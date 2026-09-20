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سيمينيو: مواجهة سندرلاند كانت «ممتعة»

الغاني أنطوان سيمينيو نجم مان سيتي (رويترز)
الغاني أنطوان سيمينيو نجم مان سيتي (رويترز)
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سيمينيو: مواجهة سندرلاند كانت «ممتعة»

الغاني أنطوان سيمينيو نجم مان سيتي (رويترز)
الغاني أنطوان سيمينيو نجم مان سيتي (رويترز)

وصف الغاني أنطوان سيمينيو، نجم فريق مانشستر سيتي، مباراة فريقه المثيرة أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت ثمانية أهداف، بأنها «ممتعة»، بعدما ابتعد ناديه بفارق ثلاث نقاط في صدارة جدول الترتيب.

وأحرز سيمينيو هدفين وصنع آخر، ليقود مانشستر سيتي لمواصلة انطلاقته المثالية في المسابقة، والتربع على قمة ترتيب البطولة منفرداً، عقب فوزه المثير والمستحق 5/ 3 على ضيفه سندرلاند، الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وشهد الشوط الأول المثير على ملعب «الاتحاد» خمسة أهداف، حيث افتتح إنزو فرنانديز التسجيل من ركلة حرة ذكية نفذها من زاوية ضيقة، في حين أدرك بريان بروبي التعادل، قبل أن يعيد ريان شرقي مانشستر سيتي إلى المقدمة، لكن بروبي عادل النتيجة مرة أخرى بعدها بقليل.

وأحرز سيمينيو هدفين رائعين، أحدهما قبل الاستراحة والآخر بعدها، ليجعل النتيجة 4/ 2، قبل أن يكمل بروبي ثلاثيته لصالح الضيوف.

وكانت الكلمة الأخيرة لإرلينغ هالاند، الذي انزلق ليسجل هدف الفريق «السماوي» الخامس وأول أهدافه أمام سندرلاند، ليصبح بذلك قد سجل أمام جميع الفرق التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته مع سيتي.

ورغم الطابع الهجومي المفتوح للمباراة وتبادل الفريقين للهجمات، أعرب سيمينيو عن سعادته بـ«الخروج بالنقاط الثلاث، ومواصلة انطلاقتنا المثالية» بتحقيق الفوز في جميع مباريات فريقه مع بداية الموسم الجديد.

وقال في حديثه عقب المباراة: «نعم، إذا فزت في النهاية، فمن المؤكد أنك تستمتع بالمباراة، أما إذا خسرت، فلن يكون الأمر ممتعاً بنفس القدر».

وأضاف: «تماسكنا معاً كفريق وحصلنا على النقاط الثلاث، كانت بالتأكيد مباراة ممتعة للمشاهدة، ونحن سعداء فقط لأننا حصلنا على النقاط الثلاث في النهاية».

وتابع: «الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، ولا نريد أن نشعر بالرضا الزائد، الآن يأتي التوقف الدولي، وسيستعيد الجميع طاقتهم وينضمون إلى منتخباتهم لخوض المباريات، ثم سنعود بعد التوقف الدولي ونواصل العمل من جديد».

وواصل اللاعب الغاني تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي قائلاً: «الأمر كان رائعاً، لقد جاء إنزو ماريسكا والجميع يتأقلم معه، ونحن نبني ثقافة رائعة داخل الفريق، ونأمل أن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط».

كما خص سيمينيو فريق سندرلاند بإشادة خاصة، بعدما أظهر الفريق قدرات هجومية كبيرة خلال المباراة.

وأشار إلى أنه «كانت معركة صعبة اليوم، وكنا نعلم أنها ستكون كذلك، إنهم فريق جيد جداً، وجعلوا الأمور صعبة علينا خلال فترات عديدة من المباراة».

وأتم سيمينيو تصريحاته قائلاً: «لقد جعلوا الأمور صعبة على كل فريق واجهوه حتى الآن، لذلك كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، ونحن سعداء فقط بالحصول على النقاط الثلاث».

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 15 نقطة في الصدارة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة العريقة هذا الموسم، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه آرسنال (حامل اللقب)، الذي تلقى خسارة مدوية صفر/ 3 أمام مضيّفه برايتون، السبت، في ذات المرحلة.

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الجزائري محمد الأمين عمورة يحتفل بهدف نيس الثاني في مرمى ليل (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: الجزائري عمورة يمنح نيس انتصاره الأول

الجزائري محمد الأمين عمورة يحتفل بهدف نيس الثاني في مرمى ليل (أ.ف.ب)
الجزائري محمد الأمين عمورة يحتفل بهدف نيس الثاني في مرمى ليل (أ.ف.ب)

سجّل المهاجم الجزائري محمد الأمين عمورة هدفاً ليمنح فريقه نيس أول انتصار له في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم بفوز ثمين على ليل بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، الأحد.

أنهى نيس الشوط الأول متقدماً بهدف ذاتي، سجّله ناثان نجوي لاعب ليون بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أضاف عمورة الهدف الثاني لنيس في الدقيقة 67.

وقلّص الضيوف الفارق بهدف وحيد، سجّله أياسي أويدا في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، يرفع نيس رصيده إلى 5 نقاط، ليقفز للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ليل عند 10 نقاط في المركز الرابع، بعدما تلقى خسارته الأولى.

وحرمت هذه الخسارة فريق ليل من اعتلاء صدارة جدول الترتيب، بالتساوي مع موناكو (13 نقطة).

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«البوندسليغا»: شالكه يتعادل مع إيلفيرسبيرغ

التعادل السلبي فرض نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ (د.ب.أ)
التعادل السلبي فرض نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: شالكه يتعادل مع إيلفيرسبيرغ

التعادل السلبي فرض نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ (د.ب.أ)
التعادل السلبي فرض نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ (د.ب.أ)

فرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء شالكه مع ضيفه إيلفيرسبيرغ، الأحد، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيلفيرسبيرغ، الذي حقق تعادله الأول في المسابقة مقابل فوزين وخسارة وحيدة، إلى 7 نقاط في المركز السابع، كما رفع شالكه رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، علماً بأن هذا هو تعادله الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد وخسارة واحدة.

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«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس يعود إلى الانتصارات بثنائية في أتالانتا

البرازيلي جيلسون بريمر لحظة تسجيله الهدف الثاني لليوفي (إ.ب.أ)
البرازيلي جيلسون بريمر لحظة تسجيله الهدف الثاني لليوفي (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: يوفنتوس يعود إلى الانتصارات بثنائية في أتالانتا

البرازيلي جيلسون بريمر لحظة تسجيله الهدف الثاني لليوفي (إ.ب.أ)
البرازيلي جيلسون بريمر لحظة تسجيله الهدف الثاني لليوفي (إ.ب.أ)

عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما فاز على ضيفه أتالانتا 2-صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس في المسابقة، وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط خلف ثلاثي المقدمة روما المتصدر وإنتر ميلان ولاتسيو على الترتيب.

وكان يوفنتوس قد تعادل أمام ميلان 1-1 ثم خسر أمام ساسولو 2-3 في آخر جولتين بالدوري الإيطالي، لكنه صالح جماهيره بفوز كاسح على ضيفه نيميخن الهولندي 5-صفر في بطولة الدوري الأوروبي الخميس الماضي، قبل أن يعود إلى الفوز مجدداً في الدوري من بوابة أتالانتا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتالانتا عند ست نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما تعرض للخسارة الثالثة على التوالي، حيث خسر في الجولة الماضية أمام كالياري، وكان قد خسر أمام روما في الجولة الثالثة.

وتقدم يوفنتوس عن طريق البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 28، وأضاف المدافع البرازيلي جيلسون بريمر الهدف الثاني في الدقيقة 77.

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