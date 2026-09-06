الاتفاق يقترب من البرازيلي بيدرو هينريك

توصل نادي الاتفاق إلى اتفاق للتوقيع مع مدافع لايبزيغ البرازيلي بيدرو هنريك وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط». وأكدت المصادر نفسها أن نادي الاتفاق يعمل على إكمال الصفقة قبل إغلاق السوق في منتصف الليل، مع تفاؤل داخل النادي في إتمام الصفقة قبل موعد الإغلاق.

وأتم نادي الاتفاق عملية بيع اللاعب السعودي فارس الغامدي لنادي التعاون، والذي أنهى التوقيع مع اللاعب السعودي بالإضافة إلى قلب دفاع النجمة ناصر الهليل. وقرر نادي الاتفاق التحرك للمدافع بيدرو هنريك، بعد اتخاذ قرار من المدافع دييغو ليتي بالانضمام إلى لاتسيو الإيطالي في صفقة انتقال حر، بدلاً من نادي الاتفاق؛ ما جعل النادي يتجه لخيارات أخرى.

ويعد نادي الاتفاق من أكثر الأندية نشاطاً في السوق خلال الساعات الأخيرة، ويعمل على إتمام أكثر من صفقة شراء وبيع وإعارة.