عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:9 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إنريكي: سان جيرمان يقدّم «بداية موسم كارثية»

مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي (إ.ب.أ)
مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي (إ.ب.أ)
TT
TT

إنريكي: سان جيرمان يقدّم «بداية موسم كارثية»

مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي (إ.ب.أ)
مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي (إ.ب.أ)

عدَّ مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، الثلاثاء، أن فريقه يعيش «بداية موسم كارثية» من حيث النتائج، بعد سلسلة من التعادلات والهزائم خلال الأسابيع الأخيرة لبطل فرنسا وأوروبا في كرة القدم.

وقال إنريكي عشية دخول حامل اللقب في الموسمين الماضيين منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي: «إذا تحدثنا فقط عن النتائج، فهي بداية موسم كارثية، لكن بصفتي مدرباً أسعى إلى تقييم كل ما يحدث على أرض الملعب. هناك أمور يجب تحسينها، لكننا نستحق نقاطاً أكثر».

ويعود آخر انتصار لباريس سان جيرمان إلى 12 أغسطس (آب) عندما أحرز الكأس السوبر القارية على حساب أستون فيلا الإنجليزي 2 - 1.

ومنذ ذلك الحين، خسر أمام لانس في كأس الأبطال المحلية 0 - 1، وتعادل مع رين وليل 2 - 2، كما سقط أمام موناكو 1 - 2، الجمعة في الدوري الفرنسي.

وأضاف المدرب الإسباني: «يجب أن نظهر للاعبين هوامش التحسُّن الصغيرة التي نملكها. لم يحالفنا الحظ كثيراً عندما سدد المنافسون على مرمانا، فالأهداف التي استقبلناها كانت جميلة جداً».

وتابع: «في نهاية الموسم سيتحقق التوازن (...). يجب أن نحسن فاعليتنا، لكن أيضاً قدرتنا على الحفاظ على التركيز طوال المباراة»، مشدداً على أنه يمارس «الضغط على لاعبي الفرق المنافسة طوال الوقت».

وكرر قائلاً: «الماضي هو الماضي، ولا يهمني. يجب تجديد الأداء. الجميع يريد اللعب ضدنا، لذا علينا الخروج من منطقة الراحة وإعادة ابتكار أنفسنا كل يوم».

البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان (إ.ب.أ)

من جهته، عدَّ قائد سان جيرمان، ماركينيوس، أن الفريق يرتكب «أخطاء صغيرة لا ترقى إلى مستوانا».

وقال البرازيلي: «بالنسبة إلى المدافع، من المؤلم استقبال الأهداف، ونحن نتلقى كثيراً منها في بداية الموسم. نعرف الأسباب، وقد تحدثنا عنها ونعمل على التَّحسُّن. إنه عمل جماعي بالكامل».

وعن طبيعة هذه الأخطاء، قال: «لا أستطيع الدخول كثيراً في التفاصيل. لا يوجد شيء استثنائي. يتعلق الأمر أساساً بالرغبة والقوة والضغط. في بداية الموسم من الطبيعي أن نفقد بعض الأحاسيس عند خسارة الكرة، وكذلك في الضغط العكسي... كما يجب على خط الدفاع التقدم إلى الأمام عندما يضغط المهاجمون، فهذه تفاصيل صغيرة. اليوم كانت لدينا حصة فيديو، وأظهر لنا المدرب ما يجب تحسينه».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا باريس فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

فليك: برشلونة قادر على الفوز بأبطال أوروبا

رياضة عالمية هانزي فليك مدرب برشلونة (أ.ف.ب)

فليك: برشلونة قادر على الفوز بأبطال أوروبا

يثق هانزي فليك مدرب برشلونة في قدرة فريقه على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة فينورد الهولندي، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية لاعب وسط «أسود الأطلس» سفيان أمرابط «يمين» (رويترز)
رياضة عالمية

أمرابط يتوقف عن اللعب مع المغرب «تحت قيادة وهبي»

أعلن لاعب الوسط سفيان أمرابط عدم استعداده لتمثيل منتخب المغرب مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 لكرة القدم، هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
رياضة عالمية أندوني إيراولا مدرب ليفربول (رويترز)
رياضة عالمية

إيراولا: اختبار أتلتيكو مدريد سيُحدد مستوى ليفربول

يعتقد أندوني إيراولا مدرب ليفربول أن مباراته الأولى بصفته مدرباً في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام أتلتيكو مدريد، الأربعاء، ستُعطي مؤشراً جيداً على مستوى فريقه

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
رياضة عالمية تشابي ألونسو المدير الفني لفريق تشيلسي (رويترز)
رياضة عالمية

ألونسو يؤكد جاهزية كولفيل لمواجهة ليدز

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، جاهزية المدافع ليفي كولفيل للمشاركة أمام ليدز يونايتد، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية النجم الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
رياضة عالمية

خاميس رودريغيز على أبواب الدرجة الثانية الإيطالية

اقترب النجم الكولومبي المخضرم، خاميس رودريغيز، من بدء محطة جديدة في مسيرته.

«الشرق الأوسط» (أفيلينو (إيطاليا))
الرياضة رياضة عالمية

فليك: برشلونة قادر على الفوز بأبطال أوروبا

هانزي فليك مدرب برشلونة (أ.ف.ب)
هانزي فليك مدرب برشلونة (أ.ف.ب)
TT
TT

فليك: برشلونة قادر على الفوز بأبطال أوروبا

هانزي فليك مدرب برشلونة (أ.ف.ب)
هانزي فليك مدرب برشلونة (أ.ف.ب)

يثق هانزي فليك مدرب برشلونة في قدرة فريقه على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة فينورد الهولندي، الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

قال فليك في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «دوري الأبطال البطولة الأكبر، وقادرون على الفوز بلقبها، لكن أمامنا طريق طويل جداً، وجميع الأندية تريد الفوز باللقب، لذا علينا أن نثبت قدراتنا».

أضاف المدرب الألماني: «برشلونة يضم العديد من أصحاب الخبرات، لكن جماعية الفريق هي الأهم، ويجب أن نبذل أقصى جهد ممكن في كل يوم، لقد حققنا أربعة انتصارات متتالية في انطلاقة مشوارنا بالدوري، وهذا ليس أمراً سهلاً».

تابع في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «من الوارد أن يكون بعض اللاعبين غير راضين عن وضعهم بالفريق، ولكن كل لاعب عليه إثبات نفسه، لأن مستوانا في المباريات هو الأداء نفسه الذي نقدمه في التدريبات، وعلينا مواصلة ذلك».

وشدد مدرب برشلونة: «علينا أن نكون فريقاً متماسكاً في الملعب، وندعم بعضنا البعض، ونؤدي بشكل أفضل، وأرى أن اللاعبين ملتزمون بذلك».

وقال هانزي فليك إن لقب الدوري الإسباني لا يقل أهمية عن دوري أبطال أوروبا، قائلاً: «بالتأكيد دوري الأبطال له قيمة كبيرة، لكننا نحلم أيضاً بالفوز بلقب الدوري لموسم ثالث على التوالي، ونعمل على ذلك، لأنه سيكون إنجازاً مميزاً».

وانتقل فليك للإشادة بالنجم الشاب لامين يامال، قائلاً: «إنه قادر على حسم المباريات بمفرده، فهو يتسم بقدرات فنية رائعة، ويسعى دائماً لتطوير مستواه، كما أنه يستمتع حالياً بكونه أحد قادة الفريق، إنه يعشق كرة القدم، وهذا أمر مهم ليقدم أفضل ما لديه».

واستطرد: «برشلونة يضم العديد من اللاعبين الرائعين، وسأكون سعيداً إذا فاز أحدهم بالكرة الذهبية، لكن الأهم بالنسبة لي هو عقلية اللاعب وسلوكه يومياً، هناك العديد من اللاعبين بإمكانهم الفوز بجائزة الأفضل في العالم».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

أمرابط يتوقف عن اللعب مع المغرب «تحت قيادة وهبي»

لاعب وسط «أسود الأطلس» سفيان أمرابط «يمين» (رويترز)
لاعب وسط «أسود الأطلس» سفيان أمرابط «يمين» (رويترز)
TT
TT

أمرابط يتوقف عن اللعب مع المغرب «تحت قيادة وهبي»

لاعب وسط «أسود الأطلس» سفيان أمرابط «يمين» (رويترز)
لاعب وسط «أسود الأطلس» سفيان أمرابط «يمين» (رويترز)

أعلن لاعب الوسط سفيان أمرابط عدم استعداده لتمثيل منتخب المغرب مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 لكرة القدم هذا الشهر، مؤكداً أنه لن يلعب تحت قيادة المدرب الحالي محمد وهبي، لكنه لم يعتزل اللعب الدولي.

ورفض أمرابط الكشف عن أسباب قراره، لكنه عانى من قلة المشاركة في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ إذ بدأ مباراة واحدة فقط من أصل ست خاضها المنتخب المغربي، الذي خرج من دور الثمانية بعد الخسارة أمام فرنسا.

وأسهم ظهور أيوب بوعدي لاعب وسط مانشستر سيتي في تقليص فرص مشاركة أمرابط.

وقال أمرابط عبر «إنستغرام»: «كان هذا قراراً صعباً للغاية، لكنني لا أشعر بأنني قادر على الاستمرار في تمثيل المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الحالي؛ لذلك أضع نفسي خارج نطاق الاختيار ما دام يتولى المسؤولية».

وأضاف: «احتراماً للمنتخب الوطني ولكل من يرتبط به، أفضّل الاحتفاظ بأسباب هذا القرار لنفسي. أود أن أوضح أمراً واحداً: أنا لم أعتزل اللعب الدولي، ولا أغلق الباب أمام تمثيل المغرب مجدداً».

وكان أمرابط، المولود في هولندا والمنضم حديثاً إلى أياكس أمستردام، من الركائز الأساسية للمنتخب المغربي الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم 2022 تحت قيادة المدرب السابق وليد الركراكي، الذي خلفه وهبي في مارس (آذار) الماضي.

وقال اللاعب (30 عاماً) إنه سيبقى «المشجع الأول» للمنتخب الذي سيبدأ رحلته نحو كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام المقبل.

ويستضيف المغرب منتخب الغابون في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى يوم 25 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يواجه ليسوتو في بلومفونتين بجنوب أفريقيا بعد ذلك بأربعة أيام.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار المغرب هولندا
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: اختبار أتلتيكو مدريد سيُحدد مستوى ليفربول

أندوني إيراولا مدرب ليفربول (رويترز)
أندوني إيراولا مدرب ليفربول (رويترز)
TT
TT

إيراولا: اختبار أتلتيكو مدريد سيُحدد مستوى ليفربول

أندوني إيراولا مدرب ليفربول (رويترز)
أندوني إيراولا مدرب ليفربول (رويترز)

يعتقد أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، أن مباراته الأولى بصفته مدرباً في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء ستُعطي مؤشراً جيداً على مستوى فريقه.

ولا يُمكن اعتبار الفوز الأول هذا الموسم، الجمعة، على إيبسويتش الصاعد حديثاً مقياساً حقيقياً لمدى تأقلم الفريق مع تغيير أسلوب اللعب الذي اعتمده المدرب الباسكي منذ توليه المسؤولية خلفاً لأرني سلوت في الصيف.

كما ستكون هذه المباراة اختباراً لقدرات إيراولا نفسه؛ إذ لم يسبق له التدريب على هذا المستوى، حيث شارك في ثلاث مباريات فقط في البطولة الأوروبية الأهم للأندية بوصفه لاعباً مع أتلتيك بلباو.

وواجه ليفربول أتلتيكو على أرضه في افتتاحية دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، محققاً فوزه الثالث على التوالي على فريق المدرب دييغو سيميوني، حيث حسم هدف فيرجيل فان دايك في الوقت بدل الضائع الفوز، بعد أن فرط ليفربول في تقدمه بهدفين نظيفين.

وقال إيراولا: «بالتأكيد، إنها ليلة مميزة بالنسبة لي، فالجميع يتحدث عن ليالي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد».

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «إنها مسؤولية كبيرة، وتحدٍّ هائل، لكنني أشعر بالفخر لوجودي في الملعب يوم المباراة».

وختم قائلاً: «إنه اختبار حقيقي للفريق ككل، وأعتقد أنه سيُظهر لنا قليلاً أين نحن».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا ليفربول بريطانيا