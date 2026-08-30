فليك: يامال بدأ يستعيد «مستواه المعهود» مع برشلونة

أشار المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك إلى أن النجم الشاب لامين يامال بدأ يستعيد «مستواه المعهود»، وذلك قبل مواجهة رايو فايكانو ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين.

وعانى اللاعب البالغ 19 عاماً في المباراة الأولى لبرشلونة هذا الموسم أمام إلتشي، لكنه قدّم أداء أفضل أمام أتلتيك بلباو في المباراة الثانية، رغم عدم تسجيله أي هدف.

وقال فليك إن بطل العالم مع إسبانيا بدأ يعود إلى أفضل مستوياته، وهو المستوى الذي لم يبلغه منذ تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في أبريل (نيسان).

وعاد الجناح الشاب للمشاركة في كأس العالم، لكن رغم نجاح إسبانيا في البطولة، ظل تأثيره الفردي محدوداً.

وقال فليك للصحافيين، الأحد: «أعلم أن الجميع قلقون بشأن لامين، كيف هو وما وضعه. وبالطبع، إذا نظرتم إلى حالته، فقد خاض كأس العالم بعد إصابة كبيرة».

وأضاف: «عاد الآن بعد عطلة استمرت ثلاثة أسابيع... وربما لم تكن المباراة الأولى أفضل مبارياته. لكنني قلت إنني كنت سعيداً جداً ببدئه المباراة، وقد عمل من أجل الفريق».

هانزي فليك (إ.ب.أ)

وظهر يامال بمستوى مخيّب في الشوط الأول أمام بلباو الخميس، لكنه رفع من أدائه بعد الاستراحة.

وتابع فليك: «لعب 90 دقيقة أمام بلباو. وفي الوقت الحالي، من الجيد له أيضاً أن يقضي 90 دقيقة كاملة على أرض الملعب. رأيناه في بعض اللقطات عند هذا المستوى العالي فعلاً. وربما لم تتمكنوا من رؤية ذلك في الحصة التدريبية اليوم، لكنني رأيته وكان الأمر ممتازاً».

وأكمل: «الجميع يحب لامين، وهو يسير في الطريق الصحيح. وعلينا أن ندعمه، ونحن نفعل ذلك».

وبدا يامال في مزاج سيئ بعد مباراة إلتشي، لكنه ظهر أكثر سعادة خلال التدريبات قبل مواجهة رايو فايكانو.

وقال فليك: «بالطبع من الجيد دائماً أن ترى اللاعبين يبتسمون، لكن ليس كل يوم يشبه الآخر. حتى أنا لا أبتسم كل يوم، هذا أمر طبيعي».

وفاز برشلونة في أول مباراتين له هذا الموسم مع اعتماد البرازيلي رافينيا رأس حربة مؤقتاً، بعدما فشل حامل اللقب في التعاقد مع هدفه الرئيسي الأرجنتيني خوليان ألفاريس من أتلتيكو مدريد.

وقال فليك: «بالطبع أنا سعيد بفريقي، وديكو يعمل على تعزيز التشكيلة. لا نشعر بأي ضغط».

وكرر المدرب الألماني أنه راضٍ عن اللاعبين المتاحين لديه، حتى إذا لم ينجح برشلونة في ضم مهاجم جديد.