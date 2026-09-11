غاسبيريني: نقطة التعادل أمام فنربخشه ربما تكون مهمة

شدد جيان بييرو غاسبيريني، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، على أن فريقه يمكن أن يكتفي بالتعادل 1/1 مع مضيّفه فنربخشه، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مشيراً إلى أنه «يمكن أن تكون النقطة مهمة لترتيب الفريق بجدول المسابقة ولتحقيق أهدافنا».

وفرض روما سيطرته على مجريات الأمور في المباراة، التي أقيمت بمدينة إسطنبول التركية، وتقدم في النتيجة بفضل تسديدة أرضية قوية من برايان كريستانتي من حدود منطقة الجزاء.

ومع ذلك، تراجع أداء الفريق مع مرور الوقت، واضطر الحارس مايلي سفيلار للقيام بعدة تصديات، قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل الذي سجله آرتشي براون بلمسة فنية (تسديدة ساقطة).

وصرح غاسبيريني لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» قائلاً: «لقد كان أداء الفريق جيداً، لكن الأمر لم يكن سهلاً في ظل هذه الأجواء وضد فريق رغم أنه يلعب على أرضه تكتل دفاعياً وحاول الاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعة مهاجميه».

وأضاف المدرب الإيطالي: «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية. في النهاية، يمكن أن تكون النقطة مهمة لترتيب الفريق بجدول المسابقة، فنحن بحاجة للتعادلات أيضاً لتحقيق أهدافنا».

وجاء هدف براون إثر تمريرة بينية؛ إذ واجه دفاع روما صعوبة في التعامل مع تحركات لاعبي فنربخشه من دون كرة.

وعلق غاسبيريني على ذلك، قائلاً: «بالتأكيد قمنا بتحركات خاطئة في الدفاع، لكن هذا يحدث أحياناً عندما نتراجع كثيراً إلى الخلف. في الواقع، يكون أداؤنا أفضل عندما نهاجم ونضغط في نصف ملعب الفريق المنافس».

وتابع: «إنه أمر نحتاج بالتأكيد للعمل عليه في الفترة المقبلة؛ لأننا لا نستطيع دائماً الاندفاع للأمام، خاصة في هذه البطولة؛ إذ ستكون هناك أوقات نضطر فيها للدفاع. لقد كان خطأ في تحركاتنا الدفاعية».

وينتظر روما مواجهة من العيار الثقيل في الجولة المقبلة للبطولة، حيث يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي لدوري الأبطال برصيد 15 لقباً، والذي افتتح مشواره في مرحلة الدوري بالمسابقة هذا الموسم بالفوز 2/ 1 على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي.