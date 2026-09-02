كأس ألمانيا: بايرن يقلبها على أسانبروك برباعية

أكمل بايرن ميونخ عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا بفوز كبير حققه الأربعاء على مضيفه أسنابروك 4 / 1.

وسجل رون ميسنر هدفا رائعا لأصحاب الأرض أسنابروك من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة الخامسة، لكن رد بايرن لم يتأخر كثيرا حيث تعادل الفريق الضيف في الدقيقة 18 عن طريق الإنجليزي الدولي هاري كين.

ونجح توم بيشوف في إضافة الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 24، لينهي الفريق الشوط الأول متقدما 2 / 1.

وفي الشوط الثاني أكمل بايرن ميونخ، حامل اللقب، تفوقه في المباراة، ليسجل هدفين جاءا عن طريق، الفرنسي مايكل أوليسيه في الدقيقة 73، وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وكان بايرن قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة بالفوز على شتوتغارت 3 / صفر في المباراة النهائية.