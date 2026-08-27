شوط تاريخي بين ألمانيا وإيطاليا يستمر 89 دقيقة

أتلتيكو يرد على لابورتا: فرصة انتقال ألفاريز إلى برشلونة «صفر في المائة»

صعّد أتلتيكو مدريد لهجته تجاه قضية مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مؤكداً رفضه القاطع لفكرة انتقال اللاعب إلى برشلونة، في ظل استمرار الجدل حول مستقبله، والعلاقة المتوترة بين الأطراف المعنية.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، ترى مصادر داخل أتلتيكو أن النادي هو «الضحية الوحيدة» في القضية، معتبراً أن التركيز المتزايد على معاناة اللاعب أدى إلى تجاهل الأضرار الاقتصادية والسمعة التي لحقت بالنادي. وقال المصدر: «يتم تصوير اللاعب على أنه ضحية، لكن الضحية الوحيدة في قضية جوليان هي أتلتيكو».

ويؤكد النادي المدريدي أن فرص بيع ألفاريز إلى برشلونة تبلغ «صفر في المائة»، مشدداً على أن المسألة لم تعد مرتبطة بالمال وإنما بـ«كرامة النادي».

ويرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية، وسط انتقادات لطريقة تعامل وكيل اللاعب والنادي الكاتالوني مع مستقبله.

وأشار المصدر إلى أن أتلتيكو رفض في مارس (آذار) عرضاً لتجديد عقد ألفاريز كان سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، برفع راتبه من 7 إلى 10 ملايين يورو، كما لم تصل إلى مكاتب النادي حتى الآن قيمة الـ150 مليون يورو التي كان يتعين تقديمها قبل 20 يونيو (حزيران) لفتح الباب أمام رحيله، من دون احتساب العمولات.

وفي المقابل، يؤكد أتلتيكو أنه سيواصل دعم ألفاريز، خصوصاً فيما يتعلق بوضعه الصحي، مع إبداء النادي استعداده لوضع خدماته الطبية تحت تصرف اللاعب ومساعدته على العودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق عندما يصبح جاهزاً. ويأتي ذلك بعدما غاب ألفاريز عن مران الفريق أمس بداعي شعوره بوعكة صحية.

ويعتقد النادي أن الفترة الماضية شهدت انتشار «الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق»، معتبراً أن أتلتيكو هو الطرف الذي تحمل تبعات الأزمة.

كما يعتزم النادي تحديث الشكوى التي سبق أن تقدم بها، في ضوء ما يراه محاولات من برشلونة ووكيل اللاعب فرناندو هيدالغو للتأثير على مستقبل المهاجم الأرجنتيني.

وتأتي هذه التطورات بعد تمسك رئيس برشلونة جوان لابورتا برغبة ناديه في التعاقد مع ألفاريز، إذ أكد استمرار اهتمام النادي بالمهاجم، الأمر الذي دفع أتلتيكو إلى إعلان موقف أكثر تشدداً وإغلاق الباب أمام أي مفاوضات مع النادي الكاتالوني.