بيرغفال يوقع على عقد جديد مع توتنهام

قال مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، إنه كان «مندهشاً جداً» من تصريحات المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس الذي زعم أنه أُجبر على التدريب منفرداً، ولم يحصل على أي معلومات قبل انتقاله إلى برشلونة بطل إسبانيا.

وأنهى خيسوس فترة استمرت أربعة أعوام مع آرسنال في سبتمبر (أيلول)، ومنذ ذلك الحين أوضح أنه شعر بخيبة أمل من الطريقة التي تعامل بها النادي مع رحيله.

وقال المهاجم البرازيلي في مقابلة هذا الأسبوع إنه «فجأة، طلبوا مني التدريب بعيداً عن المجموعة»، مضيفاً أن «لا أحد أخبرني بأي شيء» قبل توقيعه مع برشلونة.

ورداً على انتقادات خيسوس، أصر أرتيتا على أنه تحدث مع نجم مانشستر سيتي السابق بشأن الانتقال، وأنهما افترقا على علاقة جيدة.

وقال للصحافيين الجمعة: «كنت مندهشاً جداً، بصراحة. خصوصاً أنني تحدثت بشكل منفرد مع غابي (خيسوس) في غرفة تبديل الملابس».

وأضاف: «لا أعرف ما الكلمات التي قيلت، ولا بأس بذلك. الكلمات التي استخدمناها كانت كلها تدور حول الامتنان».

كما تعرض أرتيتا لانتقادات من مهاجم آرسنال السابق إيان رايت الذي قال مؤخراً إنه شعر «بعدم الارتياح» تجاه ما عدّه نقصاً في التواصل بين النادي وغابرييل مارتينيلي الذي انتقل إلى الهلال في 3 سبتمبر.

لكن أرتيتا استشهد بوجود البلجيكي لياندرو تروسار الذي انتقل إلى بيشكتاش التركي في يوليو (تموز)، لمتابعة فوز آرسنال على تشيلسي في نهاية الأسبوع الماضي، باعتباره مثالاً على قوة العلاقة بين النادي ولاعبيه السابقين.

وقال أرتيتا قبل رحلة أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة سندرلاند، السبت: «لا أعرف، لا بأس. أحياناً أتفهم أنه عندما يتعين عليك نقل أخبار سيئة، أو أخبار لا يتوقعها الناس، فلا بد أن يؤدي أحدهم دور الرجل السيئ. إذا كان عليّ القيام بهذا الدور، فسأقوم به، وأنا أتفهم ذلك».

وأضاف: «المهم عادةً هو ما يحدث بعد ثلاثة أو ستة أشهر. عندما يأتي تروسار، يكون في غرفة تبديل الملابس معنا جميعاً، وترى الأجواء والعلاقة التي تجمعك به».

وتابع: «الشكر لله، حتى الآن، كانت علاقتي جيدة جداً مع جميع اللاعبين الذين رحلوا في مرحلة ما. وآمل أن يكون الأمر كذلك في هذه الحالة أيضاً».