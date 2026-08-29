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الاتحاد القبرصي يطالب برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا»

الاتحاد القبرصي يطالب برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا» (الاتحاد القبرصي)
الاتحاد القبرصي يطالب برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا» (الاتحاد القبرصي)
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الاتحاد القبرصي يطالب برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا»

الاتحاد القبرصي يطالب برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا» (الاتحاد القبرصي)
الاتحاد القبرصي يطالب برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا» (الاتحاد القبرصي)

أكد الاتحاد القبرصي لكرة القدم مشاركته الفاعلة في العمليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما فعل خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في 30 يوليو (تموز) 2026.

وفي ذلك الاجتماع رفض «يويفا» واتحاداته الوطنية الـ55 بالإجماع وبشكل قاطع مقترح «فيفا» نقل حصص ملكية في كأس العالم ومسابقات أخرى تابعة للاتحاد الدولي إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضح الاتحاد القبرصي أنه لا يزال متمسكاً بقوة بالموقف المشترك لـ«يويفا»، كما أعلن تأييده للموقف المشترك الجديد الذي جرى الاتفاق عليه بالإجماع، الخميس 27 أغسطس (آب) في موناكو، بين ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في اللجنة التنفيذية لـ«يويفا»، والأعضاء الأوروبيين في مجلس «فيفا»، ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء في «يويفا».

وأضاف الاتحاد القبرصي: «في ضوء التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وفي ظل الظروف الراهنة، نعتبر أن الشروط الضرورية لاستمرار رئيس (فيفا) في ممارسة مهامه لم تعد قائمة».

وأكد أن العلاقة الأساسية القائمة على الثقة، والمسؤولية الجماعية بين قيادة «فيفا»، والاتحادات القارية، ومجلس «فيفا»، والاتحادات الوطنية الأعضاء؛ كلها تعرضت لتآكل كبير.

وشدد الاتحاد القبرصي على أن القرارات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة ستكون حاسمة، ويجب أن تستند حصراً إلى مصالح كرة القدم، وحمايتها، مع الحفاظ على وحدتها، ومصداقيتها، ونزاهتها المؤسسية.

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لياو يترك ميلان للانضمام إلى غلاطة سراي

الدولي البرتغالي رافايل لياو إلى غلاطة سراي (إ.ب.أ)
الدولي البرتغالي رافايل لياو إلى غلاطة سراي (إ.ب.أ)
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لياو يترك ميلان للانضمام إلى غلاطة سراي

الدولي البرتغالي رافايل لياو إلى غلاطة سراي (إ.ب.أ)
الدولي البرتغالي رافايل لياو إلى غلاطة سراي (إ.ب.أ)

أعلن الدولي البرتغالي رافايل لياو، مساء الجمعة، بعد فوز ميلان على ضيفه فينيسيا 2-0 في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أنه سيغادر ناديه ميلان الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2019 للانضمام إلى غلاطة سراي التركي.

وقال لياو في منطقة التصريحات، حسبما نقلت عنه الصحافة الإيطالية: «إنها لحظة صعبة، لقد ودّعت زملائي في الفريق بعد سبعة أعوام، وحان الوقت لأقول وداعاً».

وأضاف المهاجم الذي نشأ مع سبورتنغ البرتغالي ولعب مع ليل الفرنسي (2018-2019) قبل انتقاله إلى إيطاليا: «سأبقى بالتأكيد في تاريخ النادي بفضل كل ما قدمته. الحب الذي أحمله لميلان لن يفارقني أبداً، وسأواصل متابعته دائماً حتى من بعيد».

بدوره، كتب النادي التركي في حسابه الرسمي، السبت: «بدأت المفاوضات الرسمية مع اللاعب وناديه إيه سي ميلان بشأن انتقال لاعب كرة القدم المحترف رافايل ألكسندر دا كونسيساو ليون».

ووفقاً للصحافة المتخصصة، سيدفع غلاطة سراي ما يصل إلى 45 مليون يورو (نحو 52 مليون دولار) للتعاقد مع المهاجم البالغ 27 عاماً، والذي سيوقّع عقداً يمتد حتى عام 2030 مع النادي التركي.

وسجّل لياو بقميص «روسّونيري» 80 هدفاً في 291 مباراة بمختلف المسابقات، وأحرز لقب الدوري الإيطالي (2022) وكأس السوبر المحلية (2024). لكنه يترك لدى المشجعين وإدارة النادي انطباعاً متبايناً، لا سيما خلال الموسمين الأخيرين، بسبب ضعف التزامه داخل الملعب وتراجع مردوده الهجومي (9 أهداف في الدوري خلال موسم 2026).

وكان ميلان، المتصدر المؤقت للدوري الإيطالي برصيد ست نقاط، قد تعاقد مع البرتغالي الآخر غونزالو راموس لتعويض لياو. وسجّل اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي حيث لعب احتياطياً، الذي ضمه ميلان مقابل 74 مليون يورو في صفقة قياسية للنادي، هدفه الأول مع الفريق مساء الجمعة.

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الرياضة رياضة عالمية

نوريس باقِ مع ماكلارين حتى 2030

بطل العالم الحالي للفورمولا 1 لاندو نوريس باقِ مع ماكلارين (د.ب.أ)
بطل العالم الحالي للفورمولا 1 لاندو نوريس باقِ مع ماكلارين (د.ب.أ)
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نوريس باقِ مع ماكلارين حتى 2030

بطل العالم الحالي للفورمولا 1 لاندو نوريس باقِ مع ماكلارين (د.ب.أ)
بطل العالم الحالي للفورمولا 1 لاندو نوريس باقِ مع ماكلارين (د.ب.أ)

مدّد بطل العالم الحالي للفورمولا 1، لاندو نوريس، ارتباطه مع فريق ماكلارين بعد توقيعه عقداً جديداً سيبقيه مع الفريق حتى عام 2030.

ويأتي الاتفاق الجديد بعد أقل من أسبوع على تحقيق نوريس فوزين متتاليين إثر انتصاره في جائزة هولندا الكبرى، ما أعاد إحياء آماله في الدفاع بنجاح عن لقبه العالمي.

ويتضمن العقد خياراً لتمديده لعدة أعوام إضافية بعد 2030، حسب ما أعلنته ماكلارين السبت.

وفي الموسم الماضي، أهدى نوريس (26 عاماً) ماكلارين أول لقب في بطولة السائقين منذ أن أحرزه مواطنه لويس هاميلتون عام 2008.

وانضم نوريس إلى برنامج الناشئين في ماكلارين عندما كان في السابعة عشرة من عمره، قبل أن يسجل ظهوره الأول في الفورمولا واحد بعد عامين في 2019.

وقال نوريس في بيان للفريق: «ماكلارين هو بيتي، وأنا سعيد جداً بتوقيع عقد جديد يُبقيني مع الفريق حتى عام 2030 على الأقل».

وتابع: «عندما بدأت هذه الرحلة قبل تسع سنوات، كنت واضحاً بشأن الأهداف التي أردت تحقيقها: إعادة ماكلارين إلى المقدمة والفوز بالبطولات».

وأردف: «لقد حققنا هذا الهدف، لكننا نريد المزيد، نريد مواصلة الانتصارات، ونعرف أننا فريق قادر على تحقيق ذلك».

ويحتل نوريس المركز الرابع في ترتيب بطولة العالم لهذا العام، متأخراً بفارق 83 نقطة عن سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، مع تبقي 11 سباقاً على نهاية الموسم.

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موناكو ترسم خطة إزاحة إنفانتينو… 3 خطوات أوروبية ومعركة قد تمتد إلى مارس

اجتماعات قيادات «يويفا» في موناكو على هامش قرعة المسابقات الأوروبية (رويترز)
اجتماعات قيادات «يويفا» في موناكو على هامش قرعة المسابقات الأوروبية (رويترز)
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موناكو ترسم خطة إزاحة إنفانتينو… 3 خطوات أوروبية ومعركة قد تمتد إلى مارس

اجتماعات قيادات «يويفا» في موناكو على هامش قرعة المسابقات الأوروبية (رويترز)
اجتماعات قيادات «يويفا» في موناكو على هامش قرعة المسابقات الأوروبية (رويترز)

خرجت اجتماعات قيادات كرة القدم الأوروبية في موناكو بموقف أكثر وضوحاً تجاه مستقبل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسط توجه داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للعمل على إنهاء رئاسته، بالتوازي مع البحث عن مرشح لمنافسته في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، والدفع نحو إصلاحات في حوكمة «فيفا».

وبحسب شبكة «The Athletic»، شهدت موناكو اجتماع الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في «يويفا»، إلى جانب الأعضاء الأوروبيين في مجلس «فيفا»، فيما أظهرت محادثات مع عدد من المسؤولين الحاضرين أن إنفانتينو بات يواجه موقفاً أوروبياً شديد الصعوبة، إذ كان من النادر العثور على مسؤول لا يملك موقفاً من القضية التي ينظر إليها البعض على أنها معركة على مستقبل إدارة كرة القدم العالمية.

وتزامن الاجتماع مع تصعيد قانوني من «يويفا»، بعدما تقدم بطلب للكشف عن وثائق واتصالات تمهيداً لاحتمال إطلاق إجراءات جنائية ضد إنفانتينو في سويسرا، وهي خطوة رفعت مستوى المواجهة بعد أيام من الضغوط السياسية التي مارستها الاتحادات الأوروبية.

وتباينت تقديرات المسؤولين في موناكو بشأن قدرة إنفانتينو على البقاء حتى موعد الانتخابات. ويعتقد بعضهم أن الضغوط المتصاعدة قد تدفعه إلى الرحيل قبل مارس، بينما يرى آخرون أن رئيس «فيفا» لن يتنحى، وسيخوض المواجهة حتى النهاية.

وقالت لورا مكاليستر، نائبة رئيس «يويفا»، إن الأوروبيين لم يتوقعوا أن تحسم مواجهة واحدة المعركة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد سلسلة من التحركات الجديدة.

وأضافت: «لم نتوقع أن يرحل رئيس (فيفا) بهدوء، إذ لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك سيحدث، لكن هذا لا يثنينا عن استراتيجيتنا التي تستهدف تغيير النظام، لأن هذه لحظة كبيرة في كرة القدم».

وكشفت الاجتماعات عن استراتيجية من ثلاث مراحل يتحرك من خلالها «يويفا»، بالتنسيق مع اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتتمثل المرحلة الأولى في زيادة الضغوط على إنفانتينو، وإضعاف موقفه، فيما تركز الثانية على إيجاد مرشح مناسب لمنافسته، على أن تتجه الثالثة نحو إصلاحات في حوكمة «فيفا».

ويبرز الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس «كونكاكاف»، باعتباره أحد أبرز الأسماء المحتملة لخوض الانتخابات أمام إنفانتينو، مع إغلاق باب الترشيحات في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلا أن «يويفا» لا يريد حصر تحركه في اختيار اسم منافس فقط.

وأكدت مكاليستر أن تقديم مرشح دون مشروع أوسع للإصلاح لن يكون كافياً، وقالت إنه «لا جدوى من وجود مرشح لمواجهة جياني إنفانتينو ما لم يكن ذلك المرشح جزءاً من أجندة إصلاح تستطيع تغيير الحوكمة والثقافة في كرة القدم على المستوى العالمي».

وفي المقابل، يرى مراقبون محايدون في موناكو أن تأخر ظهور المرشح المنافس قد يصب في مصلحة إنفانتينو، خصوصاً أن الموقف الأوروبي لا يعكس حتى الآن موقف جميع الاتحادات القارية.

وأقرت مكاليستر بوجود انقسام على المستوى العالمي، وقالت: «ليس الجميع في الجانب نفسه، لدينا انقسامات في كرة القدم العالمية». ولم يطالب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) ولا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برحيل إنفانتينو، فيما لا يزال «كونكاكاف» يشهد تبايناً في المواقف.

وحضر رئيس «يويفا» ألكسندر تسيفرين اجتماعات موناكو، إلى جانب ديبي هيويت رئيسة الاتحاد الإنجليزي، وساندور تشاني رئيس الاتحاد المجري، وهما يشغلان أيضاً منصبي نائب رئيس «فيفا». وكان تشاني قد بعث برسالة إلى إنفانتينو أبلغه فيها بسحب دعمه.

ورغم المواجهة بين «يويفا» و«فيفا»، سيواصل تسيفرين وهيويت أداء مهامهما في مجلس الاتحاد الدولي، والحصول على مستحقاتهما السنوية البالغة 300 ألف دولار لكل منهما. وأكد «يويفا» أن تسيفرين سيواصل القيام بواجباته في مجلس «فيفا» بما يخدم مصالح كرة القدم.

أما مسؤولو الأندية الأوروبية الكبرى الذين حضروا قرعات مسابقات «يويفا»، فكان الانطباع أنهم سيميلون إلى الوقوف خلف الاتحاد الأوروبي في المواجهة، مع وجود حسابات مختلفة ترتبط بالعلاقة المالية مع «فيفا»، والاستفادة من مسابقاته.

وبرز في هذا الجانب موقف ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان ورئيس رابطة الأندية الأوروبية وعضو اللجنة التنفيذية لـ«يويفا»، بعدما سألته شبكة «The Athletic» مباشرة عما إذا كان إنفانتينو لا يزال يحظى بدعمه للاستمرار في رئاسة «فيفا»، إلا أنه تجنب الإجابة، وانتقل للحديث عن باريس سان جيرمان، ودوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم دعمه القوي لاستمرار إنفانتينو في منصبه، في أحد أبرز المواقف المؤيدة له، بينما أظهرت موناكو أن الجبهة الأوروبية باتت تتحرك بصورة واضحة في الاتجاه المعاكس.

ولم تكشف مكاليستر عما سيفعله «يويفا» في حال وصل إنفانتينو إلى انتخابات مارس وفاز بولاية جديدة، وهو احتمال لا يزال قائماً في ظل عدم وجود موقف عالمي موحد ضده.

إلا أن اجتماعات موناكو أظهرت أن التحرك الأوروبي تجاوز مرحلة الاعتراض على قرارات رئيس «فيفا». فبعد التهديد بالمقاطعة، والتصعيد القانوني، انتقل التركيز إلى إيجاد منافس انتخابي، وربط عملية تغيير الرئيس بإصلاح أوسع للاتحاد الدولي، في معركة قد لا تحسم قبل انتخابات مارس المقبل.

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