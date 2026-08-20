«لقد عدت»... ألكاراس يعلن عودته قبل دورة أميركا المفتوحة

أعلن الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثاني عالمياً، الخميس، عودته إلى المنافسات بعد غياب عن الملاعب منذ أبريل (نيسان) الماضي بسبب إصابة في المعصم، وذلك قبل نحو 10 أيام من انطلاق دورة أميركا المفتوحة، المقررة بين 30 أغسطس (آب) و13 سبتمبر (أيلول).

وقال ألكاراس، البالغ 23 عاماً، في مقطع فيديو مقتضب نشره عبر حسابه على «إنستغرام»: «لقد عدت».

وكان اللاعب الإسباني قد أعلن انسحابه من دورة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة في نهاية أبريل (نيسان)، بسبب إصابة في معصم يده اليمنى، ليغيب عن المنافسات منذ ذلك الحين.

وتأجلت عودة ألكاراس مجدداً مطلع أغسطس، بعدما أعلن انسحابه من دورة سينسيناتي للماسترز، المقامة حالياً في ولاية أوهايو، التي تشكل تقليدياً إحدى أبرز المحطات التحضيرية لبطولة «فلاشينغ ميدوز»، رابعة وآخر البطولات الأربع الكبرى في الموسم.

ويترقب ألكاراس العودة إلى المنافسات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي تنطلق في 30 أغسطس، وتستمر حتى 13 سبتمبر.