الدوري الإنجليزي: توتنهام يواصل عجزه الهجومي بتعادل سلبي مع إيفرتون

واصل توتنهام عجزه الهجوم مكتفياً بالتعادل السلبي مع ضيفه إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ4 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعجز توتنهام، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، عن هزَّ الشباك للجولة الـ4 على التوالي، ليتشارك هذا الرقم السلبي مع كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً هذا الموسم.
ولم يستغل دي زيربي عاملي الأرض والجمهور، أو خوض اللقاء بتوليفة هجومية مختلفة على مدار الشوطين.
ففي الشوط الأول، دفع المدرب الإيطالي بالثلاثي سافينيو وعمر مرموش وماتيوس فيرنانديز خلف رأس الحربة دومينيك سولانكي.
وغيَّر مدرب توتنهام القوام الهجومي لفريقه في الشوط الثاني بإشراك محمد قدوس وماتيس تيل، ثم أشرك جيمس ماديسون في آخر رُبع ساعة، ولكن دون جدوى.
من أصل 12 محاولة هجومية للفريق اللندني، اكتفى توتنهام بتسديدتين فقط على مرمى جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، بينما أنقذ أنتونين كينسكي حارس توتنهام شباكه من 3 محاولات خطيرة.
بهذه النتيجة، يبقى إيفرتون في المركز السابع برصيد 6 نقاط من 3 تعادلات متتالية، بينما يقبع توتنهام في المركز الـ17 برصيد نقطتين.
وفي الجولة المقبلة، سيخوض توتنهام مواجهةً جديدةً على أرضه أمام أستون فيلا، بينما يلعب إيفرتون ضد ضيفه إبسويتش تاون، وستُقام المباراتان يوم السبت المقبل.