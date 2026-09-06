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الرياضة رياضة سعودية

الاتفاق يقترب من البرازيلي بيدرو هينريك

البرازيلي بيدرو هنريك (نادي لايبزيغ)
البرازيلي بيدرو هنريك (نادي لايبزيغ)
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الاتفاق يقترب من البرازيلي بيدرو هينريك

البرازيلي بيدرو هنريك (نادي لايبزيغ)
البرازيلي بيدرو هنريك (نادي لايبزيغ)

توصل نادي الاتفاق إلى اتفاق للتوقيع مع مدافع لايبزيغ البرازيلي بيدرو هنريك وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط». وأكدت المصادر نفسها أن نادي الاتفاق يعمل على إكمال الصفقة قبل إغلاق السوق في منتصف الليل، مع تفاؤل داخل النادي في إتمام الصفقة قبل موعد الإغلاق.

وأتم نادي الاتفاق عملية بيع اللاعب السعودي فارس الغامدي لنادي التعاون، والذي أنهى التوقيع مع اللاعب السعودي بالإضافة إلى قلب دفاع النجمة ناصر الهليل. وقرر نادي الاتفاق التحرك للمدافع بيدرو هنريك، بعد اتخاذ قرار من المدافع دييغو ليتي بالانضمام إلى لاتسيو الإيطالي في صفقة انتقال حر، بدلاً من نادي الاتفاق؛ ما جعل النادي يتجه لخيارات أخرى.

ويعد نادي الاتفاق من أكثر الأندية نشاطاً في السوق خلال الساعات الأخيرة، ويعمل على إتمام أكثر من صفقة شراء وبيع وإعارة.

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الرياضة رياضة سعودية

الشمري يدعم عرين الخلود

الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)
الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)
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الشمري يدعم عرين الخلود

الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)
الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)

توصل نادي الخلود إلى اتفاق مع نادي الجندل للتعاقد مع الحارس السعودي محمد الشمري وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن الطرفين يعملان على استكمال الصفقة في الموعد المناسب قبل إغلاق السوق منتصف الليل.

وسيكون الحارس محمد الشمري تدعيماً لمقاعد البدلاء مع اعتماد الخلود على حامد يوسف حارساً أساسياً هذا الموسم.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فينورد يطلب ضماناً مالياً لبيع أنيس الحاج موسى للاتحاد

الجزائري أنيس الحاج موسى (نادي فينورد)
الجزائري أنيس الحاج موسى (نادي فينورد)
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فينورد يطلب ضماناً مالياً لبيع أنيس الحاج موسى للاتحاد

الجزائري أنيس الحاج موسى (نادي فينورد)
الجزائري أنيس الحاج موسى (نادي فينورد)

طلب نادي فينورد الهولندي ضماناً مالياً لإتمام الاتفاق مع نادي الاتحاد لانتقال الجزائري أنيس الحاج موسى بمبلغ يقارب 37 مليون يورو في مفاوضات ممتدة حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي.

وبعد أن أتم الطرفان الاتفاق طلب النادي الهولندي ضماناً بنكياً لقيمة الانتقال، ولكن هذا الطلب يعد تعجيزياً، ووفقاً لمصادر مطلعة فإن تقديم الضمان في هذا التوقيت قبل ساعات من إغلاق السوق يعد طلباً تعجيزياً غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر أن اللاعب يواصل عملية الضغط من أجل الانتقال إلى الاتحاد مع تبقي ساعات قليلة متبقية على إغلاق فترة الانتقالات.

وأوضح المصدر أن الحل الوحيد لإتمام الصفقة هو عدم وضع شرط الضمان البنكي مع وجود موافقات على كل البنود الأخرى.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفتح يقترب من المغربي حسام الصادق

المغربي الشاب حسام الصادق (منتخب المغرب)
المغربي الشاب حسام الصادق (منتخب المغرب)
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الفتح يقترب من المغربي حسام الصادق

المغربي الشاب حسام الصادق (منتخب المغرب)
المغربي الشاب حسام الصادق (منتخب المغرب)

أنهى نادي الفتح إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي الشاب حسام الصادق قادماً من اتحاد تواركة المغربي وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط».

وحصل النادي على الموافقات اللازمة للتوقيع مع اللاعب الذي اجتاز الفحص الطبي بنجاح في الأحساء تمهيداً للإعلان عن الصفقة.

وسيوقع لاعب منتخب المغرب للشباب الذي فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده عقداً بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مع نادي الفتح.

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