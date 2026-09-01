«الدوري الأوروبي»: منع سان جيلواز من استضافة منافسه الإسرائيلي

رفض عمدة إحدى المدن البلجيكية السماح باستضافة نادي هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في مباراة بالدوري الأوروبي، ليلزم فريق يونيون سان جيلواز بإيجاد ملعب بديل.

ومن المقرر أن يستضيف يونيون بطل إسرائيل يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد إجراء قرعة الدوري الأوروبي المكون من 36 فريقاً يوم الجمعة الماضي.

وكان وصيف الدوري البلجيكي يرغب في خوض جميع مبارياته الأربع على أرضه في لوفين، لأن ملعبه في بروكسل لا يستوفي معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاستضافة المباريات القارية.

من جانبه، قال رئيس بلدية لوفين، محمد رضواني، إن المدينة لن تمنح تصريحاً لإقامة المباراة حرصاً على السلامة العامة، حتى إذا أقيمت دون حضور جماهيري، مضيفاً أن قراره يتماشى مع منع منتخبات بلجيكا من مواجهة إسرائيل في لوفين.

وأشار (يويفا)، الثلاثاء، إلى أن المدينة البلجيكية أبلغته بقرارها بشأن مباراة الدوري الأوروبي.

وأضاف (يويفا) أن سانت جيلواز ملزم بإيجاد ملعب بديل، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مكان إقامة المباراة خلال أيام.

ومنذ الحرب بين إسرائيل و«حماس» التي بدأت في أكتوبر، قرر «يويفا» إقامة جميع مباريات الفرق والمنتخبات الإسرائيلية في ملاعب محايدة.

وقد خاض فريق هبوعيل بئر السبع سبع مباريات في المجر ورومانيا ضمن الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.