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«فيفا» يتهم «يويفا» بشن «حملة تشويه» في الخلاف حول خطة إنفانتينو

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)
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«فيفا» يتهم «يويفا» بشن «حملة تشويه» في الخلاف حول خطة إنفانتينو

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)

كشفت وثيقة قضائية اطلعت عليها «رويترز» عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اتهم نظيره الأوروبي «يويفا» بشن «حملة تشويه» ضده وضد رئيسه جياني إنفانتينو، مما ​أدى إلى تصعيد الخلاف حول مقترح تراجع عنه «فيفا» ببيع حصة في حقوقه التجارية.

وتقدم «يويفا» الأسبوع الماضي بطلب من طرف واحد إلى المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يسعى من خلاله للحصول على إذن للوصول إلى شهادات ووثائق من كيانات مقرها الولايات المتحدة لاستخدامها في إجراءات جنائية محتملة في سويسرا.

وقال «فيفا» ‌في الوثيقة: «رغم ‌أن هذه الطلبات مصاغة على ​شكل مذكرات ‌قانونية ⁠مع ​عناوين وأرقام ال⁠قضايا، فإنها ليست سوى بيانات صحافية تهدف إلى دعم حملة التشويه التي يشنها (يويفا) ضد (فيفا) وقيادته».

وتواصلت «رويترز» مع «فيفا» و«يويفا» للحصول على تعليق. وقال «يويفا» إنه يدرس اتخاذ إجراءات جنائية ضد إنفانتينو ومسؤولين آخرين في «فيفا» بشأن «فيفا فوروارد إنتربرايز»، وهو كيان مقترح كان من المقرر ⁠أن يمتلك الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم ‌للرجال والسيدات.

وقال «يويفا» إن ‌«فيفا» أعد الاقتراح دون التشاور الكافي ​مع هيئاته الإدارية والاتحادات الأعضاء ‌البالغ عددها 211.

وفي طلب تدخل اطلعت عليه ‌«رويترز»، قدمه كل من «فيفا أميريكاز» و«إف دبليو سي 2026 يو إس» في أول سبتمبر (أيلول)، طلب «فيفا» من المحكمة تأجيل البت في طلب «يويفا» أو السماح لها بالاعتراض على الطلب.

وقال «فيفا» إن «يويفا» يسعى إلى الحصول على ‌أدلة من أجل «إجراءات جنائية سويسرية يُزعم أنها قيد النظر (ولكنها غير موجودة)»، كما قال ⁠إن «يويفا» ⁠سعى إلى إفشال المقترح منذ البداية.

وتراجع «فيفا» عن الخطة في 31 يوليو (تموز) بعد معارضة «يويفا» وآخرين.

يتعرض إنفانتينو، المرشح لإعادة انتخابه لولاية رابعة في مارس (آذار) 2027، لانتقادات منذ طرح الاقتراح الذي تراجع عنه، إذ سحبت عدة دول دعمها لترشيحه.

ويتعرض المسؤول السويسري-الإيطالي لضغوط من ثلاثة اتحادات تطالبه بالاستقالة، هي «يويفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وناقشت الاتحادات القارية إمكانية إجراء تصويت على ​حجب الثقة عن إنفانتينو. وسعى إنفانتينو، ​الذي لا يزال يحظى بدعم الاتحادين الأفريقي والأميركي الجنوبي، إلى تهميش الاتحادات القارية والتوجه مباشرة إلى الأعضاء الأفراد.

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الرياضة رياضة عالمية

نيمار ينتقد أرضية ملعب سانتوس بعد الخسارة من بالميراس في كأس البرازيل

نيمار (رويترز)
نيمار (رويترز)
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نيمار ينتقد أرضية ملعب سانتوس بعد الخسارة من بالميراس في كأس البرازيل

نيمار (رويترز)
نيمار (رويترز)

يُعاني فريق سانتوس من موسم صعب، حتى مع وجود نيمار، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر (من أصل عشرين) في الدوري البرازيلي، بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط، مع تبقي 14 مباراة.

وودع سانتوس، الذي يتخذ من ساو باولو مقراً له، بطولة كأس البرازيل من دور الثمانية على يد بالميراس.

وبعد خسارته صفر / 3 في مباراة الذهاب، اكتفى سانتوس بالتعادل صفر / صفر على أرضه في مباراة الإياب.

وأثارت هذه المباراة غضب نيمار بشكل واضح، حيث هاجم النجم البرازيلي عامل صيانة ملعب ناديه في منشور عبر حسابه على «إنستغرام».

وقال نيمار عبر «إنستغرام»: «أود أن أهنئ عامل صيانة أرضية ملعب فيلا بيلميرو. بالأمس، كانت أرضية الملعب هي الأسوأ على الإطلاق، مليئة بالحفر؛ لأنهم اضطروا إلى تسويتها قبل يوم من المباراة. أمر لا يُصدق!». وأضاف: «بالإضافة إلى مواجهة الفريق المنافس، كنا نُصارع أرضية الملعب نفسها. وفوق كل ذلك، اضطررنا لبذل جهد إضافي في أثناء تسريع الإيقاع وتهدئته؛ لأن السطح كان غير مستوٍ للغاية. لا عجب أن ثلاثة لاعبين أُصيبوا في الشوط الأول. تهانينا إذن... يا له من عمل رديء!».

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كرة القدم نيمار رياضة البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

أوساكا وكيز تنتفضان... وأوجيه-ألياسيم يودّع «فلاشينغ ميدوز»

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
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أوساكا وكيز تنتفضان... وأوجيه-ألياسيم يودّع «فلاشينغ ميدوز»

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)

تخطت ناومي أوساكا الأخطاء التي ارتكبتها في منتصف المباراة، في حين أنقذت ماديسون كيز خمس نقاط حاسمة لتتقدما إلى الدور الثالث بدورة ​أميركا المفتوحة للتنس اليوم (الخميس)، في حين خرج فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف الثالث من البطولة.

وتمكنت أوساكا، التي فازت باللقب مرتين في نيويورك، من تجاوز مباراة متقلبة أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا لتفوز 6-2 و5-7 و6-1، مستعينة بالصلابة الذهنية التي استغرقت سنوات لتصقلها على الملعب الذي فازت فيه بلقبها الكبير الأول قبل ثماني سنوات. وقالت أوساكا للجماهير في ملعب «آرثر آش»: «قلت ‌في نفسي ‌تواً إنه لشرف كبير أن ألعب ​على ‌هذا ⁠الملعب. أريد ​فقط ⁠أن أستمر في اللعب أمامكم إن أمكن».

لم تكن مباراة اللاعبة اليابانية البالغة من العمر 28 عاماً هي الوحيدة التي شابها توتر؛ إذ حققت الأميركية كيز عودة ملحمية ضد المجرية آنا بوندار لتفوز 5-7 و6-4 و7-6. وسددت اللاعبة الأميركية 34 ضربة أمامية ناجحة في طريقها لتحقيق الفوز، وأعطت الفضل كله لمشجعيها ⁠المخلصين بعد أن أجبرت بوندار على ارتكاب ‌خطأ عند الشبكة في نقطة ‌المباراة. وقالت كيز (31 عاماً)، التي وصلت إلى ​النهائي في 2017، للجماهير: «كان ‌ذلك رائعاً، أليس كذلك؟! لكن لا داعي للتوتر - ‌كنا جميعاً نعلم أنني سأفوز، أليس كذلك؟!».

وأهدر الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الثالث الذي وصل إلى قبل النهائي العام الماضي، تقدمه بمجموعة في خسارته 6-7 و6-3 و6-2 و6-2 أمام الروسي كارين خاتشانوف، ليصبح بذلك ‌اللاعب الأعلى تصنيفاً الذي يخرج من البطولة حتى الآن.

وتوقفت الأمطار ⁠المستمرة منذ ⁠عدة أيام لتسطع شمس نيويورك، حيث فازت إيغا شفيونتيك 6-3 و6-2 على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا، في ظهور نادر لبطلة عام 2022 على الملاعب المفتوحة. وسيترقب المشجعون بفارغ الصبر برنامجاً مسائياً آخر حافلاً؛ إذ ستفتتح بطلة عام 2023 والمصنفة الرابعة كوكو غوف منافسات الليلة على ملعب «آش» بمواجهة باولا بادوسا، يليها ألكسندر زفيريف، المصنف الأول، في مواجهة الفرنسي كوينتن هاليس. ويأمل الفرنسي جايل مونفيس مواصلة مشواره في البطولة في موسمه الأخير في عالم الاحتراف عندما يواجه ​الأميركي ليرنر تيان، المصنف 14، ​في المباراة المسائية الأولى على ملعب «لويس أرمسترونغ»، قبل أن تلعب المصنفة الثانية إيلينا ريباكينا ضد الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو.

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تنس رياضة أميركا
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الإسباني يورنتي بطل العالم يعتزل اللعب دولياً عن 31 عاماً

ماركوس يورنتي (أ.ف.ب)
ماركوس يورنتي (أ.ف.ب)
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الإسباني يورنتي بطل العالم يعتزل اللعب دولياً عن 31 عاماً

ماركوس يورنتي (أ.ف.ب)
ماركوس يورنتي (أ.ف.ب)

اعتزل مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورنتي اللعب دولياً في سن 31 عاماً بعد تتويجه مع منتخب «لا روخا» بلقب مونديال 2026، وفق ما أعلن الخميس.

وقال يورنتي في رسالة نشرها عبر «إنستغرام»، مصحوبة بصورة له وهو يقبّل كأس العالم: «بعد تفكير طويل، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني».

وأضاف مدافع أتلتيكو: «أدرك أني ما زلت شاباً، وأنه ربما لو واصلت تقديم أداء جيد لكان أمامي بضع سنوات أخرى لأرتدي هذا القميص».

وأضاف الظهير الأيمن الذي استهل مسيرته الدولية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في مباراة ودية أمام هولندا لعب خلالها 18 دقيقة، وخاض 27 مباراة مع «لا روخا» من دون تسجيل أي هدف: «أعلم أن الكثيرين منكم لن يتفهموا هذا القرار، وربما أنا نفسي ما كنت لأتفهمه لو كنت في مكانكم، لكنه قرار شخصي، تم اتخاذه بعد تفكير عميق، والأهم من ذلك أنه قرار يهمني حقاً».

ولم يشارك يورنتي في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت بأميركا الشمالية، لكنه لعب بضع دقائق في نصف النهائي خلال الفوز على المنتخب الفرنسي (2-0).

وأكد يورنتي من جديد: «سواء شاركت في كأس العالم أو لا، أو فزنا أو خسرنا، فقد كان هذا القرار قد اتُّخذ بالفعل».

وأضاف: «أحتفظ في ذاكرتي بكل ما عشته، وخصوصاً الأيام الـ52 الماضية، مع مجموعة رائعة من اللاعبين الذين كافحوا حتى النهاية لقيادة إسبانيا إلى أعلى المستويات. وهذا ما فعلناه. كنت فخوراً جداً بتمثيل بلدي وبكوني جزءاً من هذه القصة».

وبدأ يورنتي مسيرته في ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى غريمه بالمدينة أتلتيكو، في عام 2019.

وبالإضافة إلى كأس العالم، يضم سجله أيضاً الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين، وبكأس العالم للأندية عامَي 2017 و2018 مع النادي الملكي، وبلقب الدوري الإسباني مع «روخيبلانكوس» موسم 2020-2021.

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