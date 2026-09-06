العُلا يطلب استعادة علي الحسين... والفيحاء يتمسك بموهبته الشابة

ينتظر نادي العُلا موافقة إدارة نادي الفيحاء على العرض الرسمي المقدم من النادي (درجة أولى) للاستعانة بخدمات لاعب الفريق الأول علي الحسين بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك لتمثيل فريق العلا في منافسات دوري الدرجة الأولى، حيث يتصدر الفريق ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وتمسكت إدارة نادي الفيحاء بالحسين حتى هذه اللحظة لحاجة الفريق لخدماته، ويعتبر من ركائز الفريق، ويعتمد عليه البرازيلي فابيو كاريلي. يذكر أن إدارة الفيحاء نجحت في تجديد عقد اللاعب علي الحسين (مواليد 2005) لـ3 مواسم، ابتداءً من الصيف الماضي، في خطوة تهدف إلى المحافظة على المواهب الشابة المميزة.

وسبق للاعب تمثيل نادي العلا في الموسم الماضي بنظام الإعارة، وشارك مع الفريق في منافسات دوري الدرجة الأولى، حيث حل الفريق في المركز الرابع بعد خسارته في نهائي الصعود أمام فريق الدرعية.

واختير اللاعب علي الحسين ضمن قائمة الأخضر تحت 21 عاماً، المشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2026.