليزي الأقوى والأكثر تنافسية في أوروبا، ومع ذلك، فقد شهد نزيفاً في المواهب. ومن السهل تصور أن أفضل المهاجمين يشعرون بمتعة أكبر في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف أمام دفاعات الدوري الألماني الأقل شراسة، فضلاً عن احتفاظهم بالطاقة اللازمة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا والبطولات الدولية والجوائز الفردية. لننظر إلى المنتخبات الأربعة التي بلغت نصف نهائي كأس العالم؛ فقد كان حضور لاعبي الدوري الإنجليزي فيها قوياً على مستوى المدافعين ولاعبي خط الوسط المدافعين، لكنه كان ضعيفاً فيما يخص الأجنحة والمهاجمين. فأين النجوم؟ لم يتم تعويض معظم من رحلوا، ولهذا السبب قد يكون تألق برادلي باركولا مع ليفربول - بعد قدومه من باريس سان جيرمان - أمراً مفيداً جداً للدوري الإنجليزي.

فقد يؤدي نجاح باركولا إلى إقناع لاعبين آخرين مميزين باتباع خطاه. ومع ذلك، إذا أدى الأمر إلى إرهاق الجناح الفرنسي، فقد تكون النتيجة عكسية؛ لذا يتعين على الدوري الإنجليزي توخي الحذر. ومن شأن التدابير الجديدة التي تهدف للحد من إضاعة الوقت أن تُحدث تغييراً جذرياً في مجريات اللعب؛ فعندما تغلب آرسنال على تشيلسي، لم تُحتسب سوى 4 دقائق وقتاً بدل ضائع في نهاية كل شوط، وهو ما بدا أمراً منعشاً ومريحاً.

* خدمة «الغارديان»

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سندرلاند يستهل مشواره القاري بمواجهة ألكمار... وقمة بين ميلان وبنفيكا

لاعبو بنفيكا يتأهبون لخوض تحدٍّ صعب في سان سيرو معقل ميلان (إ.ب.أ)
لاعبو بنفيكا يتأهبون لخوض تحدٍّ صعب في سان سيرو معقل ميلان (إ.ب.أ)
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سندرلاند يستهل مشواره القاري بمواجهة ألكمار... وقمة بين ميلان وبنفيكا

لاعبو بنفيكا يتأهبون لخوض تحدٍّ صعب في سان سيرو معقل ميلان (إ.ب.أ)
لاعبو بنفيكا يتأهبون لخوض تحدٍّ صعب في سان سيرو معقل ميلان (إ.ب.أ)

يستهل سندرلاند أحد ممثلي إنجلترا الثلاثة في دوري المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، مشاركته القارية الأولى منذ 53 عاماً، بمواجهة ألكمار الهولندي ضمن 9 مباريات بالجولة الأولى اليوم، ويبرز منها لقاء ميلان الإيطالي أمام بنفيكا البرتغالي.

وبعد عقود من التراجع، يعود سندرلاند للمشاركات الأوروبية على ملعبه «ستاديوم أوف لايت» في محطة جديدة ضمن مسيرة تعافٍ استثنائية لنادٍ أمضى عقوداً طويلة في دوامة التراجع.

فقبل ما يزيد قليلاً على أربعة أعوام، كان الفريق الملقب بـ«القطط السوداء»، يقبع في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزية (ليغ وان).

لكن الفريق صعد إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) عام 2022، ثم عاد إلى الدوري الممتاز عبر الملحق في مايو (أيار) 2025، قبل أن يحقق مفاجأة بحلوله في المركز السابع خلال موسمه الأول بعد العودة إلى دوري الأضواء.

ويملك نادي شمال شرقي إنجلترا تاريخاً عريقاً؛ إذ لا يتفوق عليه في عدد ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز سوى 6 أندية فقط، إلا أن لقبه السادس والأخير يعود إلى عام 1936.

وكان سندرلاند مرادفاً للبريق في خمسينيات القرن الماضي، حتى أطلق عليه لقب «نادي بنك إنجلترا» بسبب إنفاقه السخي، لكن النادي لم يجنِ الكثير مقابل تلك النفقات، وكان آخر تتويج كبير له عام 1973 عندما تغلب على ليدز يونايتد في نهائي كأس إنجلترا.

ورغم سنوات الركود الطويلة، ظل النادي الواقع على بُعد نحو 12 ميلاً (19 كلم) من غريمه اللدود نيوكاسل يونايتد، من بين الأكثر جماهيرية في إنجلترا؛ إذ كان يستقطب أكثر من 30 ألف متفرج حتى عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

تشاكا ركيزة سندرلاند وورقته الرابحة (رويترز)cut out

أما الآن، فيستضيف ملعب «ستاديوم أوف لايت» الذي يتسع لـ49 ألف متفرج وافتُتح عام 1997، مباريات الدوري الممتاز مجدداً، ويستعد لاستقبال كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى.

وتُعدّ هذه الرحلة الأوروبية مكافأة كبيرة للسويسري الفرنسي كيريل لويس دريفوس، نجل مالك مرسيليا الراحل والملياردير روبير لويس دريفوس الذي اشترى حصة في النادي عام 2021، وزاد منذ ذلك الحين من نسبة ملكيته.

كما أن تعيين ريجي لو بري مدرباً للفريق في يونيو (حزيران) 2024، أثبت أنه قرار موفق جداً، بعدما أعاد الفرنسي النادي إلى الدوري الممتاز من أول محاولة، قبل أن يتحدى الفريق كل التوقعات في الموسم الماضي.

ويستعد سندرلاند، بقيادة قائده الملهم الدولي السويسري غرانيت تشاكا، لمواجهة ألكمار الهولندي بعد بداية متذبذبة للموسم.

وقال لو بري: «تشاكا رمز للنادي. نحن نتحسن، والزخم كبير، وبصراحة ستكون تجربة جنونية بالنسبة إلى جماهيرنا».

وأضاف: «نحن فخورون جداً بوجودنا في هذا الموقع. نستحق هذه الفرصة بفضل موسم رائع العام الماضي. مررنا بلحظات صعبة، لكننا حافظنا في النهاية على ثبات مستوانا، من المهم أن نظهر رغبتنا، وأن نظهر للمدينة وحدتنا وترابطنا وعلاقتنا بجماهيرنا».

يذكر أن سندرلاند هو أحد 3 فرق إنجليزية مع بورنموث وكريستال بالاس في البطولة الأوروبية.

خبرة أموريم سلاح ميلان أمام بنفيكا (إ.ب.أ)cut out

صدام سابع بين ميلان وبنفيكا

تتجه الأنظار إلى ملعب سان سيرو، حيث يستهل ميلان مشواره أمام جماهيره ضد بنفيكا، في أقوى لقاءات الجولة الافتتاحية.

ويسعى ميلان لاستغلال اللعب أمام جماهيره لمواصلة سجله التاريخي الخالي من الهزائم أمام بنفيكا. والتقى الفريقان 6 مرات قارياً، ولم يخسر ميلان في أي منها (4 انتصارات وتعادلان) بينها الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 1963 (كان تحت اسم كأس الأندية البطلة) و1990. إلا أن هذه ستكون المواجهة الأولى بينهما منذ عام 2007.

وعاد ميلان من تأخره بهدفين في الشوط الأول وخرج بتعادل أمام لاتسيو 2 - 2 نهاية الأسبوع الماضي، في نتيجة سمحت له بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإيطالي هذا الموسم (فوزان وتعادلان)، قبل عودته إلى المنافسات الأوروبية بعد غياب موسم واحد.

وسيشارك النادي في الدوري الأوروبي بدلاً من مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبها 7 مرات، بعدما فرط في فرصته بالجولة الأخيرة المثيرة من الموسم الماضي.

ويملك البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان الجديد خبرة واسعة في هذه البطولة، بعدما قاد سبورتينغ لشبونة إلى ثمن النهائي في موسم 2023 - 2024، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى النهائي في موسم 2024 - 2025.

وقد يكون استهلال المشوار على أرضه مثالياً لبدء سعيه نحو اللقب بنتيجة إيجابية، لا سيما أن ميلان لم يخسر في آخر 4 مباريات أوروبية خاضها على ملعب سان سيرو (3 انتصارات وتعادل).

من جانبه، فاز بنفيكا على جيل فيسنتي 3 - 1 نهاية الأسبوع الماضي، محققاً انتصاره السابع توالياً في جميع المسابقات.

وتتضمن هذه السلسلة فوزاً بمجموع المباراتين على آرهوس الدنماركي 6 - 2 في الملحق المؤهل للمسابقة القارية الثانية، كما رفعت عدد انتصارات الفريق إلى 4 في آخر 5 مباريات تأهيلية هذا الموسم (تعادل واحد).

وبعد أن بدأ مشواره من الدور التمهيدي الثاني، حجز فريق المدرب ماركو سيلفا مقعده في النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي بنظام مرحلة الدوري.

ويخوض «النسور» هذه الرحلة بعدما فازوا في آخر 4 مباريات خارج أرضهم، لكن سجلهم المتباين خارج الديار خلال التصفيات الأوروبية (فوز وتعادل وخسارة) يوحي بأن المهمة في ميلانو قد لا تكون سهلة على الفريق البرتغالي.

ويعوّل ميلان على مهاجمه البرتغالي الوافد حديثاً من باريس سان جيرمان الفرنسي غونزالو راموس، الذي سيرصد تسجيل هدفه السادس عشر في مسابقات الاتحاد الأوروبي، علماً بأن 8 من أهدافه الـ15 السابقة جاءت بقميص بنفيكا. أما رافا سيلفا فقد يفسد أجواء العودة إلى ملعبه السابق ببداية قوية؛ إذ سجل 3 من أهدافه الأربعة الأخيرة هذا الموسم خلال أول 15 دقيقة من المباريات، مانحاً بنفيكا التقدم، أو معززاً تفوقه.

وفي لقاء آخر لا يخلو من أهمية، يصطدم يوفنتوس الإيطالي بضيفه نيميخن الهولندي على ملعب «أليانز ستاديوم». وبعد بلوغه الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين، يحوّل العملاق الإيطالي تركيزه إلى ثاني أهم المسابقات الأوروبية، آملاً في إحراز أول لقب قاري كبير له منذ عام 1996.

ويتطلع يوفنتوس لمصالحة جماهيره بعد خسارة الأحد (الأولى له بالدوري الإيطالي) أمام ساسولو 2 - 3، فيما يسعى الضيوف إلى تجاوز فترة تراجع في النتائج.

ومع معاناة الخسارة بعد فوزين وتعادل، يتطلع لوسيانو سباليتي مدرب يوفنتوس، للوصول إلى حلول تعوض الإصابات العدة في صفوفه أبرزها لقائده مانويل لوكاتيلي والدولي الأميركي ويستون ماكيني.

من جهته، يعود نيميخن إلى إحدى المسابقات الأوروبية الكبرى للمرة الأولى منذ موسم 2008 - 2009، لكنه يتوقع اختباراً صعباً في تورينو.

ويشارك النادي الهولندي في الدوري الأوروبي بعد خروجه المخيب من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا أمام بودو-غليمت، كما أنه حقق فوزاً واحداً فقط في آخر 6 مباريات رسمية.

وضمن برنامج اليوم، يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع دينامو سيليي السلوفيني، في مباراة تبدو في متناول الأول الذي يعود إلى المسابقة التي وصل إلى مباراتها النهائية موسم 2023 - 2024، قبل أن يخسر أمام أتالانتا الإيطالي.

ويسعى ليفركوزن إلى تجنب أي مفاجأة في بداية مشواره أمام بطل سلوفينيا الغامض للمنافسين. ولم يقدم ليفركوزن البداية المأمولة في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط، وكان قد استهل الموسم بهزيمة مفاجئة أمام الصاعد إلفرسبيرغ.

وفي باقي المباريات، يلتقي أندرلخت البلجيكي مع ليون الفرنسي، ويحلّ رين متصدر الدوري الفرنسي ضيفاً على شتورم غراتس النمساوي، ومواطنه مرسيليا ضيفاً على بشيكتاش التركي.

سندرلاند يظهر للمرة الأولى في البطولات القارية الأوروبية منذ 53 عاماً متطلعاً لبداية قوية

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كأس الرابطة: يونايتد لمداواة جراحه ومصالحة جماهيره أمام برايتون اليوم

لاعبو يونايتد مطالبون بالارتقاء بمستواهم أمام برايتون بعد البداية المتواضعة في الدوري (إ.ب.أ)
لاعبو يونايتد مطالبون بالارتقاء بمستواهم أمام برايتون بعد البداية المتواضعة في الدوري (إ.ب.أ)
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كأس الرابطة: يونايتد لمداواة جراحه ومصالحة جماهيره أمام برايتون اليوم

لاعبو يونايتد مطالبون بالارتقاء بمستواهم أمام برايتون بعد البداية المتواضعة في الدوري (إ.ب.أ)
لاعبو يونايتد مطالبون بالارتقاء بمستواهم أمام برايتون بعد البداية المتواضعة في الدوري (إ.ب.أ)

بعد تحقيقهما نتائج متباينة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الأسبوع، يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه برايتون، اليوم، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن منافسات الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويسعى يونايتد لمداواة جراحه، حيث يخوض المباراة بعد خسارته لقاء الديربي رقم 100 أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي، الأحد، بهدف مثير للجدل أمام منافس لعب نحو 70 دقيقة منقوصاً بعشرة لاعبين.

جاء هدف فوز مانشستر سيتي، الذي سجله المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في الشوط الثاني رغم تداخل زميله الأرجنتيني إنزو فرنانديز في اللعب وهو في موقف تسلل. ومن حق مانشستر يونايتد أن يشعر بالظلم جراء الاعتراف بـ«خطأ في التقدير» من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لكن الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» فشل في النهاية في استغلال التفوق العددي الذي حظي به لأكثر من ساعة. وافتقر خط هجوم المدرب مايكل كاريك، المتعثر بشدة، إلى الحلول الإبداعية، وهو ما جعل الإيطالي جيانلويغي دوناروما، حارس مرمى سيتي، لا يتعرض إلا لتصدٍّ واحد مؤثر فقط في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر المباراة، التي شهدت طرد زميله فيل فودين في الدقيقة 23.

وبعدما أنهى الموسم الماضي بقوة في الدوري الإنجليزي، بدأ مانشستر يونايتد الموسم الجديد بشكل باهت للغاية، حيث حقق انتصاراً وحيداً فقط من مبارياته الأربع الأولى في الدوري، مقابل تعادل واحد وخسارتين، وأخفق في الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويتأخر مانشستر يونايتد بالفعل بفارق 8 نقاط عن كل من آرسنال ومانشستر سيتي، اللذين يتقاسمان صدارة الترتيب، فيما يبدو أن آمال المنافسة على اللقب هذا الموسم تلاشت تماماً في وقت مبكر للغاية.

وقبل التوجه لمواجهة فولهام -الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن- في مباراته المقبلة بالدوري يوم الأحد المقبل، سيسعى يونايتد لتصحيح المسار أمام برايتون في كأس الرابطة، وهي البطولة التي فازوا بلقبها ست مرات (ثالث أكثر الفرق تتويجاً)، والتي كان آخرها في موسم 2022 - 2023.

وتعرَّض يونايتد للهزيمة في آخر مواجهة جمعته ببرايتون في مسابقات الكأس، حيث خسر بنتيجة 1 - 2 على أرضه في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يثأر من الفريق الملقب بـ«طيور النورس»، بالتغلب عليه بنتيجة 3 - صفر ببطولة الدوري خلال اليوم الختامي للموسم الماضي.

على جانب آخر، يقدم برايتون أداءً رائعاً في بطولة الدوري، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 7 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل تعادل واحد وخسارة وحيدة. وأحرز لاعبو برايتون 13 هدفاً في مباريات الفريق الأربع الأولى هذا الموسم بالمسابقة، وهو أعلى معدل تهديفي في الدوري، مما يمثل أفضل حصيلة لهم في هذه المرحلة من الموسم عبر تاريخ مشاركاتهم الـ14 في دوري الأضواء.

وقدم فريق المدرب الألماني فابيان هورزيلر، أداءً هجومياً كاسحاً أمام كوفنتري سيتي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، الأحد، حيث اكتسح مضيفه الصاعد حديثاً بنتيجة 5 - صفر، محققاً ثاني أكبر انتصار له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما أبدى هورزيلر سعادته بالأداء الهجومي لناديه في هذا الفوز «الاستثنائي»، الذي شهد تسجيل خمسة لاعبين مختلفين أهداف الفريق، فقد أشاد أيضاً بـ«رجل المباراة» حارس المرمى الهولندي بارت فيربروخن، الذي تصدى لست كرات وحافظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة في ست مباريات خاضها الفريق بجميع البطولات هذا الموسم.

وبعد لقاء الكأس، ينتظر برايتون مواجهة صعبة بالدوري على أرضه أمام آرسنال (حامل اللقب).

ورغم ذلك، يمكن لبرايتون الحصول على الثقة من سجل المواجهات المباشرة الأخيرة ضد مانشستر يونايتد، حيث حقق الفريق 7 انتصارات في آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين في كل المنافسات، مقابل أربع هزائم، وسجل لاعبوه هدفين على الأقل في ستة من تلك الانتصارات، علماً بأن أربعة من هذه الانتصارات تحققت في معقل يونايتد.

وفي الدور الثالث أيضاً يلتقي إيفرتون مع ولفرهامبتون، وأستون فيلا ضد كوفنتري، وشيفيلد يونايتد أمام فليتوود، اليوم.

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إنتر ميامي يعلن وصول المدرب الجديد كيلي غونزاليس

كريستيان (كيلي) غونزاليس مدرب إنتر ميامي الجديد (رويترز)
كريستيان (كيلي) غونزاليس مدرب إنتر ميامي الجديد (رويترز)
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إنتر ميامي يعلن وصول المدرب الجديد كيلي غونزاليس

كريستيان (كيلي) غونزاليس مدرب إنتر ميامي الجديد (رويترز)
كريستيان (كيلي) غونزاليس مدرب إنتر ميامي الجديد (رويترز)

أعلن إنتر ميامي، الثلاثاء، وصول المدرب الجديد كريستيان (كيلي) غونزاليس، إذ يستعد الأرجنتيني لقيادة الفريق المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم حتى يونيو (حزيران) 2028.

وقال النادي الشهر الماضي إن غونزاليس سيتولى تدريب الفريق بمجرد إنهاء الإجراءات اللازمة للعمل في الولايات المتحدة.

وتولى جييرمو أويوس، الذي أشرف سابقاً على منظومة التطوير في النادي، منصب المدرب المؤقت بعد استقالة خافيير ماسكيرانو في أبريل (نيسان) الماضي.

وسيتولى غونزاليس قيادة ميامي، الذي عانى مؤخراً من نتائج مخيبة رغم وجود ليونيل ميسي ومجموعة كبيرة من اللاعبين البارزين في تشكيلته.

وحقق حامل لقب كأس الدوري الأميركي فوزاً واحداً في آخر خمس مباريات خاضها في الموسم الاعتيادي. ويحتل المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية متأخراً بفارق تسع نقاط عن ناشفيل.

وخاض غونزاليس 56 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين عامي 1995 و2005 وخاض تجارب مع إنتر ميلان وفالنسيا وروزاريو سنترال. وبدأ مسيرته التدريبية عام 2020 وقاد عدة فرق في الأرجنتين.

ومن المقرر أن يقود غونزاليس (52 عاماً) أول حصة تدريبية له صباح الثلاثاء (بتوقيت ميامي) استعداداً لمباراة الفريق في كأس الأبطال ضد كروز أزول المكسيكي فجر يوم الخميس.

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