مايكل كاريك: تنتظرنا اختبارات أصعب من «صباح»

أبدى مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سعادته بعودة فريقه المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق صباح الأذري، لكنه شدد على «السعي لتحقيق المزيد» في ظل وجود اختبارات أصعب تلوح في الأفق.

وشهد مساء الخميس استضافة ملعب (أولد ترافورد) لأول مباراة في المسابقة الأوروبية الأهم والأقوى على مستوى الأندية منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، حيث واجه الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) نادياً تأسس قبل تسع سنوات فقط.

وحقق يونايتد انتصاراً سهلاً بنتيجة 4 / صفر على ضيفه صباح، بطل أذربيجان، حيث سجل كل من ماتيوس كونيا وبرونو فرنانديز وبنيامين سيسكو أهدافاً في الشوط الأول.

واختتم ليساندرو مارتينيز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع ليونايتد في منتصف الشوط الثاني، ليكمل بذلك بداية مثالية وخالية من الشوائب لمرحلة الدوري بالمسابقة القارية لرجال كاريك، الذين حافظوا على نظافة شباكهم للمرة الأولى هذا الموسم بعد بداية متذبذبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورداً على سؤال عما إذا كانت ليلة الخميس تمثل البداية المثالية لعودة ناديه المرتقبة لدوري أبطال أوروبا، قال مدرب يونايتد: «نعم، أعتقد ذلك».

وأضاف كاريك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لقد كان هذا إلى حد ما، ما سعينا لتحقيقه بالفعل. أعتقد أننا قدمنا أداء جيداً، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وطوال مجريات اللقاء تقريباً، منذ البداية وحتى النهاية».

وأوضح المدرب الإنجليزي: «سواء اللاعبون الذين بدأوا المباراة أو الذين شاركوا بدلاء، فقد تمكنا من الحفاظ على نظافة الشباك، وتسجيل الأهداف، وتقديم كرة قدم جيدة ومثيرة. لقد كانت ليلة جيدة من جميع النواحي».

ويستعد مانشستر يونايتد لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا برحلات خارجية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني وكومو الإيطالي، لكن التركيز الآن سوف ينصب على المواجهة المرتقبة، الأحد، ضد الجار اللدود مانشستر سيتي في أولد ترافورد بالدوري المحلي.

وكان كاريك استهل مسيرته التدريبية مع يونايتد بالفوز في مباراة الديربي على سيتي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وسوف يسعى للبناء على نتيجة مباراة صباح بعد أسبوع واحد من تلقي فريقه هدف تعادل قاتلاً في اللحظات الأخيرة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب مانشستر يونايتد، الذي يحتل فريقه المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات: «نسعى دائماً لتحقيق المزيد. من حيث النتائج، لم تكن هذه هي البداية التي كنا نريدها».

وتابع: «كنا نرغب في حصد نقاط أكثر في الدوري، ولكن من حيث الأداء، كان هناك العديد من الجوانب التي كنا نبحث عنها والتي شعرنا بالرضا تجاهها».

وشدد كاريك: «بالتأكيد، هناك أمور تحتاج إلى تحسين، كما تعلمون. أعتقد أن الحفاظ على نظافة الشباك الليلة كان أمراً مهماً بالنسبة لنا».

وأشار كاريك: «استقبلنا أهدافاً بطرق مختلفة، فبعضها كان في الزاوية العليا للمرمى، وهي حالات قد تملك أحياناً القدرة على التعامل معها، بينما تعجز عن ذلك في أحيان أخرى، أو تكون قدرتك محدودة في التصدي لها».

وألمح: «أعتقد أننا كفريق حققنا الكثير من الأمور الإيجابية، ولهذا السبب نشعر بنوع من الحماس تجاه ما يحمله الموسم، دون أن ننجرف وراء الحماس المفرط في التعامل مع كل مباراة على حدة».

واختتم كاريك حديثه قائلاً: «نريد مواصلة التقدم طوال الموسم، والاستمرار في بذل أقصى جهد ممكن. هناك أمور مختلفة قليلاً تحدث داخل الفريق الآن بشكل إيجابي لم تكن موجودة في الموسم الماضي، وهي أمور نحاول استخلاصها من اللاعبين، وهم يظهرونها بشكل جيد؛ لذا فالأمر مشجع للغاية بالنسبة لي».