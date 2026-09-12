ماريسكا: «عقلية الانتصارات» لدى إنزو فرنانديز إضافة مهمة لنا

قال إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن إنزو فرنانديز نقل عقلية الانتصارات إلى الفريق، وهو ما أثار إعجاب زملائه سريعاً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه لم يمضِ سوى أقل من أسبوعين على انضمام فرنانديز إلى مانشستر سيتي قادماً من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني (169.18 مليون دولار)، وهي صفقة تعادل الرقم القياسي في بريطانيا، لكن تأثير اللاعب الأرجنتيني داخل غرفة خلع الملابس كان فورياً.

وقال ماريسكا: «يمكنك أن ترى كيف يتحدث زملاؤه عنه عندما يتعلق الأمر بعقلية الانتصارات».

وأضاف: «اللاعبون الذين سبق لهم الفوز ويعرفون كيفية تحقيق الانتصارات، من المهم أن يكونوا ضمن صفوف فريقنا».

وأكمل: «يعمل بكد كل يوم، وهو مؤدب. ويعمل بشكل جيد، وهذا ما نحتاج إليه».

ويعرف ماريسكا فرنانديز جيداً، بعدما تولى تدريبه عندما كان مديراً فنياً لتشيلسي لمدة موسم ونصف.

وشهد مدرب مانشستر سيتي تطور أداء لاعب الوسط، وبات يراه الآن يمثل خطورة هجومية أكبر بكثير.

وقال المدرب الإيطالي: «إنه يتطور كثيراً. ربما خلال العامين الأخيرين معنا، أصبح لاعب وسط أكثر ميلاً للنزعة الهجومية. في السابق كان يلعب في مركز أعمق بعض الشيء».

وأضاف: «إنه مذهل حول منطقة الجزاء فيما يتعلق بتسجيل الأهداف وصناعتها، كما أنه يتطور كثيراً من ناحية القيادة».

وشارك فرنانديز في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي في المباراة التي فاز فيها على كوفنتري في الجولة الماضية بعدما دفع به ماريسكا بشكل مفاجئ إلى التشكيل الأساسي بدلاً من مقاعد البدلاء، عقب تعرض نيكو أورايلي للإصابة خلال فترة الإحماء.

كما شارك اللاعب في الفوز على بورتو بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وقد يحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها غداً الأحد على ملعب أولد ترافورد.