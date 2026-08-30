توتنهام على أعتاب التعاقد مع السنغالي نداي

توصل نادي توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق للتعاقد مع السنغالي إليمان نداي، مهاجم إيفرتون، وفقاً لما أكدته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم (الأحد).

ومن المنتظر أن ينتقل البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام إلى صفوف إيفرتون، ناديه السابق، في صفقة منفصلة.

ويسعى توتنهام إلى تعزيز خياراته الهجومية قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية بعد غد (الثلاثاء)؛ حيث قد يصبح نداي أحدث صفقات الفريق بعد التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي: البرازيلي سافيو، والمصري عمر مرموش، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحاول إيفرتون الإبقاء على نداي الذي خاض 90 دقيقة خلال التعادل 1-1 مع بورنموث، أمس (السبت)، ولكنه رفض عروضاً عدة لتجديد عقده خلال العام الماضي.

وانضم نداي، البالغ من العمر 26 عاماً، إلى إيفرتون في 2024 قادماً من مرسيليا، بعد فترة قصيرة قضاها مع النادي الفرنسي، وسجل 17 هدفاً خلال 73 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

وفي حال إتمام الصفقة، قد يكون ريتشارليسون هو البديل؛ إذ يبدي إيفرتون اهتماماً بإعادة اللاعب البرازيلي إلى صفوفه بعد فترة ناجحة قضاها مع النادي على مدار 4 مواسم.

ورحل ريتشارليسون عن إيفرتون في 2022 لينضم إلى توتنهام، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ولكنه عانى من فترة صعبة مع الفريق اللندني.

وكشف مدرب توتنهام روبرتو دي تشيربي أن اللاعب البرازيلي الذي يتبقى في عقده مع توتنهام عام واحد، خرج من قائمة المباراة التي خسرها الفريق بهدفين دون رد أمام نيوكاسل يونايتد، أمس (السبت)، بعدما طلب الرحيل «مرات كثيرة».

وقال دي تشيربي «ريتشـارليسون، لا أعرف. لقد قال مرات كثيرة إنه يريد الرحيل. إذا كانوا يريدون الرحيل، فعليهم تقديم الحل، والحل المالي للنادي، ويمكنهم حينها الرحيل، ونحن سنجد لاعبين آخرين».