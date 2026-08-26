رابطة الأندية الأوروبية توسّع عضويتها إلى 850 نادياً

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية انضمام راسينغ سانتاندير الإسباني إلى عضويتها، ليرتفع بذلك عدد الأندية المنضوية تحت مظلتها إلى 850 نادياً. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن انضمام راسينغ سانتاندير، الصاعد حديثاً إلى الدوري الإسباني، يأتي ضمن مرحلة توسع شهدت التحاق عدد من الأندية الأوروبية بالرابطة، من بينها كاستريوتي الألباني، وخرونينغن الهولندي، وكولخيتي خوبي الجورجي، وهال سيتي الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة أن استمرار نمو الرابطة خلال العام الحالي يمثل محطة مهمة، في ظل دورها بصفتها الجهة المخولة بالتمثيل الرسمي للأندية أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا).
وتكتسب المرحلة المقبلة أهمية إضافية في ظل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الاتحادين، والضغوط التي يواجهها رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، إلى جانب احتمالية ظهور بديل لألكسندر تشيفرين في رئاسة «يويفا».
وواصلت الرابطة، برئاسة ناصر الخليفي، توسيع قاعدة أعضائها وتعزيز حضورها في صناعة القرار الكروي الأوروبي، بعدما لعبت خلال السنوات الماضية دوراً بارزاً في مواجهة مشروع دوري السوبر الأوروبي.
وقال الخليفي: «الوصول إلى 850 عضواً يمثل إنجازاً رائعاً جديداً، ويعكس التزامنا المستمر بتمثيل الأندية من جميع الأحجام والأنواع في مختلف أنحاء أوروبا، وتقديم المزايا والخدمات المهمة لها».
وأضاف: «نحن فخورون بأن الرابطة تعمل بشكل إيجابي ووثيق مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن لأعضائنا صوتاً في القرارات التي تشكل مستقبل كرة القدم الأوروبية والدولية، ويسهم في بناء بيئة أفضل للجميع».