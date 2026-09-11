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مايكل كاريك: تنتظرنا اختبارات أصعب من «صباح»

مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (د.ب.أ)
مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (د.ب.أ)
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مايكل كاريك: تنتظرنا اختبارات أصعب من «صباح»

مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (د.ب.أ)
مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (د.ب.أ)

أبدى مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سعادته بعودة فريقه المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق صباح الأذري، لكنه شدد على «السعي لتحقيق المزيد» في ظل وجود اختبارات أصعب تلوح في الأفق.

وشهد مساء الخميس استضافة ملعب (أولد ترافورد) لأول مباراة في المسابقة الأوروبية الأهم والأقوى على مستوى الأندية منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، حيث واجه الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) نادياً تأسس قبل تسع سنوات فقط.

وحقق يونايتد انتصاراً سهلاً بنتيجة 4 / صفر على ضيفه صباح، بطل أذربيجان، حيث سجل كل من ماتيوس كونيا وبرونو فرنانديز وبنيامين سيسكو أهدافاً في الشوط الأول.

واختتم ليساندرو مارتينيز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع ليونايتد في منتصف الشوط الثاني، ليكمل بذلك بداية مثالية وخالية من الشوائب لمرحلة الدوري بالمسابقة القارية لرجال كاريك، الذين حافظوا على نظافة شباكهم للمرة الأولى هذا الموسم بعد بداية متذبذبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورداً على سؤال عما إذا كانت ليلة الخميس تمثل البداية المثالية لعودة ناديه المرتقبة لدوري أبطال أوروبا، قال مدرب يونايتد: «نعم، أعتقد ذلك».

وأضاف كاريك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لقد كان هذا إلى حد ما، ما سعينا لتحقيقه بالفعل. أعتقد أننا قدمنا أداء جيداً، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وطوال مجريات اللقاء تقريباً، منذ البداية وحتى النهاية».

وأوضح المدرب الإنجليزي: «سواء اللاعبون الذين بدأوا المباراة أو الذين شاركوا بدلاء، فقد تمكنا من الحفاظ على نظافة الشباك، وتسجيل الأهداف، وتقديم كرة قدم جيدة ومثيرة. لقد كانت ليلة جيدة من جميع النواحي».

ويستعد مانشستر يونايتد لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا برحلات خارجية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني وكومو الإيطالي، لكن التركيز الآن سوف ينصب على المواجهة المرتقبة، الأحد، ضد الجار اللدود مانشستر سيتي في أولد ترافورد بالدوري المحلي.

وكان كاريك استهل مسيرته التدريبية مع يونايتد بالفوز في مباراة الديربي على سيتي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وسوف يسعى للبناء على نتيجة مباراة صباح بعد أسبوع واحد من تلقي فريقه هدف تعادل قاتلاً في اللحظات الأخيرة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب مانشستر يونايتد، الذي يحتل فريقه المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات: «نسعى دائماً لتحقيق المزيد. من حيث النتائج، لم تكن هذه هي البداية التي كنا نريدها».

وتابع: «كنا نرغب في حصد نقاط أكثر في الدوري، ولكن من حيث الأداء، كان هناك العديد من الجوانب التي كنا نبحث عنها والتي شعرنا بالرضا تجاهها».

وشدد كاريك: «بالتأكيد، هناك أمور تحتاج إلى تحسين، كما تعلمون. أعتقد أن الحفاظ على نظافة الشباك الليلة كان أمراً مهماً بالنسبة لنا».

وأشار كاريك: «استقبلنا أهدافاً بطرق مختلفة، فبعضها كان في الزاوية العليا للمرمى، وهي حالات قد تملك أحياناً القدرة على التعامل معها، بينما تعجز عن ذلك في أحيان أخرى، أو تكون قدرتك محدودة في التصدي لها».

وألمح: «أعتقد أننا كفريق حققنا الكثير من الأمور الإيجابية، ولهذا السبب نشعر بنوع من الحماس تجاه ما يحمله الموسم، دون أن ننجرف وراء الحماس المفرط في التعامل مع كل مباراة على حدة».

واختتم كاريك حديثه قائلاً: «نريد مواصلة التقدم طوال الموسم، والاستمرار في بذل أقصى جهد ممكن. هناك أمور مختلفة قليلاً تحدث داخل الفريق الآن بشكل إيجابي لم تكن موجودة في الموسم الماضي، وهي أمور نحاول استخلاصها من اللاعبين، وهم يظهرونها بشكل جيد؛ لذا فالأمر مشجع للغاية بالنسبة لي».

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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)

أعلن الإسباني خوان ماتا، الفائز بمونديال 2010 مع منتخب بلاده الجمعة، عدم رغبته في خوض موسم آخر مع نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي، من دون أن يشير إلى اعتزاله اللعب نهائياً.

وحصل نجم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين السابق على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي الممتاز لموسم 2025 – 2026، لكن ابن الـ38 عاماً قرر عدم الاستمرار في اللعب مع النادي؛ حيث يُفكّر في «الخطوات التالية في مسيرتي».

وسيظل ماتا مرتبطاً بالنادي الأسترالي بعد حصوله على حصة ملكية فيه.

وقال ماتا: «استمتعت بكل لحظة، وسعدت كثيراً بكل ما حققناه في الموسم الماضي؛ بل استعدت شغفي بكرة القدم في هذا المكان المميز، في هذه المدينة الرائعة التي كان لي شرف أن أعتبرها موطني».

وأضاف: «أنا الآن متحمّس للفصول المقبلة، مؤمناً بمستقبل كرة القدم الأسترالية، ومُلهماً الجيل القادم من لاعبي ومشجعي ملبورن فيكتوري».

وكان ماتا قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي عن نيته الحصول على حصة أقلية في نادي فيكتوري. لم يُكشف عن تفاصيل الصفقة، لكنه سيتولى رئاسة لجنة كرة القدم المُنشأة حديثاً.

وقال جون ديدوليكا، المدير الرياضي لنادي فيكتوري: «سيظل موسم خوان 2025 - 2026 محفوراً في ذاكرة جماهير فيكتوري، ويجب أن يُعتز به جميع مُحبي كرة القدم في أستراليا».

وأضاف: «جميعنا في النادي نشعر بالحماس لانضمامه إلى مجموعة المُلاك، ونتطلع في المستقبل إلى الاستفادة من خبرته الكروية في قيادة لجنة كرة القدم».

وانضم ماتا الذي فاز مع منتخب «لا روخا» بكأس العالم 2010 وبدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، إلى فيكتوري عام 2025 بعد موسم قضاه مع ويسترن سيدني واندررز.

كما يمتلك حصصاً في فريق ألبين للفورمولا 1 ونادي سان دييغو إف سي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)

أعلن أتلتيكو ناسيونال، المنافس في الدوري الكولومبي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم خاميس رودريغيز في صفقة انتقال مجانية، ليعود بذلك للعب في مسقط رأسه لأول مرة منذ مغادرته وهو شاب.

ووقع رودريغيز (35 عاماً)، الذي لعب مؤخراً في صفوف مينيسوتا يونايتد، المنافس في الدوري الأميركي، عقداً يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وسيكون الفريق الكولومبي، ومقره مدينة ميدلين، هو النادي 14 في مسيرة رودريغيز التي قادته للعب في 12 دولة.

وغادر رودريغيز كولومبيا في عام 2008 عندما كان عمره 16 عاماً للانضمام إلى بانفيلد الأرجنتيني، قبل أن يلعب لفترات مع ناديي بورتو وموناكو. وسطع نجمه في كأس العالم 2014، إذ حصد جائزة الحذاء الذهبي بعدما سجل ستة أهداف في البطولة، من بينها هدف رائع بتسديدة مباشرة أمام أوروغواي، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو (87.02 مليون دولار).

ورغم الصعوبات التي عانى منها للحفاظ على تألقه على مستوى الأندية، فإن رودريغيز لا يزال أحد أشهر لاعبي كولومبيا، إذ حقق 25 لقباً مع الأندية التي لعب لها، وشارك في 131 مباراة دولية.

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رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
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رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)

أبدى فالداس دامبراوسكاس، المدير الفني لفريق صباح الأذري، رضاه عن أداء فريقه، رغم خسارته القاسية صفر-4 أمام مضيّفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل كل من ماتيوس كونيا وبرونو فرنانديز وبنيامين سيسكو الأهداف الثلاثة الأولى لمانشستر يونايتد في الشوط الأول، قبل أن يختتم ليساندرو مارتينيز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للفريق الأحمر في منتصف الشوط الثاني.

وقال دامبراوسكاس عقب المباراة، التي أقيمت في ملعب «أولد ترافورد»، معقل مانشستر يونايتد، إن فريقه خرج من المستطيل الأخضر وهو يشعر بما كان يمكن تحقيقه.

وقال المدرب الليتواني في تصريحاته، التي نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية»، عقب اللقاء: «لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولم أشعر بأننا كنا مهتزين أو خائفين. لقد حاولنا اللعب بأسلوبنا، وأعتقد أننا واصلنا المحاولة طوال الدقائق التسعين».

وأضاف: «نجحنا في إيجاد إيقاع جيد للعب في بعض اللحظات، لكننا سنعود إلى ديارنا الليلة ونحن نفكر في أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل قليلاً، لا سيما فيما يتعلق بالنتيجة».

ويستعد صباح لمواجهة ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة المقبلة بالمسابقة القارية، حيث يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد انتصاره الأول في مرحلة الدوري بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

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