الدوري الفرنسي: ستراسبورغ يكتسح تروا بسداسية

قال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع الإنجليزي هاري كين، نجم هجوم الفريق البافاري، لتجديد عقده.
«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
«جائزة إيطاليا الكبرى»: رغم انطلاقه من المركز الـ19... أنتونيلي يفوز باللقب أمام جماهيرهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5315348-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8019-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8
حقق سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي فوزاً تاريخياً على أرضه وأمام جماهيره بعد انطلاقه من المركز التاسع عشر، ليجتاز خط نهاية سباق جائزة إيطاليا الكبرى في المركز الأول على حلبة مونزا الأحد.
وأنهى أنتونيلي، البالغ 20 عاماً والذي عزز صدارته للترتيب العام للسائقين، السباق (53 لفة) بوقت قدره 1:51:41.480 ساعة، متقدماً بفارق 3.857 ثوان على زميله البريطاني جورج راسل بعدما تجاوزه قبل أربع لفات من النهاية، وبفارق 14.718 ثانية على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.
وهو الفوز السابع لأنتونيلي هذا الموسم، والأول له في على أرضه في موسمه الثاني في الفئة الأولى، ليوسع صدارته لترتيب بطولة العالم للسائقين إلى 66 نقطة أمام راسل (267 مقابل 201).
كما بات أنتونيلي أول سائق إيطالي يفوز على أرضه منذ لودوفيكو سكارفوتي عام 1966.
ووصل سائقا ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، والأسترالي أوسكار بياستري في المركزين الرابع والخامس توالياً.
وقدّم البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، سبباً للفرح لجماهير فيراري باحتلاله المركز السادس في سباق شهد تعرض زميله شارل لوكلير من موناكو لحادث مروع في اللفة الثالثة أدى إلى إشهار الأعلام الحمراء وتوقف السباق.
فقد سائق موناكو، الفائز مرتين في مونزا، السيطرة على سيارته عند مخرج منعطف بارابوليكا في نهاية اللفة الثانية، وانحرف مباشرة إلى الحصى واصطدم بحواجز الإطارات.
تم إيقاف السباق بعد رفع العلم الأحمر، فيما كان راسل في المقدمة، إثر تجاوزه سائق ألبين الفرنسي بيار غاسلي الذي أنهى السباق سابعاً بعدما حقق مفاجأة مدوية في التجارب التأهيلية باحتلاله للمركز الأول.
وانطلق أنتونيلي من المركز التاسع عشر بسبب تجاوز فريقه عدد تغييرات وحدة الطاقة المسموح به، لكنه سرعان ما تقدم إلى المركز الثاني عشر، وبعد استئناف السباق، واصل صعوده الصاروخي.
في اللفة الثامنة عشرة، تصدر السباق للمرة الأولى، في بداية صراع شرس مع زميله راسل.
استفاد الإيطالي من تغيير الإطارات «المجاني» خلال دخول سيارة الأمان الافتراضية في اللفة التاسعة والعشرين، حيث عاد إلى الحلبة بإطارات متوسطة جديدة، بينما بقي راسل على الحلبة بإطاراته الصلبة.
تبدد تقدم البريطاني الذي بلغ 15 ثانية سريعاً، وبعد محاولة فاشلة للتجاوز في اللفة التاسعة والأربعين، تمكن أنتونيلي من تجاوز زميله في اللفة التالية، وحافظ على هدوئه خلال اللفات الثلاث الأخيرة ليحرز الفوز.
«البريمرليغ»: إيفرتون يفرض التعادل على يونايتد «بهدف قاتل»
أينسلي مايتلاند - نايلز يحتفل بهدف التعادل القاتل لإيفرتون في مرمى مان يونايتد (د.ب.أ)
اعتقد البديل السلوفيني بنيامين سيسكو أنه أهدى فريقه مانشستر يونايتد فوزه الثاني في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكن إيفرتون أنقذ نقطة على أرضه بإدراكه التعادل 2-2 في الوقت القاتل عبر بديل أيضاً هو الوافد الجديد أينسلي مايتلاند-نايلز، الأحد، في المرحلة الثالثة.
وبدأ يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي ثالثاً، وعاد بالتالي للمشاركة في دوري الأبطال، مشواره بخسارة على أرض هال سيتي لكنه حوّل تخلفه في المرحلة الثانية أمام إيبسويتش تاون إلى فوز كبير 5-2.
واعتقد أنه حقق فوز الثاني حين رد سيسكو على هدف التعادل الذي سجله تايريك جورج في الدقيقة 83، بمنح الضيوف التقدم في الدقيقة 88، إلا أن مايتلاند-نايلز أطلق كرة رائعة من خارج المنطقة وأنقذ «توفيز» من هزيمتهم الأولى.
وبدأ يونايتد اللقاء بفرصة لقائده البرتغالي برونو فرنانديز الذي سجل ثلاثية في المرحلة الماضية أمام إيبسويتش، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت تسديدته من العارضة (8).
وطالب إيفرتون بعد ثوان بركلة جزاء لصالح الفرنسي تييرنو بارني، لكن الحكم لم يمنحه مبتغاه (9)، ثم غابت الفرص الحقيقية عن المرميين حتى الدقيقة 43 عندما هدد باري أيضاً مرمى الضيوف برأسية، إلا أن الكرة علت عارضة مرمى الحارس البلجيكي سيني لامينس.
وضرب يونايتد باكراً في مستهل الشوط الثاني وافتتح التسجيل من تسديدة جميلة للكاميروني براين مبومو أطلقها من مشارف منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى جوردان بيكفورد (46).
وبقيت النتيجة على حالها رغم بعض المحاولات الخجولة من الفريقين، وذلك حتى الدقيقة 83 عندما أطلق تايريك جورج كرة صاروخية رائعة في مرمى لامينس، مدركاً التعادل لفريق مدرب يونايتد السابق الاسكوتلندي ديفيد مويز.
لكن «الشياطين الحمر» لم يستسلموا وبتمريرة من فرنانديش إلى لوك شو، لعب الأخير كرة عرضية وصلت إلى البديل سيسكو الذي حولها برأسه في شباك بيكفورد (88).
وعندما كان فريق المدرب مايكل كاريك يتحضر للاحتفال بالفوز، خطف مايتلاند-نايلز الذي دخل في الدقيقة 77، التعادل بتسديدة رائعة من مشارف المنطقة إلى الزاوية اليمنى العليا (6+90)، محققاً بذلك أفضل بداية له مع فريقه الجديد الذي انتقل إليه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية قادماً من ليون الفرنسي.
ثقة داخل البايرن بشأن تجديد عقد هاري كين وأوليسيهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5315336-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87
ثقة بافارية في تجديد عقدي هاري كين ومايكل أوليسيه (أ.ب)
قال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع الإنجليزي هاري كين، نجم هجوم الفريق البافاري، لتجديد عقده، وأكد رغبته في الإبقاء على الفرنسي مايكل أوليسيه والذي وصفه بالساحر، لأكثر من موسم واحد.
وقال دريسن في تصريحات لبرنامج «دوبلباس» عبر قناة «سبورت 1» الأحد: «تربطنا علاقة ودية ومن الواضح أن كلا الطرفين يرغبان في ذلك الأمر».
وانضم كين إلى بايرن ميونيخ قادماً من توتنهام الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو (116.16 مليون دولار) بعقد حتى عام 2027، وحقق لقب هداف الدوري الألماني في المواسم الثلاثة التي خاضها حتى الآن، وسجل 148 هدفاً في 151 مباراة.
ويمثل قائد المنتخب الإنجليزي والده وشقيقه في مفاوضات تجديد العقد، حيث يُعد الراتب ومدة العقد، سواء حتى عام 2029 أو 2030، من أهم بنودها.
ويقال إن كين (33 عاماً)، يفضّل عقدا لمدة 3 سنوات، وقد يستمر في اللعب لفترة أطول.
وامتنع دريسن عن التعليق على الأمر، بينما قال كين، الأسبوع الماضي، إن العقد الجديد قد لا يكون الأخير، ولكنه عقد مهم عليه اتخاذ قرار بشأنه.
من جانبه، يمتد عقد أوليسيه حتى عام 2029 بعد انضمامه إلى بايرن ميونيخ قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي عام 2024 مقابل 55 مليون يورو، وقد سجّل الجناح الفرنسي 45 هدفاً، وقدم 47 تمريرة حاسمة في 111 مباراة مع بايرن.
وارتبط اسم المهاجم الفرنسي بعروض تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو. وقال دريسن إنه لم يتلقَّ أي عرض رسمي هذا الصيف، لكنه ظلّ حذراً بشأن مستقبل أوليسيه الذي وصفه بأنه «ساحر على أرض الملعب».
وقال دريسن: «إن تقديم وعود في هذا المجال أمر صعب، سنناقش مجدداً مسألة الاحتفاظ به بشكل دائم خلال الصيف».
وظهرت أهمية كين وأوليسيه، السبت، عندما لم يشاركا أساسيين في مباراة الدوري الألماني أمام شالكه، والتي انتهت بالتعادل السلبي لبايرن ميونيخ. دخل كين بديلاً في الشوط الثاني، وكاد أن يخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، بينما شارك أوليسيه في المباراة عند الدقيقة 60.