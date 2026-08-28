فليك: رودري اللاعب المثالي لبرشلونة

أشاد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، بالوافد الجديد رودري، نجم خط وسط منتخب إسبانيا، واصفاً إياه بأنه «اللاعب المثالي» للفريق، وذلك بعد مشاركته الأولى بقميص النادي الكاتالوني خلال الفوز على أتلتيك بلباو 2-0 مساء الخميس في الدوري الإسباني.

وانضم رودري إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مقابل 60 مليون يورو، وشارك من على مقاعد البدلاء في آخر نصف ساعة من المباراة، وسط استقبال حار من الجماهير.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الجميع سعيد بوجوده معنا، إنه اللاعب المثالي لنا، فيما يتعلق بفلسفتنا وبأسلوب كرة القدم الذي نريد تقديمه».

كما أبدى فليك رضاه عن أداء مارك بيرنال، موضحاً: «يجب أن أقول أيضاً إن بيرنال لعب بشكل جيد خلال الدقائق التي شارك فيها، ولذلك أنا سعيد. بيدري وبيرنال... إنهما يقدمان عملاً رائعاً أيضاً».

وسجل رافينيا وفيرمين لوبيز هدفي برشلونة، بواقع هدف في كل شوط، ليحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي ويحصد ست نقاط من أول مباراتين له في الدوري.

كما أشاد فليك بالمدافع الشاب تشافي إسبارت، الذي شارك أساسياً للمباراة الثانية على التوالي في مركز الظهير الأيسر، مؤكداً هدوءه أثناء اللعب وقدراته الفنية، إلى جانب امتلاكه إمكانات كبيرة لمزيد من التطور.