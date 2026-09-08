ألونسو يؤكد جاهزية كولفيل لمواجهة ليدز

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، جاهزية المدافع ليفي كولفيل للمشاركة أمام ليدز يونايتد، الأربعاء، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فيما يستمر غياب أربعة لاعبين عن صفوف الفريق.

وتلقى تشيلسي أول هزيمة له هذا الموسم عندما خسر أمام آرسنال في ملعب «الإمارات»، الأحد، لكنه سيحصل على فرصة سريعة للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يستضيف ليدز في «ستامفورد بريدج»، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى الدور الرابع.

وكان كولفيل ضمن قائمة البدلاء في مباراة آرسنال لكنه لم يشارك بسبب مشكلة بدنية، قبل أن يؤكد ألونسو جاهزيته لخوض مواجهة ليدز، في مباراة تحمل أهمية خاصة بين الفريقين.

في المقابل، لن يكون بمقدور ألونسو الاعتماد على مويسيس كايسيدو وماركو باليسترا، حيث أكد المدرب الإسباني أن الثنائي لم يستعد بعد للمشاركة، مشيراً إلى أنه لا يريد المخاطرة بالتعجيل بعودتهما.

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «ما زالا غير جاهزين، وليس هذا الوقت المناسب للمخاطرة بعودتهما مبكراً. سنتعامل مع الأمر تدريجياً، لكن الوقت لا يزال مبكراً».

كما أكد ألونسو استمرار غياب الوافدين الجديدين إيمانويل إيمايغا وجوردان هندرسون، معرباً عن إحباطه لعدم تمكن باليسترا من المشاركة في المباريات الأولى للفريق هذا الموسم، خاصة بعد المستوى الذي قدمه اللاعب الإيطالي خلال فترة الإعداد.

وقال ألونسو عن باليسترا: «الأمر محبط بالنسبة له بشكل خاص. جاء بطاقة كبيرة ورغبة كبيرة في الاستمتاع بتجربته في الدوري الإنجليزي الممتاز. قدم فترة إعداد جيدة للغاية، لكنه تعرض لإصابة قبل أيام قليلة من مباراتنا الأولى أمام فولهام».

ونقل الموقع الرسمي لتشيلسي عن ألونسو قوله: «هذه هي طبيعة حياة لاعب كرة القدم، أن يعود بعد الإصابة، وسنحتاج إليه بالتأكيد. لديه إمكانات كبيرة وسيضيف الكثير من الصفات الجيدة التي نحتاج إليها في الفريق».