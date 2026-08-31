ليفربول يراهن على باركولا لدعم «مشروع إيراولا»

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين تعاقده بعقد طويل الأمد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادماً من باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، ليصبح أحدث إضافة بارزة إلى خط هجوم الفريق.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً انضم في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار).

وقال باركولا لموقع ليفربول الرسمي: «لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً، لكنني سعيد للغاية اليوم لأنني أصبحت لاعباً في ليفربول. كل ما أريده الآن هو النزول إلى أرض الملعب واللعب مع الفريق».

ويعد باركولا، خريج أكاديمية «أولمبيك ليون»، من أبرز المواهب الهجومية في كرة القدم الفرنسية، وكان ضمن تشكيلة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم هذا العام، ويتميز بسرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان في عام 2023 في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو (52 مليون دولار).

وخلال مسيرته مع النادي الباريسي خاض 152 مباراة، سجل خلالها 39 هدفاً وقدم 37 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بلقبين متتاليين في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، إضافة إلى لقبين في كأس فرنسا.

وكان يتبقى عامان في عقد باركولا مع باريس سان جيرمان، لكنه واجه منافسة قوية على مكان في التشكيلة الأساسية ضمن خط هجوم يضم عثمان ديمبيلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديزيري دوي، وفيران توريس.

وأضاف باركولا: «آمل أن أحقق إنجازات كبيرة للغاية. وفي مقدمة أهدافي الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؛ فهو أحد أكبر أحلامي على الإطلاق».

كما عزز ليفربول صفوفه في عهد مدربه الجديد أندوني إيراولا بالتعاقد مع المدافع رونالد أراوخو القادم من أوروجواي على سبيل الإعارة، إلى جانب المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه، والمهاجم الإسباني فيكتور مونيوز.

وتضم الخيارات الهجومية للفريق ألكسندر إيزاك، صاحب الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية، إلى جانب هوغو إيكيتيكي، وكودي خاكبو، وريو نجوموها، ومونيوز.

وأنهى النادي المنتمي إلى مرسيسايد الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم إنفاقه نحو 400 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات الجديدة.

وكان ليفربول قد أنهى مشواره مع المدرب أرني سلوت، وعيّن إيراولا، المدرب السابق لبورنموث، في محاولة لاستعادة بريقه والمنافسة على الألقاب.

وتعادل الفريق 2-2 مع نوتنغهام فورست مطلع الأسبوع الحالي، وسيحل ضيفاً على إبسويتش تاون يوم الجمعة.