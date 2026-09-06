فينورد يطلب ضماناً مالياً لبيع أنيس الحاج موسى للاتحاد

طلب نادي فينورد الهولندي ضماناً مالياً لإتمام الاتفاق مع نادي الاتحاد لانتقال الجزائري أنيس الحاج موسى بمبلغ يقارب 37 مليون يورو في مفاوضات ممتدة حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي.

وبعد أن أتم الطرفان الاتفاق طلب النادي الهولندي ضماناً بنكياً لقيمة الانتقال، ولكن هذا الطلب يعد تعجيزياً، ووفقاً لمصادر مطلعة فإن تقديم الضمان في هذا التوقيت قبل ساعات من إغلاق السوق يعد طلباً تعجيزياً غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر أن اللاعب يواصل عملية الضغط من أجل الانتقال إلى الاتحاد مع تبقي ساعات قليلة متبقية على إغلاق فترة الانتقالات.

وأوضح المصدر أن الحل الوحيد لإتمام الصفقة هو عدم وضع شرط الضمان البنكي مع وجود موافقات على كل البنود الأخرى.