الاتحاد القبرصي يطالب برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا»

أكد الاتحاد القبرصي لكرة القدم مشاركته الفاعلة في العمليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما فعل خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في 30 يوليو (تموز) 2026.

وفي ذلك الاجتماع رفض «يويفا» واتحاداته الوطنية الـ55 بالإجماع وبشكل قاطع مقترح «فيفا» نقل حصص ملكية في كأس العالم ومسابقات أخرى تابعة للاتحاد الدولي إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضح الاتحاد القبرصي أنه لا يزال متمسكاً بقوة بالموقف المشترك لـ«يويفا»، كما أعلن تأييده للموقف المشترك الجديد الذي جرى الاتفاق عليه بالإجماع، الخميس 27 أغسطس (آب) في موناكو، بين ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في اللجنة التنفيذية لـ«يويفا»، والأعضاء الأوروبيين في مجلس «فيفا»، ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء في «يويفا».

وأضاف الاتحاد القبرصي: «في ضوء التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وفي ظل الظروف الراهنة، نعتبر أن الشروط الضرورية لاستمرار رئيس (فيفا) في ممارسة مهامه لم تعد قائمة».

وأكد أن العلاقة الأساسية القائمة على الثقة، والمسؤولية الجماعية بين قيادة «فيفا»، والاتحادات القارية، ومجلس «فيفا»، والاتحادات الوطنية الأعضاء؛ كلها تعرضت لتآكل كبير.

وشدد الاتحاد القبرصي على أن القرارات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة ستكون حاسمة، ويجب أن تستند حصراً إلى مصالح كرة القدم، وحمايتها، مع الحفاظ على وحدتها، ومصداقيتها، ونزاهتها المؤسسية.