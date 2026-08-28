الأميركية راسل: إنجاز دوس سانتوس أسهم في تحطيمي الرقم العالمي

أكدت الأميركية ماساي راسل أن الرقم القياسي العالمي الذي سجله البرازيلي أليسون دوس سانتوس في سباق «400 متر حواجز» منحها دفعة إضافية لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في سباق «100 متر حواجز»، خلال لقاء زيوريخ ضمن منافسات الدوري الألماسي لألعاب القوى.

وسجلت البطلة الأولمبية راسل 12.09 ثانية الخميس، لتحطم الرقم القياسي العالمي السابق بفارق 0.03 ثانية.

وقالت راسل: «عندما سمعت أن أليسون دوس سانتوس حطّم الرقم القياسي العالمي، تأكدت من أن المضمار كان سريعاً للغاية. كان مصدر إلهام كبير بالنسبة لي».

وأضافت: «انطلقت بشكل جيد للغاية، ومع اقترابي من خط النهاية، قلت لنفسي عليّ أن أعبر خط النهاية وأرى ما سيحدث، وعندما رأيت أنني أنهيت السباق في 12.09 ثانية شعرت بسعادة غامرة».

وخطف دوس سانتوس، بطل العالم عام 2022، الأضواء، بعدما تفوق على أسطورة ألعاب القوى النرويجي كارستن فارهولم وسجل 45.80 ثانية في سباق «400 متر حواجز»، محطماً الرقم القياسي العالمي الذي سجله فارهولم خلال أولمبياد طوكيو 2020 بفارق 0.14 ثانية.

وقال دوس سانتوس: «كانت ليلة رائعة بالنسبة إليّ ولكل من جاء لمشاهدة السباق، وكذلك لكل من تابع من المنزل. أتمنى أن تكون البرازيل قد توقفت لمشاهدة هذا الإنجاز».