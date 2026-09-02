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الرياضة رياضة عالمية

باريديس يلمح إلى إنهاء مسيرته الدولية بعد الإيقاف واعتزال ميسي

لياندرو باريديس (أ.ف.ب)
لياندرو باريديس (أ.ف.ب)
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باريديس يلمح إلى إنهاء مسيرته الدولية بعد الإيقاف واعتزال ميسي

لياندرو باريديس (أ.ف.ب)
لياندرو باريديس (أ.ف.ب)

قال لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس إن مواصلة مشواره مع منتخب بلاده قد تصبح أمراً صعباً، ​بعد إيقافه 10 مباريات على خلفية دوره في شجار أعقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم. وأشار اللاعب، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى أن اعتزال ليونيل ميسي اللعب دولياً يشكل عاملاً إضافياً يدفعه إلى إعادة التفكير في مستقبله ‌مع المنتخب.

وكان باريديس ‌قد تلقّى عقوبة ​الإيقاف ‌في ⁠أغسطس (​آب) الماضي، بعد ⁠أسابيع من الواقعة التي حدثت عقب صفارة نهاية المباراة، عندما دفع لاعب وسط إسبانيا جابي أرضاً، بينما كان بدلاء المنتخب الإسباني يركضون إلى أرض الملعب للاحتفال بالتتويج.

ووُجهت إلى باريديس 3 تُهم تتعلق بالاعتداء، في حين وُجهت ⁠إلى زميله ناويل مولينا تهمتان، كما فُرضت ‌غرامة مالية قدرها ‌90 ألف دولار على كل ​منهما.

وقال باريديس، لوسائل ‌إعلام أرجنتينية، أمس الثلاثاء: «سيكون من الصعب عليّ الاستمرار ‌مع المنتخب الوطني».

وأضاف: «بسبب عقوبة الإيقاف أيضاً، وبسبب قرار ليو، سيكون من الصعب أن تسير الأمور كما كانت في السابق».

وتابع: «لم أناقش الأمر بعدُ مع ‌المدرب ليونيل سكالوني، لكننا سنتحدث في ذلك، وسأرى القرار الذي سأتخذه».

وأكد ⁠باريديس ⁠أن غياب ميسي عن المنتخب سيترك أثراً كبيراً، قائلاً: «إرث ليو سيبقى خالداً إلى الأبد، ليس فحسب بسبب ما حققه، بل لأنه لم يستسلم يوماً، وأظهر أن الأحلام تُنال بالجهد والمثابرة، وأن السعي وراءها يقود، في النهاية، إلى تحقيقها».

وأضاف: «كنا قد تحدثنا، خلال الأيام الأخيرة من كأس العالم، عن أن المباراة النهائية ستكون، على الأرجح، الأخيرة ​له مع المنتخب، ​لكن رغم ذلك لم نكن مستعدّين لهذا الوداع؛ نظراً إلى ما يمثله لنا».

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لايبزيغ يضم العيناوي على سبيل الإعارة من روما مع أحقية الشراء

نائل العيناوي (أ.ب)
نائل العيناوي (أ.ب)
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لايبزيغ يضم العيناوي على سبيل الإعارة من روما مع أحقية الشراء

نائل العيناوي (أ.ب)
نائل العيناوي (أ.ب)

أعلن رازن بال شبورت لايبزيغ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ضم لاعب الوسط المغربي نائل العيناوي قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع أحقية الشراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط وسط الفريق في موسم 2026-2027.

وسيرتدي العيناوي (25 عاماً) القميص رقم 21 مع النادي الألماني، بعدما شارك أساسياً في جميع مباريات المغرب الست خلال نهائيات كأس العالم 2026، وأسهم في بلوغ منتخب بلاده دور الثمانية.

ويحظى العيناوي بخلفية رياضية مميزة، إذ إنه نجل نجم التنس المغربي السابق يونس العيناوي، الذي بلغ المركز الـ14 عالمياً عام 2003، وكان أحد أبرز لاعبي التنس في أفريقيا والعالم العربي.

وقال المدير الرياضي للايبزيغ، مارسيل شيفر، إن النادي تابع تطور اللاعب من كثب خلال السنوات الماضية.

وأضاف في بيان: «نائل العيناوي لاعب يتناسب تماماً مع مواصفاتنا وأسلوب لعبنا. يمتلك طاقة كبيرة وحضوراً قوياً... كما يضيف الحيوية والإبداع في خط الوسط بفضل إمكاناته الفنية».

وتابع: «أثبت في كأس العالم مجدداً قدرته على التألق على أعلى المستويات. ورغم أنه يبلغ 25 عاماً فقط، فإنه يمتلك خبرة كبيرة وما زال أمامه مجال واسع للتطور».

من جانبه، قال العيناوي إن أسلوب لعب لايبزيغ كان من أبرز الأسباب التي دفعته إلى قبول العرض.

وأضاف: «يتمتع لايبزيغ بسمعة ممتازة، وأسلوبه القائم على الضغط المكثف واللعب بإيقاع مرتفع والسرعة في التحول بين الدفاع والهجوم والسعي للسيطرة على الكرة وفرض أسلوب اللعب على المنافس يتناسب كثيراً مع نقاط قوتي».

وتابع: «المحادثات مع مسؤولي النادي كانت مقنعة للغاية منذ البداية، وأنا متحمس لهذا التحدي الجديد، ولا أستطيع الانتظار للنزول إلى الملعب، ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه».

وانضم العيناوي إلى روما في صيف 2025 بعد تجربتين مع نانسي ولانس في فرنسا.

وخاض لاعب الوسط 35 مباراة مع النادي الإيطالي، سجل خلالها هدفين وصنع آخرين. وقبل انتقاله إلى إيطاليا شارك في 117 مباراة مع نانسي ولانس، مسجلاً 13 هدفاً وصانعاً ستة أهداف.

كما يمتلك خبرة أوروبية، إذ خاض ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، و11 مباراة في الدوري الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، شارك العيناوي في 22 مباراة مع منتخب المغرب، ورسخ مكانته بوصفه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة «أسود الأطلس»، بعدما لعب جميع مباريات المنتخب في طريقه إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بريطانيا
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تير شتيغن يكشف عن حديثه مع كلوب بشأن الانضمام إلى المنتخب الألماني

مارك أندري تير شتيغن (إ.ب.أ)
مارك أندري تير شتيغن (إ.ب.أ)
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تير شتيغن يكشف عن حديثه مع كلوب بشأن الانضمام إلى المنتخب الألماني

مارك أندري تير شتيغن (إ.ب.أ)
مارك أندري تير شتيغن (إ.ب.أ)

قال مارك أندري تير شتيغن، حارس مرمى أياكس الهولندي، إنه تحدث مع يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، موضحاً أنها كانت محادثة مثمرة.

وأضاف تير شتيغن، في تصريحات لقناة «سكاي»: «كانت محادثة رائعة حقاً».

وأوضح تير شتيغن أن الأهم بالنسبة إليه هو المحافظة على لياقته وإظهار قدراته مثلما فعل في الأسابيع الماضية، مضيفاً: «في حال حدوث ذلك ستتضح الأمور وتصبح على ما يرام».

وكان من المفترض أن يخلف تير شتيغن الحارس مانويل نوير، بعدما قرر الأخير الاعتزال دولياً في عام 2024، لكنه تعرّض لسلسلة من الإصابات التي كلفته مركزه الأساسي في برشلونة الإسباني.

يورغن كلوب (رويترز)

وبعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى جيرونا الإسباني، وقع تير شتيغن مع أياكس الهولندي على سبيل الإعارة.

وقرر نوير الاعتزال دولياً مرة أخرى بعد خروج المنتخب الألماني من كأس العالم، لكن لم يتضح بعد هوية الحارس الأساسي للمنتخب الألماني مع يورغن كلوب.

وسوف يتضح الأمر حينما يعلن كلوب قائمة المنتخب الألماني يوم 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، استعداداً لمواجهات الفريق أمام هولندا واليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية.

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إدانة أسينسيو مُدافع ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

راؤول أسينسيو (رويترز)
راؤول أسينسيو (رويترز)
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إدانة أسينسيو مُدافع ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

راؤول أسينسيو (رويترز)
راؤول أسينسيو (رويترز)

أُدين راؤول أسينسيو، مُدافع فريق ريال مدريد الإسباني، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في جنوب جزيرة جران كناريا الإسبانية، قبل أسبوعين.

ذكرت صحيفة «أتلانتيكو هوي» الإسبانية، أنه جرى توقيف اللاعب من جانب الشرطة يوم 16 أغسطس (آب) الماضي، في نقطة تفتيش هناك أثناء قيادته سيارته، حيث بلغت نسبة الكحول في دمه ما يقارب أربعة أضعاف الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت أنه جرت إدانته بارتكاب جريمة تتعلق بالسلامة المرورية، بسبب تجاوز نسبة 0.60 ملليغرام - لتر، لتتحول المخالفة الإدارية إلى جريمة.

وتابعت أن أسينسيو قَبِل بالحكم، وبعد 3 أيام جرى تغريمه أثناء محاكمة في سان بارتولومي دي تيراجانا، حيث جرى تغريمه مبلغ 14400يورو، وسحب رخصة قيادته لمدة 8 أشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي سوف يحاكَم فيه اللاعب في لاس بالماس، ابتداء من الغد ولمدة 3 أيام، إلى جانب 3 لاعبين سابقين في الفريق الأول هم: فران رويز وخوان رودريغيز وأندريس غارسيا، بتهمة إفشاء الأسرار وجرائم انتهاك الخصوصية، وتوزيع مواد إباحية للأطفال، حيث يطالب المدّعي العام بعقوبة السجن لعامين وستة شهور ويوم واحد مع غرامة مالية.

ورغم عدم مشاركة اللاعب في الأحداث أو في التسجيل، لكن جرى اتهامه بجريمة توزيع الصور، وأبدى الادعاء استعداده لإسقاط التهم عنه إذا اعتذر للضحايا أثناء المحاكمة.

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