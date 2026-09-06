إنزاغي: لم أقرر بعد موقف سامرفيل ومارتينيلي من مواجهة نيوم

أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، رضاه عن العمل الذي تم من ناحية تدعيم فريقه بالتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تغلق أبوابها في السعودية عند الساعة 11:59 دقيقة، الأحد. وأضاف إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء فريقه أمام نيوم: «حظينا بدعم كبير، وهو أمر يشكل رضا وتناسقاً كبيراً بين جميع العاملين في النادي، وهذا ما نتمنى استمراره».

️| سيموني إنزاغي مدرب فريق #الهلال في المؤتمر الصحافي:-سيتقرر بعد الحصة التدريبية اليوم من سيشارك، سواءً سامرفيل أو مارتينيلي، كما أن لدينا لاعبين مميزين بجوارهم مثل واتكينز ومندش.#الهلال_نيوم #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/476kxLqB9d — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 6, 2026

وعن لقاء فريق نيوم، الاثنين، قال: «نيوم لعب 6 مباريات حتى الآن، وهو فريق منظم، ويملك مدرباً ولاعبين على مستوى عالٍ، ونحن خضنا العديد من المباريات في الأيام الماضية، ولدينا بعض الإصابات مثل لاجامي وثيو، لكننا سنحضر أنفسنا، ونستعد جيداً للعب المباريات». وأردف: «وقت الإعداد في المعسكر الماضي عملنا فيه على نقاط كثيرة، ومن بينها عملية الضغط في ملعب المنافس، ولدينا العديد من اللاعبين المميزين، ومع ضغط المباريات سنرى كيف يمكننا التعامل مع الأمر، خصوصاً أننا لعبنا 3 مباريات في ظرف 7 أيام». وعن من سيكون اعتماده في القائمة الأساسية على سامرفيل أو مارتينيلي، قال: «سيتقرر ذلك بعد الحصة التدريبية اليوم من سيشارك، سواء سامرفيل أو مارتينيلي، كما أن لدينا لاعبين مميزين بجوارهم مثل واتكينز ومندش». واختتم إنزاغي حديثه بتوجيه تحية لجماهير الهلال قائلاً: «تحية كبيرة لجماهيرنا الوفية، بدعمهم الدائم والمستمر منذ الموسم الماضي، وأتمنى استمرار عطائهم».