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ماريسكا: «عقلية الانتصارات» لدى إنزو فرنانديز إضافة مهمة لنا

إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
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ماريسكا: «عقلية الانتصارات» لدى إنزو فرنانديز إضافة مهمة لنا

إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

قال إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن إنزو فرنانديز نقل عقلية الانتصارات إلى الفريق، وهو ما أثار إعجاب زملائه سريعاً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه لم يمضِ سوى أقل من أسبوعين على انضمام فرنانديز إلى مانشستر سيتي قادماً من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني (169.18 مليون دولار)، وهي صفقة تعادل الرقم القياسي في بريطانيا، لكن تأثير اللاعب الأرجنتيني داخل غرفة خلع الملابس كان فورياً.

وقال ماريسكا: «يمكنك أن ترى كيف يتحدث زملاؤه عنه عندما يتعلق الأمر بعقلية الانتصارات».

وأضاف: «اللاعبون الذين سبق لهم الفوز ويعرفون كيفية تحقيق الانتصارات، من المهم أن يكونوا ضمن صفوف فريقنا».

وأكمل: «يعمل بكد كل يوم، وهو مؤدب. ويعمل بشكل جيد، وهذا ما نحتاج إليه».

ويعرف ماريسكا فرنانديز جيداً، بعدما تولى تدريبه عندما كان مديراً فنياً لتشيلسي لمدة موسم ونصف.

وشهد مدرب مانشستر سيتي تطور أداء لاعب الوسط، وبات يراه الآن يمثل خطورة هجومية أكبر بكثير.

وقال المدرب الإيطالي: «إنه يتطور كثيراً. ربما خلال العامين الأخيرين معنا، أصبح لاعب وسط أكثر ميلاً للنزعة الهجومية. في السابق كان يلعب في مركز أعمق بعض الشيء».

وأضاف: «إنه مذهل حول منطقة الجزاء فيما يتعلق بتسجيل الأهداف وصناعتها، كما أنه يتطور كثيراً من ناحية القيادة».

وشارك فرنانديز في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي في المباراة التي فاز فيها على كوفنتري في الجولة الماضية بعدما دفع به ماريسكا بشكل مفاجئ إلى التشكيل الأساسي بدلاً من مقاعد البدلاء، عقب تعرض نيكو أورايلي للإصابة خلال فترة الإحماء.

كما شارك اللاعب في الفوز على بورتو بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وقد يحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها غداً الأحد على ملعب أولد ترافورد.

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بايرن يدافع عن أوليسيه!

الفرنسي مايكل أوليسيه يتألق مع بايرن داخل الملعب فقط (أ.ب)
الفرنسي مايكل أوليسيه يتألق مع بايرن داخل الملعب فقط (أ.ب)
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بايرن يدافع عن أوليسيه!

الفرنسي مايكل أوليسيه يتألق مع بايرن داخل الملعب فقط (أ.ب)
الفرنسي مايكل أوليسيه يتألق مع بايرن داخل الملعب فقط (أ.ب)

دافع مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عن مهاجمه مايكل أوليسيه بعدما أثار جدلاً هذا الأسبوع بسبب مقابلة أجراها عقب إحدى المباريات، واكتفى خلالها بإجابات مقتضبة للغاية لا تتجاوز في معظمها كلمات قليلة.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، خلال مؤتمر صحافي السبت: «مايكل أوليسيه شخص يريد لعب كرة القدم، أما ما يحدث خارج الملعب فليس من نقاط قوته. الأمر يحظى باهتمام كبير في وسائل الإعلام، لكنه يحظى في منصات أخرى بالإشادة بالقدر نفسه بسبب سلوكه. والأهم بالنسبة لنا هو أن يظهر قدراته داخل الملعب».

وأضاف: «والأطفال والمراهقون ربما يستطيعون التعاطف مع ذلك بشكل أكبر منا».

وعقب الفوز الكبير على بودو غليمت 5-صفر في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الماضي، حصل أوليسيه على جائزة «رجل المباراة» وظهر في مقابلة مع شبكة «دازن».

وعندما سئل عن شعوره بعدما سجل هدفاً رائعاً، أجاب أوليسيه: «لا أعرف». ثم سأله المراسل عن كيفية حدوث مثل هذه اللحظات، ليرد اللاعب الفرنسي: «أسدد الكرة، ثم تدخل المرمى أو لا تدخل».

وبعد عدة إجابات قصيرة أخرى، أنهى المراسل المقابلة التي استغرقت دقيقة واحدة فقط. واتهم عدد من الصحافيين بعدها أوليسيه بالافتقار إلى الاحترام والتصرف بتعالٍ.

في المقابل، يرى المدرب فينسن كومباني أن الجميع يمكنه الاستفادة من مثل هذه اللحظات التي تنتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كومباني: «لا يوجد راعٍ ولا صحافي» يتضرر من أسلوب أوليسيه، مضيفاً: «الجميع يستمتع بذلك».

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن دوري أبطال أوروبا ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

رالي تشيلي: سولبرغ يتصدر اليوم الأول

السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ يتصدر رالي تشيلي (رويترز)
السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ يتصدر رالي تشيلي (رويترز)
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رالي تشيلي: سولبرغ يتصدر اليوم الأول

السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ يتصدر رالي تشيلي (رويترز)
السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ يتصدر رالي تشيلي (رويترز)

اعتلى السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ صدارة اليوم الأول من رالي تشيلي، الجمعة، على متن تويوتا، متفوقاً على زميله في الفريق ومتصدر بطولة العالم البريطاني إلفين إيفانز.

وواصل الفرنسي أدريان فورمو، على مقود هيونداي، تألقه بعد رالي باراغواي نهاية أغسطس (آب) الذي أنهاه ثالثاً، ليحتل نفس المركز بعد ست مراحل خاصة على طرق ترابية، وموحلة، بسبب الأمطار التي هطلت على بلد جبال الأنديز.

وأكد سولبرغ وإيفانز للصحافيين أنهما راضيان عن الأجواء الممطرة، إذ يخشى السويدي خصوصاً مساراً جافاً في صالح بطل العالم تسع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه، زميله في تويوتا.

وفقد الفرنسي حظوظه تماماً في الظفر بلقب عالمي عاشر بعدما أنهى المرحلة رابعاً، على بعد 20 ثانية من سولبرغ.

وبالإضافة إلى إيفانز وسولبرغ، هناك مرشح آخر للقب سنة 2026 هو الفنلندي سامي باياري، على مقود تويوتا أيضاً، بعد ما أنهى المرحلة خامساً الجمعة، مقراً بأنه شعر براحة أقل بسبب الوحل.

وإلى غاية الأحد، تتبارى عشر سيارات لثلاث شركات (خمس لتويوتا، وثلاث لهيونداي، واثنتان لفورد بوما) على الأراضي التشيلية، في المرحلة 12 من بطولة العالم.

ويتضمن الرالي 16 مرحلة خاصة على مسافة 311 كيلومتراً، وسط أحوال طقس يتوقع أن تكون متقلبة.

وسينحصر لقب 2026، على بعد اثنين أو ثلاثة راليات من النهاية (بحسب إقامة المرحلة الأخيرة في السعودية من عدمها)، بين إيفانز (216 نقطة) وباياري (196 نقطة) الفائز بثلاثة راليات على التوالي (إستونيا، وفنلندا، والبارغواي).

وما زال سولبرغ الثالث مؤقتاً بـ175 نقطة أيضاً في المطاردة.

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الرياضة رياضة عالمية

تعثر انتقال ريتشارليسون إلى فاسكو دا غاما البرازيلي

مصير مجهول ينتظر ريتشارليسون (د.ب.أ)
مصير مجهول ينتظر ريتشارليسون (د.ب.أ)
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تعثر انتقال ريتشارليسون إلى فاسكو دا غاما البرازيلي

مصير مجهول ينتظر ريتشارليسون (د.ب.أ)
مصير مجهول ينتظر ريتشارليسون (د.ب.أ)

تعثر انتقال ريتشارليسون المقترح إلى فاسكو دا غاما البرازيلي لكرة القدم، ومن المتوقع أن يبقى المهاجم في صفوف توتنهام الإنجليزي حتى يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكان توتنهام قد أوضح للمهاجم البرازيلي، قبل إغلاق فترة الانتقالات في إنجلترا، أنه لا يدخل ضمن خطط الفريق الأول للموسم الحالي.

ولكن ريتشارليسون فشل في إتمام عودته إلى ناديه السابق إيفرتون قبل الموعد النهائي للانتقالات في الأول من سبتمبر (أيلول)، وبعد استبعاده من قائمة توتنهام، المكونة من 25 لاعباً للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، تعثرت أيضاً إمكانية انتقاله إلى فاسكو دا غاما.

وكان روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، قد أشرك ريتشارليسون أساسياً في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري أمام برينتفورد في 22 أغسطس (آب)، لكنه قال يوم الجمعة الماضي، إن اللاعب (البالغ من العمر 29 عاماً) «اتخذ كل القرارات بمفرده»، عقب غيابه عن قائمة الفريق.

وبعد إغلاق فترتي الانتقالات في تركيا والسعودية يومي الجمعة والأحد الماضيين على الترتيب، كانت إحدى الفرص القليلة المتبقية أمام ريتشارليسون هي العودة إلى البرازيل في صفقة انتقال نهائي، خصوصاً أن توتنهام استنفد بالفعل حصته من 6 إعارات للاعبين من خارج إنجلترا.

وبرز نادي فاسكو، الذي يشجعه ريتشارليسون منذ طفولته، حلّاً واقعياً لأزمة اللاعب، وتوصل بالفعل إلى اتفاق مع توتنهام بشأن المقابل المالي يوم الجمعة، لكن ريتشارليسون فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ومع غلق فترة الانتقالات في البرازيل السبت، من المتوقع أن يستمر ريتشارليسون مع توتنهام خلال النصف الأول من الموسم، رغم عدم قدرته على المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعندما سُئل دي زيربي عن آخر المستجدات بشأن ريتشارليسون خلال المؤتمر الصحافي الجمعة، قال: «لا أعرف».

وأضاف: «هذا ليس عملي، ما يمكنني قوله هو أنني أعرف جيداً ما فعله النادي من أجل ريتشارليسون، وأعرف جيداً ما فعله ريتشارليسون من أجل النادي خلال الشهر الماضي والشهرين الماضيين». وتابع: «أنا أعرف، والنادي يعرف، وهو يعرف، ووكيل أعماله يعرف. الجميع يعرف أفضل منكم (وسائل الإعلام)».

وأفادت تقارير بأن ريتشارليسون حاول هذا الأسبوع البحث في فسخ الأشهر التسعة الأخيرة من عقده مع توتنهام.

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