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الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: فرستابن يوقّع عقداً جديداً مع ريد بول حتى 2030

فيرستابن (رويترز)
فيرستابن (رويترز)
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«فورمولا 1»: فرستابن يوقّع عقداً جديداً مع ريد بول حتى 2030

فيرستابن (رويترز)
فيرستابن (رويترز)

أنهى ماكس فرستابن، بطل العالم 4 مرات، الجدل الدائر حول مستقبله في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات بعدما وقَّع، اليوم (الخميس)، على تمديد عقده مع فريق رد بول حتى نهاية موسم 2030.

وكان السائق الهولندي البالغ من العمر 28 عاماً مرتبطاً بعقد مع الفريق حتى نهاية عام 2028، غير أنَّ العقد تضمَّن بنوداً تسمح له بفسخه في حال أخفق الفريق في تلبية تطلعاته أو في توفير سيارة قادرة على المنافسة على الانتصارات والألقاب.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، فإنَّ تراجع نتائج الفريق هذا الموسم يعتقد أنَّه أدى إلى تفعيل البنود المرتبطة بالأداء في عقد فرستابن.

ويحتلُّ رد بول المركز الـ4 في بطولة الصانعين هذا الموسم، بينما يأتي فرستابن في المركز السادس في ترتيب السائقين، بفارق 110 نقاط خلف سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي، وذلك بعد 11 سباقاً وقبل «جائزة هولندا الكبرى»، مطلع الأسبوع المقبل.

وربطت تقارير إعلامية اسم فرستابن بالانتقال إلى مكلارين أو مرسيدس، متصدر بطولة الصانعين، لا سيما بعد تعاقد مكلارين مع مهندس سباقاته جيانبييرو لامبياسي اعتباراً من 2028 على أبعد تقدير.

وقال فرستابن، الذي انضم إلى برنامج رد بول لتطوير السائقين عام 2014 وأحرز جميع ألقابه العالمية مع الفريق في بيان: «أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي. لدينا أفضل الكفاءات، وأنا متحمس لمواصلة العمل مع الجميع من أجل العودة إلى القمة مجدداً... فهذا يظلُّ الهدف الأسمى الذي نسعى جميعاً إلى تحقيقه وسنواصل العمل من أجله».

وتابع: «لطالما قلت إنَّ هذا الفريق يمثل عائلتي الثانية، وأشعر فيه بأنني في بيتي. ومواصلة هذه الرحلة مع الفريق نفسه الذي رافقني طوال مسيرتي الاحترافية أمر مميز للغاية، وهو ما كنت أطمح إليه دائماً».

من جانبه، قال لوران ميكيس، رئيس رد بول، إنَّ قلة من الشراكات في عالم الرياضة حقَّقت ما أنجزه فرستابن ورد بول معاً، مؤكداً أنَّ تمديد العقد يعكس حجم الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وأضاف: «منذ اليوم الأول جسَّد ماكس كل ما يميِّز فريق أوراكل رد بول ريسينغ، الروح التنافسية التي لا تعرف المساومة، والإصرار الدائم، والشجاعة في تحدي المألوف».

وتابع: «لقد كان تأثيره في الفريق وفي مسيرة رد بول في رياضة المُحرِّكات استثنائياً، وكان عنصراً أساسياً في جميع النجاحات التي حققناها معاً».

واختتم: «لكن رحلتنا لم تنتهِ بعد. فما زالت هناك سباقات للفوز بها، وإنجازات لتحقيقها، وصفحات جديدة من التاريخ لكتابتها».

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إنتر يتفق مع ليفربول على ضم كورتيس جونز مقابل 35 مليون يورو

كورتيس جونز (رويترز)
كورتيس جونز (رويترز)
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إنتر يتفق مع ليفربول على ضم كورتيس جونز مقابل 35 مليون يورو

كورتيس جونز (رويترز)
كورتيس جونز (رويترز)

توصَّل إنتر إلى اتفاق مع ليفربول للتعاقد مع كورتيس جونز مقابل 35 مليون يورو (30 مليون جنيه إسترليني).

وسيدفع النادي الإيطالي 30 مليون يورو مقابل لاعب الوسط البالغ 25 عاماً، إضافة إلى 5 ملايين يورو محتملة مرتبطة بمكافآت تعتمد على الأداء، بينما حصل جونز على إذن للسفر إلى إيطاليا للخضوع للفحوص الطبية.

وحُسمت المفاوضات بين الناديين في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعدما فتح إنتر جولة جديدة من المحادثات في وقت سابق من اليوم ذاته. كما ضمن ليفربول الحصول على 10 في المائة من قيمة أي عملية بيع مستقبلية للاعب خريج أكاديمية النادي، الذي دخل عامه الأخير في عقده مع «الريدز».

ويأتي الاتفاق بعدما كشفت «The Athletic»، الأربعاء، عن اقتراب إنتر من إتمام صفقة جونز.

وكان ليفربول قد رفض في يونيو (حزيران) عرضاً من إنتر بلغت قيمته نحو 25 مليون يورو، بعدما أوضح النادي الإنجليزي تمسكه بالحصول على نحو 40 مليون يورو. وسبق للنادي الإيطالي أن حاول التعاقد مع جونز في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما سعى إلى استعارته مع خيار الشراء في نهاية الموسم، إلا أن المحاولة لم تنجح.

وخاض جونز 228 مباراة مع الفريق الأول لليفربول منذ ظهوره الأول تحت قيادة يورغن كلوب عام 2019. وشارك في 49 مباراة بجميع المسابقات خلال موسم 2025-2026، إلا أنه بدأ أساسياً في 28 مباراة فقط، وشعر بالإحباط بسبب عدم قدرته على تثبيت مكانه بصورة منتظمة في خط الوسط، قبل أن ينهي الموسم مشاركاً في مركز الظهير الأيمن بصورة مؤقتة.

وكان المدرب الجديد أندوني إيراولا قد أوضح، منذ توليه المهمة، رغبته في استمرار جونز مع الفريق، إلا أن عدم إحراز تقدم بشأن تمديد عقده، إلى جانب رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد في ظل اهتمام إنتر، دفعا ليفربول إلى الموافقة على رحيله.

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الرياضة رياضة عالمية

قضية وفاة مارادونا: الدفاع يشكّك في صحة تقرير طبي

الأسطورة الراحل مارادونا (أ.ف.ب)
الأسطورة الراحل مارادونا (أ.ف.ب)
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قضية وفاة مارادونا: الدفاع يشكّك في صحة تقرير طبي

الأسطورة الراحل مارادونا (أ.ف.ب)
الأسطورة الراحل مارادونا (أ.ف.ب)

شكَّك محامٍ في هيئة الدفاع، خلال المحاكمة المتعلقة بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، في صحة فحوصات كلوية، وهو عنصر نوقش مطولاً في الجلسة، في تطور مفاجئ أثار حالةً من الإرباك بين أطراف المحاكمة.

وأكد أغوستين فاريلا، محامي الممرضة المتهمة نانسي فورليني، الأربعاء، أنَ الفحوصات التي أُجريت بين عامَي 2012 و2015 وقُدِّمت خلال المحاكمة تعود في الواقع إلى والد مارادونا الذي يحمل أيضاً اسم دييغو.

وقال فاريلا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن متأكدون بنسبة 99 في المائة»، موضحاً في الوقت عينه أنَّ هذه الفرضية تحتاج إلى تأكيد من الجهة التي أجرت الفحوصات. وأضاف أنه اكتشف الخطأ خلال جلسة الثلاثاء.

ورأى عدد من المحامين، بينهم فرناندو بورلاندو، محامي ابنتَي مارادونا، دالما وجيانينا، أنَّ هذا التَّطوُّر لا يهدِّد سير المحاكمة الجارية منذ أبريل (نيسان)، لكنه «يثير القلق».

إلا أنه قد يلقي على الأقل بظلال من الشك على استنتاجات اللجنة الطبية التي شُكِّلت عام 2021 للتحقيق في وفاة مارادونا، والتي أدلى خبراؤها بشهاداتهم خلال الأيام الأخيرة أمام المحكمة، موجهين انتقادات حادة للرعاية الطبية التي تلقاها النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.

ابنة مارادونا تصل إلى المحكمة مع دخول محاكمة وفاته مراحلها الأخيرة (أ.ف.ب)

وقال دييغو أولميدو، محامي أحد المتهمين، وهو الأخصائي النفسي كارلوس دياز، لقناة «تي إن»: «إذا سقطت اللجنة الطبية، فهذا لا يعني سقوط المحاكمة بأكملها».

وكانت المحاكمة الأولى عام 2025 قد أُلغيت بعد شهرين ونصف الشهر من انطلاقها على خلفية فضيحة، إذ تمَّت تنحية إحدى القاضيات الـ3 بعدما تبيَّن أنَّها شاركت، من دون علم الآخرين، في إنتاج سلسلة وثائقية حول القضية.

ويُحاكم 7 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيب، وطبيب نفسي، وأخصائي نفسي، وممرضون، بتهمة احتمال ارتكاب إهمال أدى إلى وفاة مارادونا خلال فترة تلقيه الرعاية الطبية المنزلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاماً.

وجرى التَّطرُّق مطولاً خلال جلسة الثلاثاء إلى حالة كليتي مارادونا الذي كان يعاني من قصور كلوي مزمن. وأكد أحد أطباء الكلى أنَّ متابعة أفضل وإجراء فحوصات للكليتين كانا سيسمحان بإطلاق إشارات تحذير في الأيام التي سبقت وفاته.

لكن فاريلا أشار إلى أنَّ «بعض التحاليل المُقدَّمة بشأن السجل الكلوي لمارادونا في مايو (أيار) 2015 تحمل رقم اشتراك في جهة تأمين صحي لا يمكن أن يكون خاصاً بمارادونا»، لأنَّه كان خارج الأرجنتين في ذلك الوقت.

وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أمضى معظم عام 2015 في دبي، ولم يعد إلا في يونيو (حزيران)؛ بسبب دخول والده المستشفى، وقد توفي والده في منتصف يونيو».

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كرة القدم الرياضة محاكمة الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

ميسي يسجل أول أهدافه بعد وفاة والده في تعادل ميامي

ميسي يحتفل مع زملائه بعد هدفه الأول عقب وفاة والده (رويترز)
ميسي يحتفل مع زملائه بعد هدفه الأول عقب وفاة والده (رويترز)
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ميسي يسجل أول أهدافه بعد وفاة والده في تعادل ميامي

ميسي يحتفل مع زملائه بعد هدفه الأول عقب وفاة والده (رويترز)
ميسي يحتفل مع زملائه بعد هدفه الأول عقب وفاة والده (رويترز)

سجل ليونيل ميسي هدفه الأول منذ وفاة والده، إلا أن إنتر ميامي اكتفى بالتعادل 2-2 أمام فيلادلفيا يونيون، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

ومنح النجم الأرجنتيني فريقه ميامي التقدم 2-1 في الدقيقة 26، بعدما أطلق تسديدة يسارية مقوسة بطريقته المعتادة استقرت في الزاوية البعيدة.

واكتفى ميسي باحتفال هادئ مع زملائه، ظهرت خلاله ابتسامة قصيرة على وجهه، قبل أن يؤدي قائد ميامي احتفاله الشهير بالإشارة نحو السماء في ملعب فيلادلفيا.

وكان ميسي حاضراً بقوة في الهدف الأول لميامي قبل ذلك بخمس دقائق، بعدما تابع انطلاقة المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل الأخير الكرة برأسه إلى الأميركي الشاب دانيال بينتر، الذي أودعها الشباك من مسافة قريبة.

ونجح أصحاب الأرض في انتزاع نقطة التعادل بفضل هدفي إنديانا فاسيليف في الدقيقة 11 ونيل بيير في الدقيقة 58.

وقال غييرمو هويوس، مدرب ميامي: «جئنا من أجل الفوز، إلا أننا لم نتمكن من تحقيقه. لسنا سعداء بالتعادل لأننا لا نحبه، والآن علينا محاولة الحصول على الراحة والتفكير في المباراة المقبلة التي ستقام بعد أقل من 72 ساعة»، في إشارة إلى مواجهة تورونتو إف سي السبت.

ورفع ميسي، البالغ 39 عاماً، رصيده إلى 13 هدفاً ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري، بفارق ثلاثة أهداف خلف الكرواتي بيتر موسى، الذي سجل هدفين لدالاس في فوزه 4-3 على ريال سولت ليك الأربعاء.

وكان نجم ميامي قد أخفق في التسجيل خلال المباراتين اللتين خاضهما منذ عودته من الأرجنتين عقب وفاة والده خورخي في 8 أغسطس (آب).

وخلال المباراتين، خسر ميامي 3-2 أمام ليون المكسيكي ليودع كأس الدوريات، قبل أن يتعرض لهزيمة كبيرة 4-1 أمام ناشفيل في الدوري الأميركي، في مواجهة أهدر خلالها ميسي ركلة جزاء.

وبات ميامي من دون انتصار في آخر أربع مباريات، ويتأخر بفارق سبع نقاط عن ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية.

وفاز ناشفيل على نيويورك ريد بولز 1-0 الأربعاء.

ليفاندوفسكي يوقع لمعجبيه (أ.ف.ب)

وفي مواجهة جمعت نجمين وصلا حديثاً إلى الدوري الأميركي، سجل روبرت ليفاندوفسكي ركلة الجزاء التي منحت شيكاغو فاير الفوز 2-1 على أورلاندو سيتي بقيادة نجمه أنطوان غريزمان.

وحقق شيكاغو انتصاره السادس توالياً، بينها ثلاثة انتصارات في كأس الدوريات، في مباراة توقفت لأكثر من ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومنح بوسو ديتيجاني الضيوف التقدم في الدقيقة الرابعة، وظلت النتيجة على حالها عندما أدى البرق إلى توقف اللعب.

وأدرك ديفيد بريكالو التعادل لأورلاندو بضربة رأس في الدقيقة 52، قبل أن يحصل النجم البولندي ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى شيكاغو في يونيو (حزيران)، على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة داخل المنطقة من المدافع السويدي روبن يانسون.

ونفذ ليفاندوفسكي ركلة الجزاء بنجاح، بعدما أرسل الحارس ماكسيم كريبو إلى الجهة المعاكسة، ليمنح شيكاغو هدف الفوز.

وحصل غريزمان على فرصة لإدراك التعادل في الدقيقة 77 من هجمة مرتدة، إلا أن تسديدته مرت بمحاذاة القائم.

ورفع الفوز شيكاغو إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية، بفارق أربع نقاط خلف ميامي، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

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