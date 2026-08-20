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الرياضة رياضة عالمية

طرابزون سبور يسقط أمام فرينكفاروش في تصفيات الدوري الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور خلال المباراة (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور خلال المباراة (رويترز)
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طرابزون سبور يسقط أمام فرينكفاروش في تصفيات الدوري الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور خلال المباراة (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور خلال المباراة (رويترز)

خسر طرابزون سبور التركي على أرضه أمام ضيفه فرينكفاروش المجري صفر-1، الخميس، في ذهاب الدور المؤهل إلى مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل كريستوفر زاكارياسين هدف المباراة الوحيد للفريق المجري في الدقيقة 17، فيما أكمل طرابزون سبور اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد شيوكي نوايو في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة الظهور الأول لصلاح بقميص طرابزون سبور على ملعب فريقه منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما شارك بديلاً في التعادل خارج الأرض أمام قاسم باشا في الجولة الأولى من الدوري التركي.

وفي مباراة أخرى، حقق بشكتاش التركي فوزاً كبيراً على ضيفه سبيريس كاوناس الليتواني بثلاثية نظيفة.

وافتتح أوه هيون جيو التسجيل في الدقيقة السادسة، وأضاف مايكل موريلو الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن يختتم أوركون كوكو الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وفي بقية مباريات الذهاب، تغلب أندرلخت البلجيكي على كايرات ألماتي الكازاخي 3-صفر، واكتسح ياجيلونيا البولندي ضيفه سابورتالو الجورجي 4-صفر، وفاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي 1-صفر، فيما حقق ليش بوزنان البولندي فوزاً عريضاً على ثون السويسري 7-صفر.

وتقام مواجهات الإياب الخميس المقبل لحسم المتأهلين إلى مرحلة الدوري.

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ألافيس يخطف التعادل من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)
سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)
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ألافيس يخطف التعادل من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)
سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)

تعادل ديبورتيفو ألافيس مع مضيفه رايو فاييكانو 1-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصد رايو فاييكانو نقطته الأولى في الموسم الجديد، بعدما كان قد استهل مشواره بالخسارة أمام مضيفه إشبيلية 1-2 في الجولة الأولى.

في المقابل، رفع ألافيس رصيده إلى أربع نقاط، بعدما افتتح موسمه بانتصار كبير على ضيفه خيتافي 3-صفر.

وتقدم رايو فاييكانو بهدف سجله سيرجيو بيريز في الدقيقة 48، قبل أن ينجح ألافيس في إدراك التعادل قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عن طريق ماريانو دياز، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

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الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

وفاة مشجع لسيلتيك بعد وعكة صحية في مباراة دوري الأبطال

سيلتيك ضد لاسك النمساوي في اسكوتلندا (رويترز)
سيلتيك ضد لاسك النمساوي في اسكوتلندا (رويترز)
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وفاة مشجع لسيلتيك بعد وعكة صحية في مباراة دوري الأبطال

سيلتيك ضد لاسك النمساوي في اسكوتلندا (رويترز)
سيلتيك ضد لاسك النمساوي في اسكوتلندا (رويترز)

أعلن نادي سيلتيك الاسكوتلندي، الخميس، وفاة أحد مشجعيه بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره مباراة الفريق أمام لاسك النمساوي، الأربعاء، ضمن الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: «ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة أحد مشجعينا بعد تعرضه لوعكة صحية خلال مباراة الفريق أمس في ملعب سيلتيك بارك. ورغم جهود الطاقم الطبي، توفي في وقت لاحق في المستشفى».

ووجه سيلتيك الشكر إلى فرق الطوارئ وجميع المشجعين الذين ساهموا في التعامل مع الحادث، مشيداً بالجهود التي بُذلت لمحاولة إنقاذ المشجع.

وأكد النادي في ختام بيانه عدم وجود أي شبهة جنائية مرتبطة بالوفاة.

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دوري أبطال أوروبا اسكوتلندا
الرياضة رياضة عالمية

هاردن يجدد عقده مع كافالييرز مقابل 97 مليون دولار

وقّع النجم جيمس هاردن عقداً جديداً مع كليفلاند كافالييرز (رويترز)
وقّع النجم جيمس هاردن عقداً جديداً مع كليفلاند كافالييرز (رويترز)
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هاردن يجدد عقده مع كافالييرز مقابل 97 مليون دولار

وقّع النجم جيمس هاردن عقداً جديداً مع كليفلاند كافالييرز (رويترز)
وقّع النجم جيمس هاردن عقداً جديداً مع كليفلاند كافالييرز (رويترز)

وقّع النجم جيمس هاردن، الخميس، عقداً جديداً لمدة ثلاثة أعوام مع كليفلاند كافالييرز، المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إي)، بقيمة تقارب 97 مليون دولار، وذلك قبل أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ37.

وأعلن وكلاء أعمال هاردن تفاصيل العقد الجديد لشبكة «إي إس بي إن»، ليواصل اللاعب مشواره مع كافالييرز بعدما انضم إلى الفريق في فبراير (شباط) الماضي.

وساهم هاردن في وصول كليفلاند إلى نهائي المنطقة الشرقية، بعدما سجل معدلاً بلغ 19.2 نقطة في المباراة الواحدة.

وبدأ هاردن مسيرته في الدوري الأميركي بعدما اختاره أوكلاهوما سيتي بالترتيب الثالث في «درافت» 2009، قبل أن يعيش أبرز فترات مسيرته بقميص هيوستن روكتس، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2018.

وشارك هاردن، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ37 في 26 أغسطس (آب) الحالي، في مباراة كل النجوم «أول ستار» 11 مرة، كما سبق له الدفاع عن ألوان بروكلين نتس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز ولوس أنجليس كليبرز.

وعلى الصعيد الدولي، توج هاردن، الملقب بـ«ذا بيرد» بسبب لحيته الكثيفة، مع المنتخب الأميركي بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، إضافة إلى لقب بطولة العالم عام 2014.

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