«دوري أبطال أوروبا»: الأندية المشاركة ستحصل على نحو 2.4 مليار يورو

هالاند خلال اشتباكه مع روزاريو (أ.ف.ب)

ادعى النجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن بابلو روزاريو، لاعب بورتو البرتغالي، أمسك بمؤخرته خلال مباراة الناديين التي انتهت بفوز الفريق السماوي بنتيجة 2 / صفر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واتسمت المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري للمسابقة القارية على ملعب «الدراغاو»، الثلاثاء، بالتوتر والخشونة.

ودخل اللاعبان في مشادة حادة خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر المباراة العاصفة، التي شهدت بالفعل اشتباكاً بين اللاعبين في النفق المؤدي لغرف الملابس بين الشوطين.

ووقعت المشادة بعد لحظات من حسم المهاجم النرويجي الفوز لفريقه بتسجيله هدفه الثاني في المباراة.

وتعرض هالاند لخطأ ارتكبه روزاريو، مما أدى إلى اندلاع مشاجرة أخرى، وحصل المهاجم على بطاقة صفراء بسبب تورطه في الواقعة، ومع ذلك، لمح اللاعب إلى أن الأمر انطوى على تفاصيل أخرى.

وصرح هالاند لقناة «تي في 2» النرويجية قائلاً: «كنت عازماً حقاً على تسجيل ثلاثية (هاتريك)، وبدا أنه (روزاريو) كان حريصاً للغاية على منعي من تحقيق ذلك. كان الأمر مثيراً للاهتمام نوعاً ما».

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «سترون صورة يمسك فيها بمؤخرتي. سيكون من المثير للاهتمام رؤية تلك الصورة».

ويترقب نادي مانشستر سيتي معرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيتخذ أي إجراءات عقب سلسلة من الأحداث المتوترة في اللقاء، كان أخطرها ما حدث في أثناء مغادرة اللاعبين أرضية الملعب بين الشوطين.

وسادت حالة من الغضب لدى فريق بورتو لعدم طرد لاعب سيتي، مارك جيهي، بعد أن أصاب غابري فيغا، لاعب الفريق البرتغالي، في رأسه بذراعه في أثناء ارتقائه للعب كرة هوائية برأسه في أواخر الشوط الأول.

واندلعت مشادة فورية؛ إذ دخل لاعبو بورتو في جدال مع حكام المباراة ولاعبي مانشستر سيتي، ولم تهدأ حدة التوتر حتى موعد الاستراحة.

واستمرت المناوشات في أثناء خروج اللاعبين من الملعب، حيث ذكرت تقارير إخبارية عن حدوث تدافع في النفق المؤدي لغرف الملابس، وتدخل أفراد الأمن للحيلولة دون تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة.

وأظهرت بعض اللقطات قائد سيتي، روبن دياش، وهو يضع يده على صدر مدرب بورتو، فرانشيسكو فاريولي، عند وصولهما إلى النفق.

وينتظر يويفا التقارير الواردة من الحكم البولندي شيمون مارشينياك، الذي أدار اللقاء، ومراقب المباراة ستيفاني فورد، قبل البت في مسألة فتح إجراءات تأديبية؛ إذ قد يواجه سيتي عقوبة الغرامة في حال اتخاذ أي إجراء.

ورغم استحقاق سيتي للفوز، أشار فاريولي إلى أن النتيجة كان من الممكن أن تكون مختلفة لو اضطر المنافس للعب بعشرة لاعبين.

وقال فاريولي: «لقطات الخطأ المرتكب ضد جابري فيجا واضحة للغاية، وكان ينبغي أيضاً إشهار بطاقة صفراء ثانية في وجه (يوشكو) جفارديول، لاعب الفريق الإنجليزي، فقد تصرف بطريقة غير رياضية رغم حصوله مسبقاً على بطاقة صفراء».

وأضاف: «على هذا المستوى، واللعب ضد عشرة لاعبين طوال الشوط الثاني. كان من الممكن أن تختلف الأمور».

وتابع: «إنه (مارشينياك) حكم من الطراز العالمي وأنا أحترمه، ولكن عندما يندفع المنافس بمرفقه ويؤدي ذلك إلى نزيف، فلا داعي للكثير من الكلام. جميعنا نرتكب الأخطاء».

وتجاوز هالاند أجواء التوتر التي سادت بين الشوطين ليمنح سيتي التقدم بضربة رأس بعد مرور 47 دقيقة، وأثار ذلك رد فعل قوياً من جانب بورتو الذي صنع عدداً من الفرص المحققة، قبل أن يحسم هالاند الأمور في النهاية بإحرازه الهدف الثاني للضيوف.