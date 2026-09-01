مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع إيفرتون بشأن غريليش وندياي

يستعد جاك غريليش مهاجم مانشستر سيتي للعودة إلى صفوف إيفرتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم (الثلاثاء)، تزامناً مع اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

وتوصل الناديان إلى اتفاق يقضي بانتقال غريليش، البالغ من العمر 30 عاماً، إلى إيفرتون لموسم ثانٍ على سبيل الإعارة، بعدما تعرَّض اللاعب لإصابة قوية أنهت مشواره مبكراً مع إيفرتون في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وترك غريليش انطباعاً جيداً مع إيفرتون قبل إصابته، حيث سجَّل هدفين وصنع 6 أهداف خلال 22 مباراة مع الفريق.

وظلَّ غريليش في إيفرتون خلال فترة تعافيه في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنه شارك في مباراتين مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث دخل بديلاً خلال الخسارة أمام آرسنال بركلات الترجيح في كأس الدرع الخيرية، ثم شارك في الفوز 2 - 1 على بورنموث في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي عودة غريليش المرتقبة إلى إيفرتون بالتزامن مع توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع النادي ذاته بشأن انتقال جناحه إليمان ندياي مقابل صفقة قد تصل قيمتها إلى 65 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار).