«البريميرليغ»: مان سيتي ينفرد بالصدارة بخماسية... وليفربول يفوز بصعوبة

أحرز النجم الغاني أنطوان سيمينيو هدفين، وصنع آخر، ليقود مانشستر سيتي لمواصلة انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتربع على قمة ترتيب المسابقة منفرداً، عقب فوزه المثير والمستحق 5 - 3 على ضيفه سندرلاند، الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وعلى ملعب «الاتحاد»، تقدم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بهدف مبكر لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة، لكن الهولندي بريان بروبي منح التعادل سريعاً لسندرلاند في الدقيقة 12.

وأضاف الفرنسي ريان شرقي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 29، غير أن بروبي هز الشباك من جديد، ليتعادل لمصلحة سندرلاند في الدقيقة 33.

وبعدما صنع هدف شرقي، واصل سيمينيو تألقه في المباراة، عب تسجيله الهدفين الثالث والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقتين 43 و57 على الترتيب، لكن المباراة ظلت مشتعلة، عقب تسجيل بروبي ثالث أهدافه في شباك الفريق المضيف في الدقيقة 59، محرزاً «هاتريك».

وقضى النجم النرويجي إرلينغ هالاند نهائياً على آمال سندرلاند في إدراك التعادل على الأقل، عقب تسجيله الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، إلى 15 نقطة في الصدارة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة العريقة هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه ارسنال (حامل اللقب)، الذي تلقى خسارة مدوية 0 - 3 أمام مضيّفه برايتون، السبت، في المرحلة نفسها.

في المقابل، توقف رصيد سندرلاند، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوز وحيد وتعادل واحد عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

السويدي ألكسندر إيزاك يحرز هدف الفوز لليفر في بورنموث (أ.ب)

وفي مواجهة أخرى، استعاد ليفربول نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصاراً ثميناً وصعباً 1 - 0 على مضيّفه بورنموث.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم السويدي الدولي أليكسندر إيزاك في الدقيقة 57، في حين عجز الفريق المضيف عن إدراك التعادل على الأقل، خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي تعادل مع فولهام في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 9 نقاط في المركز السادس، علماً بأن هذا هو الفوز الثاني للفريق الأحمر في الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة.

في المقابل، توقف رصيد بورنموث، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة مقابل 3 تعادلات، دون أن يحقق أي فوز حتى الآن، عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

التعادل السلبي حسم مواجهة ليدز وكريستال بالاس (د.ب.أ)

كما حافظ ليدز يونايتد على سجله خالياً من الهزائم في الموسم الحالي بـ«البريميرليغ»، هذا الموسم، عقب تعادله من دون أهداف مع ضيفه كريستال بالاس.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك طوال الـ90، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم على مدار شوطي المباراة، ليكتفي كل نادٍ بالحصول على نقطة وحيدة فقط.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليدز، الذي حقق تعادله الثالث في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين، إلى 9 نقاط في المركز الخامس، في حين رفع كريستال بالاس، الذي حقق تعادله الأول مقابل فوز وحيد و3 هزائم، إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

ومن المقرر أن تتوقف البطولة لمدة 3 أسابيع بسبب مباريات الأجندة الدولية المقبلة.