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الرياضة رياضة سعودية

فينورد يطلب ضماناً مالياً لبيع أنيس الحاج موسى للاتحاد

الجزائري أنيس الحاج موسى (نادي فينورد)
الجزائري أنيس الحاج موسى (نادي فينورد)
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فينورد يطلب ضماناً مالياً لبيع أنيس الحاج موسى للاتحاد

الجزائري أنيس الحاج موسى (نادي فينورد)
الجزائري أنيس الحاج موسى (نادي فينورد)

طلب نادي فينورد الهولندي ضماناً مالياً لإتمام الاتفاق مع نادي الاتحاد لانتقال الجزائري أنيس الحاج موسى بمبلغ يقارب 37 مليون يورو في مفاوضات ممتدة حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي.

وبعد أن أتم الطرفان الاتفاق طلب النادي الهولندي ضماناً بنكياً لقيمة الانتقال، ولكن هذا الطلب يعد تعجيزياً، ووفقاً لمصادر مطلعة فإن تقديم الضمان في هذا التوقيت قبل ساعات من إغلاق السوق يعد طلباً تعجيزياً غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر أن اللاعب يواصل عملية الضغط من أجل الانتقال إلى الاتحاد مع تبقي ساعات قليلة متبقية على إغلاق فترة الانتقالات.

وأوضح المصدر أن الحل الوحيد لإتمام الصفقة هو عدم وضع شرط الضمان البنكي مع وجود موافقات على كل البنود الأخرى.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية

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رودجرز: لا نخشى الأهلي ولا سيناريو الاتحاد... هذا سبب رحيل سفيان

قال بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية، إن مباراة فريقه أمام الأهلي ستكون صعبة لأنها ضد فريق كبير مليء بالأسماء المميزة.

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الرياضة رياضة سعودية

الشمري يدعم عرين الخلود

الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)
الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)
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الشمري يدعم عرين الخلود

الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)
الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)

توصل نادي الخلود إلى اتفاق مع نادي الجندل للتعاقد مع الحارس السعودي محمد الشمري وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن الطرفين يعملان على استكمال الصفقة في الموعد المناسب قبل إغلاق السوق منتصف الليل.

وسيكون الحارس محمد الشمري تدعيماً لمقاعد البدلاء مع اعتماد الخلود على حامد يوسف حارساً أساسياً هذا الموسم.

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الرياضة رياضة سعودية

الفتح يقترب من المغربي حسام الصادق

المغربي الشاب حسام الصادق (منتخب المغرب)
المغربي الشاب حسام الصادق (منتخب المغرب)
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الفتح يقترب من المغربي حسام الصادق

المغربي الشاب حسام الصادق (منتخب المغرب)
المغربي الشاب حسام الصادق (منتخب المغرب)

أنهى نادي الفتح إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي الشاب حسام الصادق قادماً من اتحاد تواركة المغربي وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط».

وحصل النادي على الموافقات اللازمة للتوقيع مع اللاعب الذي اجتاز الفحص الطبي بنجاح في الأحساء تمهيداً للإعلان عن الصفقة.

وسيوقع لاعب منتخب المغرب للشباب الذي فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده عقداً بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مع نادي الفتح.

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رودجرز: لا نخشى الأهلي ولا سيناريو الاتحاد... هذا سبب رحيل سفيان

بريندان رودجرز مدرب فريق القادسية (الشرق الأوسط)
بريندان رودجرز مدرب فريق القادسية (الشرق الأوسط)
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رودجرز: لا نخشى الأهلي ولا سيناريو الاتحاد... هذا سبب رحيل سفيان

بريندان رودجرز مدرب فريق القادسية (الشرق الأوسط)
بريندان رودجرز مدرب فريق القادسية (الشرق الأوسط)

قال بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية، إن مباراة فريقه أمام الأهلي ستكون صعبة لأنها ضد فريق كبير مليء بالأسماء المميزة من اللاعبين ومن الفرق المنافسة مستذكراً سيناريو آخر مباراة جمعت الفريقين قبل أشهر في أواخر الموسم وكيف نجح فريقه في الفوز.

وبين في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قال رودجرز إن القادسية لا يخشى أي فريق ويملك أسماء على مستوى فني مميز من اللاعبين المحليين والأجانب، موضحاً أن المنافسة قوية في الدوري وأن المباريات صعبة، مشيراً إلى أنهم يسعون لصنع متاعب للمنافس.

وحول المخاوف من تكرار سيناريو مباراة الاتحاد في الجولة الثانية حيث سيطر القادسية ولكن كسب الضيوف، قال رودجرز في رده على سؤال «الشرق الأوسط»: «في مباراة الاتحاد قدمنا أداءً كبيراً ومباراة جميلة وتعتبر من أفضل من المباريات التي خضناها ووصلنا فيها عدة مرات إلى مرمى المنافس ولكن كان ينقصنا التوفيق، وأنا راضٍ عما قدمه اللاعبون في تلك المباراة ولست مستاءً إلا من النتيجة، في مباراة الأهلي لن نوفر أي جهد ونحن نواجه فريقاً به نجوم كما ذكرت، وعلينا أن نقدم ونستغل الفرص وسيكون هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية».

وعن الهداف إيفان توني وإمكانية تحجيم خطورته قال رودجرز: «أعرف هذا اللاعب جيداً وتحركاته الخطرة، وسيكون لدينا تنظيم دفاعي من أجل زيادة المصاعب عليه وعلى فريقه، ونسعى لأن نحجم منه ونحقق ما نريد».

وفيما يخص اللاعب المغربي سفيان الكرواني الذي تم التعاقد معه الصيف الماضي ولم يشارك مع القادسية في أي مباراة رسمية قبل انتقاله لبنفيكا البرتغالي، قال رودجرز: «حين تعاقدنا مع سفيان كانت هناك أفكار في اللعب بطريقة «4-3-3»، وكانت هناك فعلاً حاجة لظهير أيسر بمواصفات سفيان، ولكن الذي حصل أنه كان من الصعب أن نغير النهج لكون اللاعبين المستمرين معنا ليس من السهل أن يتم تعديل الطريقة، وإذا ما كنت أريد تغيير الطريقة يعني إجراء تغييرات واسعة، وهذا ما لم أكن أريد، حاولنا أن ينسجم سفيان مع نهجنا الفني المفضل للاعبين، ولكنه لم يكن يتماشى مع النهج ويريد المشاركة في أكبر عدد من المباريات؛ ولذا كان من المهم اتخاذ خطوة وسمحنا له بالانتقال لنادي كبير ومتى ما كان لدينا نهج يناسب أسلوبه فسيعود، وسفيان لاعب مميز ولذا تم اختياره للقادسية ثم اختاره نادي بنفيكا».

وأشاد بالعطاءات التي يقدمها اللاعبون السعوديون يتقدمهم مصعب الجوير؛ إذ أشاد بأداء اللاعب وأنه يتطور ويبدع ويناسبه في النهج الفني الذي يحب العمل به والذي من خلاله حقق القادسية أفضل الأرقام منذ قدومه مدرباً في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

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