إثيوبيا تقدّم ملف ترشّحها لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2028

قدمت إثيوبيا رسمياً ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة تسعى من خلالها إلى إعادة البطولة القارية إلى أراضيها للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

وأعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم عبر منصة «إكس» أن البلاد تقدمت رسمياً بملفها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مؤكداً أن الترشيح يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأوضح الاتحاد أن الملف «يلبي جميع المتطلبات، ويؤكد مجدداً أن البلاد مستعدة تماماً لاستضافة أكبر حدث كروي في أفريقيا».

وتُعدّ إثيوبيا، الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، ثاني أكثر دول القارة سكاناً بنحو 130 مليون نسمة، في حين يحتل منتخبها المركز الـ143 من أصل 211 منتخباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعود آخر ظهور للمنتخب الإثيوبي في كأس الأمم الأفريقية إلى نسخة 2021 في الكاميرون، عندما ودَّع المنافسات من الدور الأول.

وسبق لإثيوبيا استضافة البطولة القارية، وكانت المرة الأخيرة عام 1976، في النسخة التي شهدت تتويج المنتخب المغربي باللقب.

لكن الملف الإثيوبي يواجه تحديات عدة، من بينها الاضطرابات المستمرة في إقليمي أمهرة وأوروميا، الأكثر كثافة سكانية في البلاد، إلى جانب مخاوف من تجدد النزاع بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيغراي في شمال البلاد.

وتحتضن العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وتقع على ارتفاع يزيد على 2300 متر فوق سطح البحر؛ ما يجعلها أعلى عاصمة في أفريقيا وواحدة من أعلى العواصم في العالم.

وأقيمت نسخة 2025 من كأس الأمم الأفريقية في المغرب، في حين تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا بشكل مشترك نسخة 2027.

ومن المقرر أن تدخل البطولة نظاماً جديداً ابتداءً من نسخة 2028؛ إذ ستقام كل أربعة أعوام بدلاً من كل عامين، في إطار مواءمة جدولها مع المسابقات الأخرى التابعة لـ«فيفا».

وفي الوقت نفسه، أعربت مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن رغبتها في تقديم ملف مشترك لاستضافة نسخة 2032، حسب اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث.