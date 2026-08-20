طرابزون سبور يسقط أمام فرينكفاروش في تصفيات الدوري الأوروبي

خسر طرابزون سبور التركي على أرضه أمام ضيفه فرينكفاروش المجري صفر-1، الخميس، في ذهاب الدور المؤهل إلى مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل كريستوفر زاكارياسين هدف المباراة الوحيد للفريق المجري في الدقيقة 17، فيما أكمل طرابزون سبور اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد شيوكي نوايو في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة الظهور الأول لصلاح بقميص طرابزون سبور على ملعب فريقه منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما شارك بديلاً في التعادل خارج الأرض أمام قاسم باشا في الجولة الأولى من الدوري التركي.

وفي مباراة أخرى، حقق بشكتاش التركي فوزاً كبيراً على ضيفه سبيريس كاوناس الليتواني بثلاثية نظيفة.

وافتتح أوه هيون جيو التسجيل في الدقيقة السادسة، وأضاف مايكل موريلو الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن يختتم أوركون كوكو الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وفي بقية مباريات الذهاب، تغلب أندرلخت البلجيكي على كايرات ألماتي الكازاخي 3-صفر، واكتسح ياجيلونيا البولندي ضيفه سابورتالو الجورجي 4-صفر، وفاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي 1-صفر، فيما حقق ليش بوزنان البولندي فوزاً عريضاً على ثون السويسري 7-صفر.

وتقام مواجهات الإياب الخميس المقبل لحسم المتأهلين إلى مرحلة الدوري.