عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة أمام معضلة «الرقم 9»... هل ينجح فليك في تعويض غياب المهاجم؟

برشلونة أمام معضلة «الرقم 9»... هل ينجح فليك في تعويض غياب المهاجم؟
TT
TT

برشلونة أمام معضلة «الرقم 9»... هل ينجح فليك في تعويض غياب المهاجم؟

برشلونة أمام معضلة «الرقم 9»... هل ينجح فليك في تعويض غياب المهاجم؟

يستعد برشلونة، بطل الدوري الإسباني، لبدء حملة الدفاع عن لقبه، وسط تشكيلة قوية عززها خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا إن الفريق الكتالوني لا يزال يواجه ثغرة واضحة في خطه الأمامي، تتمثل في غياب مهاجم صريح من الطراز الأول.

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني الأحد المقبل أمام إلتشي، في وقت لم يحسم فيه النادي حتى الآن ملف التعاقد مع مهاجم جديد؛ مما يفتح الباب أمام احتمال خوض الموسم من دون لاعب يشغل مركز الرقم «9» بشكل دائم.

وكان برشلونة قد فقد خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل إلى شيكاغو فاير الأميركي بعد انتهاء عقده، كما انتقل فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل نحو 50 مليون يورو (42.7 مليون جنيه إسترليني)، بعدما سجل 21 هدفاً في 49 مباراة الموسم الماضي، وكان أحد البدائل أمام ليفاندوفسكي في مركز المهاجم، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

ويضع برشلونة الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، على رأس قائمة اهتماماته لتعويض الرحيل، لكن الصفقة تبدو معقدة في ظل تمسك النادي المدريدي بخدمات اللاعب.

هانزي فليك (د.ب.أ)

وكان ألفاريز قد لمح خلال كأس العالم إلى رغبته في الرحيل، غير أن أتلتيكو أوضح موقفه بصورة حاسمة، خصوصاً مع دخول ريال مدريد أيضاً على خط الاهتمام به. وأكد ميغيل آنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي للنادي، أن ألفاريز ليس للبيع حتى مقابل 200 مليون يورو (نحو 170.8 مليون جنيه إسترليني).

ويبدو أن هذا الموقف دفع برشلونة إلى دراسة خيارات أخرى، في وقت أكد فيه مدربه الألماني هانزي فليك أن النادي «يعرف أنه يتعين عليه القيام بشيء» لمعالجة النقص في مركز المهاجم.

ويملك فليك عدداً من الحلول داخل تشكيلته الحالية، أبرزها النجم الشاب لامين يامال، الذي جربه المدرب في مركز المهاجم الوهمي، لكنه يفضل الإبقاء عليه في الجناح الأيمن، حيث يمثل أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية.

لامين يامال (رويترز)

وسجل يامال 24 هدفاً الموسم الماضي، كما توج مع منتخب إسبانيا بكأس العالم، إلا إن خطورته الأكبر تأتي من الجهة اليمنى، حيث يستطيع مواجهة الظهير مباشرة والدخول إلى العمق وصناعة الفرص.

كما يستطيع داني أولمو اللعب مهاجماً وهمياً، في حين سبق لفليك أن استخدم البرازيلي رافينيا في «مركز مركزي»، بينما يمكن لفيران لوبيز أن يشغل أدواراً متقدمة. ويملك الوافدان أنتوني غوردون وكريم أديمي السرعة والقدرة على الاختراق، لكن أياً منهما لا يمثل مهاجماً صريحاً بالمعنى التقليدي.

وقد يختار فليك حلاً أعلى مرونة يتمثل في الاعتماد على خط هجوم متحرك، يتبادل لاعبوه المراكز باستمرار بدلاً من وجود مهاجم ثابت بين قلبي دفاع المنافس. ورغم أن هذا الأسلوب قد يجعل برشلونة أشد صعوبة في الرقابة، فإن التعاقد مع مهاجم مختص يبقى الخيار المفضل للنادي.

ومن بين الأسماء المطروحة المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس، لاعب آرسنال، الذي ارتبط اسمه ببرشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان آرسنال قد استكشف في وقت سابق إمكانية إدراج غيوكيريس في صفقة تتعلق بألفاريز، لكن تعقد انتقال المهاجم الأرجنتيني قد يدفع برشلونة إلى تحويل اهتمامه نحو الدولي السويدي.

وانضم غيوكيريس إلى آرسنال الصيف الماضي قادماً من سبورتينغ البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 73 مليون يورو (64 مليون جنيه إسترليني) في حد أقصى، وسجل 21 هدفاً في موسمه الأول، الذي توج خلاله الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن برشلونة سيحتاج إلى التزام مالي كبير لإقناع آرسنال بالتخلي عن مهاجمه بعد موسم واحد فقط.

وتضم قائمة الخيارات المطروحة أيضاً الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، والكولومبي لويس سواريز لاعب سبورتينغ، في ظل تحركات إدارة برشلونة لإيجاد حل قبل إغلاق سوق الانتقالات في 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبينما يمتلك فليك مجموعة من الحلول التكتيكية لتغطية الفراغ، فإن غياب مهاجم صريح قد يتحول إلى أحد أبرز تحديات برشلونة خلال الموسم، خصوصاً مع سعي الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

مواضيع
رياضة رياضة إسبانية كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

احتجاجات واسعة للجماهير ضد استخدام تقنية «فار» في ألمانيا

رياضة عالمية تعتزم مجموعات من مشجعي الأندية الألمانية تنظيم احتجاجات واسعة ضد استخدام تقنية «فار» (أ.ب)

احتجاجات واسعة للجماهير ضد استخدام تقنية «فار» في ألمانيا

تعتزم مجموعات من مشجعي الأندية الألمانية تنظيم احتجاجات واسعة ضد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في كرة القدم الاحترافية.

«الشرق الأوسط» (برلين )
رياضة عالمية أولي هونيس (د.ب.أ)
رياضة عالمية

الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ يوجِّه انتقادات لاذعة لإنفانتينو

وجَّه أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني، انتقادات حادة إلى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب تصرفاته.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية جيف بيزوس (أ.ب)
رياضة عالمية

استثمار أم استحواذ... ماذا يخطط بيزوس لليفربول؟

لم يكن دخول الملياردير الأميركي جيف بيزوس إلى ملكية ليفربول مجرد استثمار عابر، رغم الإعلان عنه في البداية بوصفه صفقة لشراء حصة أقلية في النادي الإنجليزي.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية برزت ثلاث شخصيات نسائية في قلب التحركات التي واجهت خطة رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو (الشرق الأوسط)
رياضة عالمية

كيف قادت 3 نساء التمرد على إنفانتينو؟

برزت ثلاث شخصيات نسائية في قلب التحركات التي واجهت خطة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بعدما لعبت كل من نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ائتلاف جماهير كرة القدم يطالب برحيل إنفانتينو... وإجراء إصلاحات جذرية في «فيفا»

دعا تحالف من منظمات مشجعي كرة القدم، الخميس، إلى رحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، عقب فشل مشروعه لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع.

«الشرق الأوسط» (لوزان)
الرياضة رياضة عالمية

إسبانيا تتطلع لتمديد عقد دي لا فوينتي واستضافة نهائي مونديال 2030

لويس دي لا فوينتي (د.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي (د.ب.أ)
TT
TT

إسبانيا تتطلع لتمديد عقد دي لا فوينتي واستضافة نهائي مونديال 2030

لويس دي لا فوينتي (د.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي (د.ب.أ)

أكَّد رافاييل لوسان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن الاتحاد بدأ بالفعل مفاوضات مع لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الأول، لتمديد عقده الحالي، الذي يستمر حتى عام 2028 ثم يمتد حتى عام 2030.

وقال لوسان في مقابلة مع إذاعة «راديو ناسيونال دي إسبانيا»، اليوم الخميس: «أعتقد أن هذا أمر يستحقه لويس، ونحن نعمل عليه بالفعل. عندما توليت رئاسة الاتحاد، كان علينا خلال بضعة أشهر أن نجري تجديداً عادلاً وضرورياً لعقد لويس دي لا فوينتي، الذي قادنا إلى هذا النجاح، إلى جانب جهازه المعاون. لذلك، سنعمل الآن على تمديد عقده الحالي الذي يمتد حتى 2028، ليمتد إلى ما بعد ذلك أو إلى حدود عام 2030، لأنه يجب أن يكون جزءاً من هذه المرحلة».

وأشاد لوسان بالمدرب الإسباني، مؤكداً أن «البساطة وروح العمل» التي يتمتع بها دي لا فوينتي أسهمتا في قيادة المنتخب إلى تحقيق نجاحاته الأخيرة وأبرزها لقب كأس العالم 2026.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة الإسباني: «إنه المدرب الأكثر تتويجاً، وربما يكون كذلك على مستوى جميع فئات كرة القدم الإسبانية. أعتقد أن تواضعه وروح عمله قادانا إلى تحقيق هذا النجاح، إلى جانب مجموعة لا تُنسى من اللاعبين مع هذا المنتخب الإسباني».

كما أعرب رئيس الاتحاد الإسباني عن ثقته في قدرة بلاده على استضافة نهائي كأس العالم 2030، المقرر تنظيمه بشكل مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، موضحاً: «لا معنى لأن تستضيف دولة أخرى نهائي كأس العالم بخلاف إسبانيا».

وأضاف: «إسبانيا لديها كل النية في ذلك، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر، لأننا كما قلت، كنا في الصدارة منذ البداية إلى جانب البرتغال، ونملك 55 في المائة من الثقل في كأس العالم الذي سيقام عام 2030، ولذلك أنتم تعرفون بالفعل ماذا تعني إسبانيا في العالم».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

احتجاجات واسعة للجماهير ضد استخدام تقنية «فار» في ألمانيا

تعتزم مجموعات من مشجعي الأندية الألمانية تنظيم احتجاجات واسعة ضد استخدام تقنية «فار» (أ.ب)
تعتزم مجموعات من مشجعي الأندية الألمانية تنظيم احتجاجات واسعة ضد استخدام تقنية «فار» (أ.ب)
TT
TT

احتجاجات واسعة للجماهير ضد استخدام تقنية «فار» في ألمانيا

تعتزم مجموعات من مشجعي الأندية الألمانية تنظيم احتجاجات واسعة ضد استخدام تقنية «فار» (أ.ب)
تعتزم مجموعات من مشجعي الأندية الألمانية تنظيم احتجاجات واسعة ضد استخدام تقنية «فار» (أ.ب)

تعتزم مجموعات من مشجعي الأندية الألمانية تنظيم احتجاجات واسعة ضد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في كرة القدم الاحترافية، وذلك خلال مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا، حسبما علمت «وكالة الأنباء الألمانية».

ولن يتم استخدام تقنية «فار» خلال مباريات الدور الأول؛ نظراً لأن لوائح كأس ألمانيا تنص تلقائياً على إقامة المباريات على ملاعب أندية الدرجات الأدنى، التي لا تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة لتشغيل نظام المراجعة بالفيديو.

ويبدأ استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد اعتباراً من الدور الثاني لكأس ألمانيا، بعدما كان يبدأ استخدامها في السابق من دور الستة عشر. كما ستستمر الاستعانة بالتقنية في دوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا.

ومن المقرر توسيع مهام تقنية حكم الفيديو المساعد في الموسم الجديد بألمانيا، إذ سيكون بإمكانها التدخل في حالة إشهار بطاقة حمراء عقب حصول لاعب على بطاقة صفراء ثانية بشكل خاطئ وواضح.

كما يستطيع حكم الفيديو المساعد تصحيح قرار الحكم في حال تم إشهار البطاقة للاعب الخطأ، سواء أكانت البطاقة صفراء أم حمراء. لكن، وعلى خلاف ما جرى في كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لن تتم مراجعة القرارات المتعلقة بالركلات الركنية بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد في ألمانيا.

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ يوجِّه انتقادات لاذعة لإنفانتينو

أولي هونيس (د.ب.أ)
أولي هونيس (د.ب.أ)
TT
TT

الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ يوجِّه انتقادات لاذعة لإنفانتينو

أولي هونيس (د.ب.أ)
أولي هونيس (د.ب.أ)

وجَّه أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني، انتقادات حادة إلى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب تصرفاته، ولا سيما خلال كأس العالم الأخيرة.

وتحدَّث هونيس عن واقعة تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، قائلاً: «ارتكب السيد إنفانتينو بعض الأخطاء طوال مسيرته في كرة القدم، لكن هذا كان أحد أكبرها».

وأضاف هونيس، البالغ من العمر 74 عاماً، في تصريحات لشبكتي «آر تي إل» و«سكاي» اليوم الخميس: «إذا تم السماح لرجل مثل دونالد ترمب بأن يقرر أو يؤثر على ما إذا كان يتعين معاقبة لاعب أم لا، فهذه بداية النهاية للرياضة. وإذا قبلنا شيئاً من هذا القبيل، فلم تعد هذه رياضتي. بالنسبة لي، هذا أمر غير مقبول».

وتم رفع عقوبة إيقاف عن بالوغون عقب اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة في أوساط كرة القدم.

كما انتقد الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ خطط إنفانتينو لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، من 48 منتخباً حالياً إلى 64 منتخباً.

وقال هونيس: «أعرنا بالفعل لاعبينا لمدة ستة أسابيع، وربما تمتد الفترة إلى أكثر من ذلك. هذا أمر لا يصدق».

ورغم تأكيد دعمه لمشاركة الاتحادات والمنتخبات الأصغر، شدد هونيس على أن «كأس العالم يجب أن تكون بطولة للنخبة، وإلا سيكون الأمر يتعلق ببساطة بزيادة عدد شبكات التلفزيون التي تدفع مقابل حقوق البث. لكن شيئاً ما سيضيع في هذه العملية: كرة القدم نفسها».

ورفض هونيس في نهاية يوليو (تموز) الماضي الإدلاء برأي نهائي بشأن طريقة عمل إنفانتينو، وقال في ذلك الوقت: «لدي بالفعل رأي قوي للغاية، لكن من السابق لأوانه أن أعلن عنه على الملأ». لكنه قرر الآن التعبير عن موقفه بصراحة.

مواضيع
رياضة كرة القدم فيفا الدوري الألماني بايرن ميونخ ألمانيا