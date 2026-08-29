إيراولا: رغم غياب الانتصارات... أنا متفائل!

لا يزال أندوني إيراولا ينتظر انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كمدرب لليفربول، لكنه رأى ما يكفي في التعادل 2 - 2، السبت، مع نوتنغهام فورست لتعزيز إيمانه بأن أسس فريقه بشكله الجديد بدأت تتشكل.
وتعاقد ليفربول مع مدرب بورنموث السابق، هذا الصيف، لإحياء فريق تعرض لانتكاسة بعد فشله في الدفاع عن لقبه الموسم الماضي، حين تراجع ليفربول من بطل عام 2025 إلى المركز الخامس رغم إنفاقه مبلغاً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 446 مليون جنيه إسترليني على ضم لاعبين جدد.
وتتمثل مهمته في إعادة ليفربول إلى قمة الكرة الإنجليزية، وإعادة الشدة والحماس التي جعلت ملعب أنفيلد في فترة من الفترات أحد أكثر الملاعب رعباً للمنافسين في أوروبا.
ولم تكن استراتيجية إيراولا هي الحذر؛ إذ يريد المدرب الإسباني من فريقه المبادرة بالهجوم، واللعب بإيقاع سريع، والضغط المتواصل، وهو أسلوب من المتوقع أن يلقى قبولاً لدى الجماهير التي قضت سنوات في مشاهدة كرة قدم تتسم بالقوة والنجاعة والحدة والإيقاع السريع مع يورغن كلوب قبل النهج الأكثر توازناً خلال فترة المدرب آرني سلوت التي استمرت عامين.
ومع ذلك، لا تزال مرحلة الانتقال مستمرة، وجاء هدف فورست الأول عبر دان ندوي من هجمة مرتدة مباشرة، بينما شعر إيراولا بالإحباط إزاء فترات طويلة من الإيقاع البطيء في الشوط الأول.
وقال إيراولا: «أعتقد أننا تحسنا كثيراً في الشوط الثاني. كنا أكثر حماساً بكثير، وأسرع بالكرة، مع شعور أكبر بأهمية الوقت. لكن هذا ليس كافياً للفوز بالمباراة، وأعتقد أنه يتعين علينا إلقاء اللوم على الشوط الأول الذي قدمناه».
وكان التحسن بعد الاستراحة واضحاً، وأدرك ألكسندر إيزاك التعادل بعد وقت قصير من مرور ساعة من اللعب، قبل أن يحرز الوافد الجديد فيكتور مونيوز هدف التعادل المتأخر.
وقبل 6 أيام، كان اللاعب الإسباني الشاب قد حصل على ركلة جزاء حاسمة في الوقت بدل الضائع حسمت التعادل 2 - 2 مع نيوكاسل في افتتاح المشوار في الموسم.
وقال إيراولا: «أعتقد أن فيكتور كان ممتازاً في المباراتين. لم يكن كل شيء مثالياً، لكنه واصل المحاولة طوال الوقت، وواصل الهجوم مراراً وتكراراً. يعجبني هذا الأسلوب كثيراً من لاعبي الأجنحة».
وأضاف: «شكل خطورة مستمرة، كما ساعدنا كثيراً على المستوى الدفاعي».
يكمن القلق لدى إيراولا في ميل ليفربول للبدء بإيقاع بطيء، وهو نهج انتقل معه من الموسم الماضي، ورغم أنه شعر بالتفاؤل تجاه الشخصية التي أظهرها الفريق بالعودة من التأخر للمباراة الثانية على التوالي، فإنه يعتقد أن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة الأداء من دون كرة.
وقال: «في الشوط الأول كنا سلبيين من دون كرة، وتركنا مساحات كبيرة، وتراجعنا بعض الشيء. وعندما رفعنا حدة الأداء، فزنا بمزيد من المواجهات الثنائية، وبدأنا نجهز الهجمات بشكل أسرع، ونهاجم بصورة أفضل. هذا النقص في الحماس والحدة من دون كرة أضر بنا كثيراً».
ورغم البداية الخالية من الانتصارات، لا يوجد قلق كبير في أنفيلد؛ إذ أشار إيراولا إلى أن التغيير التكتيكي سيستغرق وقتاً، ولم يكن من المتوقع أن يتم تطبيق اللعب بإيقاع أسرع بين عشية وضحاها.
كما أن التعزيزات في طريقها للفريق؛ إذ حسم ليفربول اتفاقاً للتعاقد مع جناح منتخب فرنسا برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، وفق تقارير إعلامية بريطانية، حيث يُنظر إلى سرعة اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً وانطلاقاته المباشرة بوصفها تناسب تماماً أسلوب إيراولا في الهجوم.
وفي الوقت الحالي، يظل ليفربول عالقاً بين الوعود والتقدم، إذ تزداد المتعة في أدائه، لكن الانتصارات لم تأتِ بعد.
وقال إيراولا: «صحيح أننا عدنا في النتيجة مرتين بعدما كنا متأخرين، لكن في النهاية ما يصنع الفارق هو الانتصارات والنقاط الثلاث».
وأضاف: «أعجبني ما قدمناه في الشوط الثاني، واستطعنا استكمال العودة في النتيجة، لكن الخروج بنقطة واحدة يتركك في حالة من الإحباط».