ثقة داخل البايرن بشأن تجديد عقد هاري كين وأوليسيه

قال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع الإنجليزي هاري كين، نجم هجوم الفريق البافاري، لتجديد عقده، وأكد رغبته في الإبقاء على الفرنسي مايكل أوليسيه والذي وصفه بالساحر، لأكثر من موسم واحد.

وقال دريسن في تصريحات لبرنامج «دوبلباس» عبر قناة «سبورت 1» الأحد: «تربطنا علاقة ودية ومن الواضح أن كلا الطرفين يرغبان في ذلك الأمر».

وانضم كين إلى بايرن ميونيخ قادماً من توتنهام الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو (116.16 مليون دولار) بعقد حتى عام 2027، وحقق لقب هداف الدوري الألماني في المواسم الثلاثة التي خاضها حتى الآن، وسجل 148 هدفاً في 151 مباراة.

ويمثل قائد المنتخب الإنجليزي والده وشقيقه في مفاوضات تجديد العقد، حيث يُعد الراتب ومدة العقد، سواء حتى عام 2029 أو 2030، من أهم بنودها.

ويقال إن كين (33 عاماً)، يفضّل عقدا لمدة 3 سنوات، وقد يستمر في اللعب لفترة أطول.

وامتنع دريسن عن التعليق على الأمر، بينما قال كين، الأسبوع الماضي، إن العقد الجديد قد لا يكون الأخير، ولكنه عقد مهم عليه اتخاذ قرار بشأنه.

من جانبه، يمتد عقد أوليسيه حتى عام 2029 بعد انضمامه إلى بايرن ميونيخ قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي عام 2024 مقابل 55 مليون يورو، وقد سجّل الجناح الفرنسي 45 هدفاً، وقدم 47 تمريرة حاسمة في 111 مباراة مع بايرن.

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي بعروض تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو. وقال دريسن إنه لم يتلقَّ أي عرض رسمي هذا الصيف، لكنه ظلّ حذراً بشأن مستقبل أوليسيه الذي وصفه بأنه «ساحر على أرض الملعب».

وقال دريسن: «إن تقديم وعود في هذا المجال أمر صعب، سنناقش مجدداً مسألة الاحتفاظ به بشكل دائم خلال الصيف».

وظهرت أهمية كين وأوليسيه، السبت، عندما لم يشاركا أساسيين في مباراة الدوري الألماني أمام شالكه، والتي انتهت بالتعادل السلبي لبايرن ميونيخ. دخل كين بديلاً في الشوط الثاني، وكاد أن يخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، بينما شارك أوليسيه في المباراة عند الدقيقة 60.