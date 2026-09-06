هوساوي وشراحيلي وتمبكتي يقتربون من الاتفاق… والغامدي إلى التعاون

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة نادي الاتفاق تسابق الزمن لإتمام عدة صفقات قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
وكشفت المصادر عن اقتراب نادي الاتفاق من حسم التعاقد مع لاعب خط الوسط عبد الإله هوساوي قادماً من نادي الاتحاد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
وفي السياق ذاته، يضع النادي لمساته الأخيرة للتعاقد مع رياض شراحيلي لاعب نيوم بنظام الإعارة أيضاً لتعزيز خيارات الفريق في خط الوسط.
وأوشكت إدارة الاتفاق على إنهاء صفقة تبادلية مع نادي الرياض، يقضي بموجبها انتقال اللاعب عواد دهل إلى صفوف النادي العاصمي، مقابل انضمام اللاعب مرزوق تمبكتي إلى «النواخذة».
وفي المقابل، أتم نادي التعاون تعاقده رسمياً مع لاعب الاتفاق فارس الغامدي في صفقة بيع نهائي، لينضم بذلك إلى صفوف «سكري القصيم» قبل نهاية الميركاتو.