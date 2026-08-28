العداء الألماني أنساه يرفض قرار إيقافه بسبب المنشطات

رفض العداء الألماني أوين أنساه، بطل أوروبا في سباق 200 متر، العقوبة المقترحة بإيقافه أربع سنوات من جانب الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، وطلب بدء إجراءات تأديبية أمام محكمة التحكيم الرياضي الألمانية.

وذكرت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، الجمعة، أنها لا تستطيع التعليق على مزيد من تفاصيل القضية، خاصة الجدول الزمني للإجراءات، موضحة أن تنظيمها يقع على عاتق محكمة التحكيم الرياضي.

وأوصت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات هذا الشهر، بإيقاف أنساه أربع سنوات بسبب مخالفة محتملة لقواعد مكافحة المنشطات، واتهمته برفض تقديم عينة خلال اختبار للكشف عن المنشطات.

وأوضح أنساه، في بيان للاتحاد الألماني لألعاب القوى، أنه كان يستعد للسفر لخوض منافسات لقاء الدوري الذهبي في موناكو يوم 9 يوليو (تموز) عندما وصل مسؤول فحص المنشطات خارج الفترة الزمنية التي حددها لإجراء الاختبار. وأضاف أنه كان متأخراً ولم يتمكن من تقديم العينة في مثل هذا الوقت القصير، خاصة أنه دخل إلى المرحاض قبل وصول المسؤول.

وأكد العداء الألماني أنه خضع في اليوم التالي، 10 يوليو، لاختبار من جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) داخل إطار المنافسات في موناكو، ثم خضع لاختبار آخر من جانب الوكالة الألمانية بعدها بأيام.

وكانت هناك مهلة 20 يوماً أمام أنساه، لقبول نتائج الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، أو طلب بدء إجراءات تأديبية أمام محكمة التحكيم الرياضي الألمانية، وهو الخيار الذي قرر اللجوء إليه.