شوط تاريخي بين ألمانيا وإيطاليا يستمر 89 دقيقة

شهدت مباراة ودية بين منتخبَي ألمانيا وإيطاليا، استعداداً لبطولة أوروبا للرجال في الكرة الطائرة، حدثاً استثنائياً بعدما امتد الشوط الأول إلى 89 دقيقة كاملة، وانتهى بفوز ألمانيا 66 - 64، الأربعاء.
وخلال الشوط الماراثوني، أنقذ المنتخب الألماني 28 فرصة حسم للإيطاليين، قبل أن ينجح توبياس براند في استغلال فرصة الحسم الـ15 لألمانيا، مانحاً منتخب بلاده التقدم 1 - 0.
وتجاوز الشوط بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأطول شوط في مباراة دولية رسمية، المسجَّل في يونيو (حزيران) الماضي خلال دوري الأمم، عندما استمرَّ شوط الأرجنتين وبولندا 62 دقيقة وانتهى بنتيجة 50 - 48.
واستمرت المباراة بأكملها أكثر من 3.5 ساعة، قبل أن يقلب المنتخب الإيطالي، بطل العالم، النتيجة ويحسم المواجهة في الشوط الفاصل بنتيجة 3 - 2، بواقع 64 - 66 و25 - 22 و23 - 25 و25 - 22 و15 - 12.