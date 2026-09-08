إنريكي: سان جيرمان يقدّم «بداية موسم كارثية»

عدَّ مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، الثلاثاء، أن فريقه يعيش «بداية موسم كارثية» من حيث النتائج، بعد سلسلة من التعادلات والهزائم خلال الأسابيع الأخيرة لبطل فرنسا وأوروبا في كرة القدم.

وقال إنريكي عشية دخول حامل اللقب في الموسمين الماضيين منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي: «إذا تحدثنا فقط عن النتائج، فهي بداية موسم كارثية، لكن بصفتي مدرباً أسعى إلى تقييم كل ما يحدث على أرض الملعب. هناك أمور يجب تحسينها، لكننا نستحق نقاطاً أكثر».

ويعود آخر انتصار لباريس سان جيرمان إلى 12 أغسطس (آب) عندما أحرز الكأس السوبر القارية على حساب أستون فيلا الإنجليزي 2 - 1.

ومنذ ذلك الحين، خسر أمام لانس في كأس الأبطال المحلية 0 - 1، وتعادل مع رين وليل 2 - 2، كما سقط أمام موناكو 1 - 2، الجمعة في الدوري الفرنسي.

وأضاف المدرب الإسباني: «يجب أن نظهر للاعبين هوامش التحسُّن الصغيرة التي نملكها. لم يحالفنا الحظ كثيراً عندما سدد المنافسون على مرمانا، فالأهداف التي استقبلناها كانت جميلة جداً».

وتابع: «في نهاية الموسم سيتحقق التوازن (...). يجب أن نحسن فاعليتنا، لكن أيضاً قدرتنا على الحفاظ على التركيز طوال المباراة»، مشدداً على أنه يمارس «الضغط على لاعبي الفرق المنافسة طوال الوقت».

وكرر قائلاً: «الماضي هو الماضي، ولا يهمني. يجب تجديد الأداء. الجميع يريد اللعب ضدنا، لذا علينا الخروج من منطقة الراحة وإعادة ابتكار أنفسنا كل يوم».

البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان (إ.ب.أ)

من جهته، عدَّ قائد سان جيرمان، ماركينيوس، أن الفريق يرتكب «أخطاء صغيرة لا ترقى إلى مستوانا».

وقال البرازيلي: «بالنسبة إلى المدافع، من المؤلم استقبال الأهداف، ونحن نتلقى كثيراً منها في بداية الموسم. نعرف الأسباب، وقد تحدثنا عنها ونعمل على التَّحسُّن. إنه عمل جماعي بالكامل».

وعن طبيعة هذه الأخطاء، قال: «لا أستطيع الدخول كثيراً في التفاصيل. لا يوجد شيء استثنائي. يتعلق الأمر أساساً بالرغبة والقوة والضغط. في بداية الموسم من الطبيعي أن نفقد بعض الأحاسيس عند خسارة الكرة، وكذلك في الضغط العكسي... كما يجب على خط الدفاع التقدم إلى الأمام عندما يضغط المهاجمون، فهذه تفاصيل صغيرة. اليوم كانت لدينا حصة فيديو، وأظهر لنا المدرب ما يجب تحسينه».