ألافيس يخطف التعادل من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

تعادل ديبورتيفو ألافيس مع مضيفه رايو فاييكانو 1-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصد رايو فاييكانو نقطته الأولى في الموسم الجديد، بعدما كان قد استهل مشواره بالخسارة أمام مضيفه إشبيلية 1-2 في الجولة الأولى.

في المقابل، رفع ألافيس رصيده إلى أربع نقاط، بعدما افتتح موسمه بانتصار كبير على ضيفه خيتافي 3-صفر.

وتقدم رايو فاييكانو بهدف سجله سيرجيو بيريز في الدقيقة 48، قبل أن ينجح ألافيس في إدراك التعادل قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عن طريق ماريانو دياز، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.