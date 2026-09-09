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«دوري أبطال أوروبا»: الأندية المشاركة ستحصل على نحو 2.4 مليار يورو

يمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا أن يجني نحو 110 ملايين يورو (رويترز)
يمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا أن يجني نحو 110 ملايين يورو (رويترز)
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«دوري أبطال أوروبا»: الأندية المشاركة ستحصل على نحو 2.4 مليار يورو

يمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا أن يجني نحو 110 ملايين يورو (رويترز)
يمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا أن يجني نحو 110 ملايين يورو (رويترز)

سيوزّع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) نحو 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) على الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، بما في ذلك مكافأة مشاركة تتجاوز بقليل 18 مليون يورو للفرق الـ36 المشاركة في المجموعة الموحدة، وفقاً لوثائق نشرتها الهيئة القارية هذا الصيف.

أما الأندية التي أُقصيت هذا الصيف في الدور الفاصل وتم تحويلها إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) فستحصل على مكافأة قدرها 4.2 مليون يورو.

وتُعدّ المسابقة الأوروبية الثانية أقل ربحية بكثير من دوري الأبطال، إذ لا تتجاوز مخصصاتها الإجمالية 565 مليون يورو.

وبالنسبة للأندية التي تتنافس في دوري أبطال أوروبا، يعتمد الاتحاد الأوروبي أيضاً سلماً للمكافآت وفقاً للنتائج. وينال الفريق الفائز في كل مباراة مكافأة قدرها 2.1 مليون يورو، مقابل 700 ألف يورو في حال التعادل.

كما تُمنح مكافآت تراكمية حسب المرحلة التي يبلغها الفريق في البطولة: 11 مليون يورو للتأهل إلى ثمن النهائي، و12.5 مليون لربع النهائي، و15 مليوناً لنصف النهائي، و18.5 مليون للمباراة النهائية، إضافة إلى مكافأة قدرها 6.5 مليون يورو للفائز باللقب.

وإلى جانب هذه العائدات، يعيد الاتحاد الأوروبي أيضاً توزيع مكافآت مرتبطة بما يسميه «ركيزة القيمة»، بإجمالي يصل إلى 853 مليون يورو.

ويجمع هذا المؤشر بين حجم سوق البث التلفزيوني في بلد النادي، والتصنيف التاريخي الناتج عن نتائج النادي على الساحة الأوروبية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبالمحصلة، يمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا أن يأمل في جني نحو 110 ملايين يورو.

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هالاند يتهم روزاريو لاعب بورتو بتصرف «غير أخلاقي»

هالاند خلال اشتباكه مع روزاريو (أ.ف.ب)
هالاند خلال اشتباكه مع روزاريو (أ.ف.ب)
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هالاند يتهم روزاريو لاعب بورتو بتصرف «غير أخلاقي»

هالاند خلال اشتباكه مع روزاريو (أ.ف.ب)
هالاند خلال اشتباكه مع روزاريو (أ.ف.ب)

ادعى النجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن بابلو روزاريو، لاعب بورتو البرتغالي، أمسك بمؤخرته خلال مباراة الناديين التي انتهت بفوز الفريق السماوي بنتيجة 2 / صفر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واتسمت المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري للمسابقة القارية على ملعب «الدراغاو»، الثلاثاء، بالتوتر والخشونة.

ودخل اللاعبان في مشادة حادة خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر المباراة العاصفة، التي شهدت بالفعل اشتباكاً بين اللاعبين في النفق المؤدي لغرف الملابس بين الشوطين.

ووقعت المشادة بعد لحظات من حسم المهاجم النرويجي الفوز لفريقه بتسجيله هدفه الثاني في المباراة.

وتعرض هالاند لخطأ ارتكبه روزاريو، مما أدى إلى اندلاع مشاجرة أخرى، وحصل المهاجم على بطاقة صفراء بسبب تورطه في الواقعة، ومع ذلك، لمح اللاعب إلى أن الأمر انطوى على تفاصيل أخرى.

وصرح هالاند لقناة «تي في 2» النرويجية قائلاً: «كنت عازماً حقاً على تسجيل ثلاثية (هاتريك)، وبدا أنه (روزاريو) كان حريصاً للغاية على منعي من تحقيق ذلك. كان الأمر مثيراً للاهتمام نوعاً ما».

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «سترون صورة يمسك فيها بمؤخرتي. سيكون من المثير للاهتمام رؤية تلك الصورة».

ويترقب نادي مانشستر سيتي معرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيتخذ أي إجراءات عقب سلسلة من الأحداث المتوترة في اللقاء، كان أخطرها ما حدث في أثناء مغادرة اللاعبين أرضية الملعب بين الشوطين.

وسادت حالة من الغضب لدى فريق بورتو لعدم طرد لاعب سيتي، مارك جيهي، بعد أن أصاب غابري فيغا، لاعب الفريق البرتغالي، في رأسه بذراعه في أثناء ارتقائه للعب كرة هوائية برأسه في أواخر الشوط الأول.

واندلعت مشادة فورية؛ إذ دخل لاعبو بورتو في جدال مع حكام المباراة ولاعبي مانشستر سيتي، ولم تهدأ حدة التوتر حتى موعد الاستراحة.

واستمرت المناوشات في أثناء خروج اللاعبين من الملعب، حيث ذكرت تقارير إخبارية عن حدوث تدافع في النفق المؤدي لغرف الملابس، وتدخل أفراد الأمن للحيلولة دون تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة.

وأظهرت بعض اللقطات قائد سيتي، روبن دياش، وهو يضع يده على صدر مدرب بورتو، فرانشيسكو فاريولي، عند وصولهما إلى النفق.

وينتظر يويفا التقارير الواردة من الحكم البولندي شيمون مارشينياك، الذي أدار اللقاء، ومراقب المباراة ستيفاني فورد، قبل البت في مسألة فتح إجراءات تأديبية؛ إذ قد يواجه سيتي عقوبة الغرامة في حال اتخاذ أي إجراء.

ورغم استحقاق سيتي للفوز، أشار فاريولي إلى أن النتيجة كان من الممكن أن تكون مختلفة لو اضطر المنافس للعب بعشرة لاعبين.

وقال فاريولي: «لقطات الخطأ المرتكب ضد جابري فيجا واضحة للغاية، وكان ينبغي أيضاً إشهار بطاقة صفراء ثانية في وجه (يوشكو) جفارديول، لاعب الفريق الإنجليزي، فقد تصرف بطريقة غير رياضية رغم حصوله مسبقاً على بطاقة صفراء».

وأضاف: «على هذا المستوى، واللعب ضد عشرة لاعبين طوال الشوط الثاني. كان من الممكن أن تختلف الأمور».

وتابع: «إنه (مارشينياك) حكم من الطراز العالمي وأنا أحترمه، ولكن عندما يندفع المنافس بمرفقه ويؤدي ذلك إلى نزيف، فلا داعي للكثير من الكلام. جميعنا نرتكب الأخطاء».

وتجاوز هالاند أجواء التوتر التي سادت بين الشوطين ليمنح سيتي التقدم بضربة رأس بعد مرور 47 دقيقة، وأثار ذلك رد فعل قوياً من جانب بورتو الذي صنع عدداً من الفرص المحققة، قبل أن يحسم هالاند الأمور في النهاية بإحرازه الهدف الثاني للضيوف.

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مدرب بادربورن يتحدث عن معاناته مع الصحة النفسية

رالف كيتيمان (د.ب.أ)
رالف كيتيمان (د.ب.أ)
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مدرب بادربورن يتحدث عن معاناته مع الصحة النفسية

رالف كيتيمان (د.ب.أ)
رالف كيتيمان (د.ب.أ)

تحدث رالف كيتيمان، مدرب فريق بادربورن، بصراحة عن الضغوط النفسية ولجوئه إلى مساعدة خارجية خلال رحلة صعوده السريعة من الدرجات الدنيا إلى الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال كيتيمان (40 عاماً) لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية، اليوم الأربعاء، بعد أن بلغ أخيراً دوري الأضواء مع فريق بادربورن الصاعد حديثاً: «لقد علمت نفسي مهنة التدريب، فقد كان الأمر يعتمد كثيراً على أسلوب التجربة والخطأ».

وأضاف كيتيمان: «كنت أشعر أحياناً بأن قيمتي كإنسان تنتقص عندما نبدأ في خسارة المباريات فجأة. وفي بعض الأحيان، كان يتعين على الآخرين توصيلي بالسيارة إلى المباريات، لقد كانت تلك اللحظة الأصعب بالنسبة لي».

وكشف كيتيمان أنه نتيجة لتلك التجربة في دوري الهواة، سعى للحصول على «مساعدة مهنية» و«عمل مع أشخاص يساعدونك على رؤية نفسك بوضوح وفهم ذاتك».

وأوضح مدرب بادربورن: «أنت لست شخصاً جيداً لمجرد أنك فزت بمباراة، ولست شخصاً سيئاً لمجرد أنك خسرت مباراة».

وبدأ كيتيمان مسيرته التدريبية مع فريق إيلشوفن، الناشط بدوري الهواة، في عام 2011 كلاعب ومدرب في آن واحد، واستمر معهم لمدة ثماني سنوات.

وشملت محطاته التدريبية الأخرى، قبل الانتقال إلى بادربورن، تدريب الفريق الثاني لنادي هوفنهايم وفريق الشباب (تحت 19 عاماً) لنادي كارلسروه.

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روبن نجل رايكونن ينضم إلى برنامج تطوير السائقين في فريق ريد بول

كيمي رايكونن (رويترز)
كيمي رايكونن (رويترز)
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روبن نجل رايكونن ينضم إلى برنامج تطوير السائقين في فريق ريد بول

كيمي رايكونن (رويترز)
كيمي رايكونن (رويترز)

أعلن فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأربعاء أن روبن رايكونن، ابن بطل العالم عام 2007 كيمي رايكونن، (11 عاماً) أصبح أحدث الناشئين الواعدين المنضمين إلى برنامج تطوير السائقين التابع للفريق.

وأظهر روبن، الملقب باسم «الجليد»، أداء واعداً في بطولات الكارتينغ، وسيبدأ العمل مع الفريق من العام المقبل في إطار برنامج تخرج منه العديد من السائقين، مثل سيباستيان فيتيل، وماكس فرستابن، وكلاهما فاز ببطولة العالم أربع مرات.

وقال كيمي في بيان: «نشعر جميعاً بالسعادة، والحماس لاختيار روبن لمواصلة مسيرته في السباقات كعضو في فريق ريد بول جونيور.

يقدم الفريق برنامجاً جذاباً وشاملاً لتنمية وتطوير تقدم روبن خلال السنوات المقبلة، وتزويده بكافة الخبرات اللازمة لتنمية موهبته الطبيعية، التي تجلت بوضوح في كافة مشاركاته في سباقات الكارتينغ حتى الآن».

وشارك رايكونن، المعروف بأسلوبه المقتضب، في أكثر من 350 سباقاً للجائزة الكبرى في فورمولا 1، وحقق 21 فوزاً، وصعد إلى منصة التتويج 103 مرات. كما شارك في بطولة العالم للراليات، وجرب حظه في سلسلة سباقات ناسكار.

وكان الفنلندي، الملقب برجل الجليد، آخر سائق لفيراري يفوز ببطولة العالم لفورمولا 1 عندما حصد لقبه الوحيد عام 2007.

وقال لوران ميكيس، رئيس فريق رد بول، إن روبن «أظهر بالفعل قدرات استثنائية في سباقات الكارتينغ». وأشاد بسرعته، ومهاراته في السباقات.

وأضاف ميكيس: «هدفنا هو تطويره خطوة بخطوة، دون وضع أي ضغط غير ضروري عليه. الطريق في عالم رياضة السيارات طويل، وسنمنحه الوقت، والدعم، والموارد التي يحتاجها لتحقيق أقصى إمكاناته».

ويسير روبن على خطى إيلا هاكينن، ابنة الفنلندي ميكا هاكينن، بطل العالم مرتين، التي انضمت العام الماضي إلى برنامج تطوير السائقين التابع لفريق مكلارين.

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